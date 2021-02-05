Завалил насмерть упавший с крыши снег 37-летнего чистильщика

Как выяснилось, погибший не является рабочим. Он либо жил в доме сам, либо почистить снег его попросили родные.

Мужчину насмерть завалил снег, упавший с крыши во время чистки в Уфе

37-летний житель Уфы погиб во время чистки снега около 14:00 часов 5 февраля, сообщает управление гражданской защиты города.

Во время чистки крыши частного дома на улице Аграрной снег сошёл на мужчину, который и занимался ей.

На место выезжали экстренные службы. По прибытии спасатели извлекли горожанина из завала без признаков жизни. Медики констатировали смерть 37-летнего уфимца.

В управлении гражданской защиты отметили, что погибший не является рабочим. Он либо жил в доме сам, либо почистить снег его попросили родные.

Обстоятельства инцидента выясняются.