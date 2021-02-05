В популярных марках детского питания нашли мышьяк, свинец и ртуть

Высокие уровни присутствия тяжелых токсичных металлов, включая мышьяк, свинец, кадмий и ртуть, зафиксированы в детском питании некоторых американских производителей, что может привести к нарушениям неврологического характера у детей, сообщается в исследовании Палаты представителей США.

Эксперты подкомитета по экономической и потребительской политике изучили внутреннюю документацию компаний Gerber, Nurture Inc, Hain Celestial Group Inc, Beech-Nutrition, которые предоставили данные на добровольной основе в ответ на запрос подкомитета, который основывался на сообщениях о присутствии металлов, появившихся годом ранее.

Компании Walmart, Campbell и Sprout Organic Foods отказались взаимодействовать с проводившими расследование специалистами.



"Расследование подкомитета доказывает, что коммерческое детское питание содержит опасные уровни мышьяка, свинца, ртути и кадмия. Эти тяжелые токсичные металлы создают серьезную опасность для здоровья младенцев и детей ясельного возраста. Производители сознательно продают эту продукцию ничего не подозревающим родителям, несмотря на внутренние стандарты компании и результаты анализов и без какой-либо предупреждающей маркировки", - говорится в тексте исследования Подкомитета по экономической и потребительской политике в структуре Комитета по надзору и реформированию в Палате представителей США.Отмечается, что воздействие токсичных тяжелых металлов приводит к "постоянному снижению IQ", а также к понижению "неврологическому развитию младенцев и долговременной функции мозга". По данным американского регулятора и ВОЗ, эти четыре тяжелых металла опасны для здоровья и человека и "особенно для младенцев и детей, которые наиболее подвержен их нейтротоксическому воздействию".

Источник: РИА Новости