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16 нелегальных такси поймали в аэропорту Шереметьево

18:30 05.02.2021 Фото: mtdi.mosreg.ru
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С 1 февраля ограничено время бесплатного повторного въезда на территорию аэропорта Шереметьево.

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Шестнадцать водителей привлекли к ответственности за нарушение правил в аэропорту Шереметьево

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья совместно с правоохранительными органами привлеки к административной ответственности 16 водителей в аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба ведомства.

«С момента введения новых правил заезда в аэропорт Шереметьево, ограничивающих с 1 февраля время и число бесплатных проездов в терминалы, в ходе совместных проверок Минтранса Подмосковья с правоохранительными органами к административной ответственности привлекли 16 водителей, в том числе у 10 водителей эвакуировали машины за отсутствие разрешений на работу такси и отсутствие медосмотров и технических осмотров. Шесть водителей на автомобилях бизнес-класса, которые вызвали пассажиры через приложения, работали нелегально под видом такси: без разрешений и необходимой атрибутики», – говорится в сообщении.

В Шереметьеве усилен контроль за работой такси. С 1 февраля ограничено время бесплатного повторного въезда на территорию аэропорта Шереметьево. Новые правила заезда на территорию аэропорта предотвратят скопление нелегальных такси и «зазывал» на привокзальной площади, освободив проезд к терминалам аэропорта для пассажиров. На встречающих и провожающих автомобилистах новые правила не скажутся, так как даже при ошибке въезда водитель сможет бесплатно заехать на территорию еще раз.

аэропорт парковка эвакуатор
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