Назван фактор, в девять раз повышающий риск смерти от коронавируса

Ученые полагают, что воспалительная реакция может объяснить повышенную частоту осложнений у этой группы людей.

Оказалось, чуть менее половины участников исследования (45 процентов) имели заболевание десен

Ученые выявили фактор, значительно повышающий риск смерти от коронавирусного заболевания, сообщает портал MedicalXpress.

Международная группа специалистов проанализировала показатели 568 пациентов с диагнозом COVID-19 в период с февраля по июль 2020 года, а также данные их стоматологических карт. Оказалось, чуть менее половины участников исследования (45 процентов) имели заболевание десен.

После учета факторов осложнений COVID-19, таких как возраст, пол, индекс массы тела и наличие вредных привычек, выяснилось, что пациенты с заболеванием десен в 3,5 раза чаще попадают в отделение интенсивной терапии, в 4,5 раза чаще нуждаются в аппарате ИВЛ и в девять раз чаще умирают от COVID-19.



Как отмечают исследователи, у пациентов с коронавирусом, имевших заболевание десен, указывающие на воспаление в организме маркеры крови были значительно выше. Ученые полагают, что воспалительная реакция может объяснить повышенную частоту осложнений у этой группы людей.