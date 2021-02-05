16 нелегальных такси поймали в аэропорту Шереметьево

Шестнадцать водителей привлекли к ответственности за нарушение правил в аэропорту Шереметьево

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья совместно с правоохранительными органами привлеки к административной ответственности 16 водителей в аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба ведомства.

«С момента введения новых правил заезда в аэропорт Шереметьево, ограничивающих с 1 февраля время и число бесплатных проездов в терминалы, в ходе совместных проверок Минтранса Подмосковья с правоохранительными органами к административной ответственности привлекли 16 водителей, в том числе у 10 водителей эвакуировали машины за отсутствие разрешений на работу такси и отсутствие медосмотров и технических осмотров. Шесть водителей на автомобилях бизнес-класса, которые вызвали пассажиры через приложения, работали нелегально под видом такси: без разрешений и необходимой атрибутики», – говорится в сообщении.

В Шереметьеве усилен контроль за работой такси. С 1 февраля ограничено время бесплатного повторного въезда на территорию аэропорта Шереметьево. Новые правила заезда на территорию аэропорта предотвратят скопление нелегальных такси и «зазывал» на привокзальной площади, освободив проезд к терминалам аэропорта для пассажиров. На встречающих и провожающих автомобилистах новые правила не скажутся, так как даже при ошибке въезда водитель сможет бесплатно заехать на территорию еще раз.