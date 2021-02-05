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Назван фактор, в девять раз повышающий риск смерти от коронавируса

18:15 05.02.2021 Фото: pixabay.com
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Ученые полагают, что воспалительная реакция может объяснить повышенную частоту осложнений у этой группы людей.

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Оказалось, чуть менее половины участников исследования (45 процентов) имели заболевание десен
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Назван фактор, в девять раз повышающий риск смерти от коронавирусаКогда антитела к коронавирусу исчезают из организма, рассказал врачЕщё 1316 новостей

Ученые выявили фактор, значительно повышающий риск смерти от коронавирусного заболевания, сообщает портал MedicalXpress.
Международная группа специалистов проанализировала показатели 568 пациентов с диагнозом COVID-19 в период с февраля по июль 2020 года, а также данные их стоматологических карт. Оказалось, чуть менее половины участников исследования (45 процентов) имели заболевание десен.

После учета факторов осложнений COVID-19, таких как возраст, пол, индекс массы тела и наличие вредных привычек, выяснилось, что пациенты с заболеванием десен в 3,5 раза чаще попадают в отделение интенсивной терапии, в 4,5 раза чаще нуждаются в аппарате ИВЛ и в девять раз чаще умирают от COVID-19.

Как отмечают исследователи, у пациентов с коронавирусом, имевших заболевание десен, указывающие на воспаление в организме маркеры крови были значительно выше. Ученые полагают, что воспалительная реакция может объяснить повышенную частоту осложнений у этой группы людей.

COVID-19 коронавирус пандемия
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