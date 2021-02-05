Поздравил новосибирцев со стартом Года науки и технологий губернатор Андрей Травников

Исследователи, ученые, представители вузовского сообщества, промышленности, бизнесмены, представители власти региона делали и будут делать все возможное, чтобы этот статус укреплялся. Прошедший 2020 год достоин того, чтобы его вспоминали не только как год пандемии, но и как год достижений наших сибирских ученых.

Глава региона поздравил собравшихся с наступающим Днем российской науки

Глава региона поздравил собравшихся с наступающим Днем российской науки, начавшимся Годом науки и технологий, пожелал участникам коллегии успехов, новых достижений и поводов для гордости за новосибирских исследователей. «День российской науки для Новосибирской области, для Новосибирска всегда был особенным днем. Не менее важен 2021 год – Указом Президента РФ он объявлен Годом науки и технологий. Новосибирск – это научный центр России. Исследователи, ученые, представители вузовского сообщества, промышленности, бизнесмены, представители власти региона делали и будут делать все возможное, чтобы этот статус укреплялся. Прошедший 2020 год достоин того, чтобы его вспоминали не только как год пандемии, но и как год достижений наших сибирских ученых. Можно вспомнить центр вирусологии «Вектор», другие известные предприятия и научные организации Новосибирской области, работу над флагманским проектом программы «Академгородок 2.0» – ЦКП «СКИФ», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Участники расширенного заседания коллегии министерства науки и инновационной политики Новосибирской области подвели итоги работы ведомства в 2020 году. Соответствующий доклад представил министр Алексей Васильев.

Среди основных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Новосибирской области в сферах науки и инноваций в 2020 году – реализация национального проекта «Наука», Плана комплексного развития Новосибирского научного центра как территории с высокой концентрацией исследований и разработок – «Академгородок 2.0», а также выполнение приоритетных задач Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года.

В рамках национального проекта «Наука» на территории региона осуществляется создание центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» – ЦКП «СКИФ» ‒ уникальной научной установки класса «мегасайенс». В 2020 году проводилась работа, направленная на обеспечение технических условий по технологическому подключению ЦКП «СКИФ» к сетям инженерно-технического обеспечения. Завершена разработка проектной документации. В ноябре 2020 г. заключен первый контракт на изготовление, поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования стоимостью 3,62 млрд рублей.

В регионе ведется обновление приборной базы научных учреждений. В 2020 году 19 научных организаций получили по национальному проекту «Наука» более 1 млрд рублей на эти цели. В области начала работать 51 новая «молодежная» научная лаборатория с общим числом сотрудников свыше 600 человек и финансированием более 620 млн рублей в год.

В составе НГУ и Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН создан «Математический центр в Академгородке». Объем финансирования математического центра составляет 720 млн рублей до 2024 года, из них в 2020 году – 80 млн рублей.

Кроме того, по итогам проведенных Минобрнауки России конкурсов, при участии Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирской области создается Центр геномных исследований мирового уровня. Объем финансирования из федерального бюджета составит 1,49 млрд рублей, из них 626,5 млн рублей в 2020 году. При участии Федерального исследовательского центра «Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук» идет работа по созданию Курчатовского геномного центра. Объем финансового обеспечения создания и поддержки центра на 2019-2024 годы из федерального бюджета составит 931,5 млн рублей, из них 391,5 млн рублей в 2020 году.

Губернатором Новосибирской области принято решение о создании в Новосибирской области научно-образовательного центра мирового уровня «Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр». Разработанная программа деятельности указанного НОЦ представлена в Минобрнауки России для участия в конкурсном отборе, проводимом в рамках национального проекта «Наука», на оказание государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики.

Для справки

Национальный проект «Наука» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проектов в 2018 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Правительства РФ.