05.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Завалил насмерть упавший с крыши снег 37-летнего чистильщика

18:11 05.02.2021 Фото: vk.com
1

Как выяснилось, погибший не является рабочим. Он либо жил в доме сам, либо почистить снег его попросили родные.

% name% title
Мужчину насмерть завалил снег, упавший с крыши во время чистки в Уфе

37-летний житель Уфы погиб во время чистки снега около 14:00 часов 5 февраля, сообщает управление гражданской защиты города.

Во время чистки крыши частного дома на улице Аграрной снег сошёл на мужчину, который и занимался ей.

На место выезжали экстренные службы. По прибытии спасатели извлекли горожанина из завала без признаков жизни. Медики констатировали смерть 37-летнего уфимца.

В управлении гражданской защиты отметили, что погибший не является рабочим. Он либо жил в доме сам, либо почистить снег его попросили родные.

Обстоятельства инцидента выясняются.

житель Уфы завалил инцидент насмерть чистить снег
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Несчастный случай?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Поступать в вузы МЧС зовет ОНД Бердска
18:54 05-02-2021
Поступать в вузы МЧС зовет ОНД Бердска
Как провести период ретроградного Меркурия до 21 февраля 2021 года без потерь и неудач
18:50 05-02-2021
Как провести период ретроградного Меркурия до 21 февраля 2021 года без потерь и неудач
Суд взыскал рекордные 146 млрд рублей с "Норникеля" за ЧП в Норильске
18:37 05-02-2021
Суд взыскал рекордные 146 млрд рублей с
16 нелегальных такси поймали в аэропорту Шереметьево
18:30 05-02-2021
16 нелегальных такси поймали в аэропорту Шереметьево
Стало плохо на суде оскорбленному Навальным фронтовику: Пришлось вызывать "скорую"
18:26 05-02-2021
Стало плохо на суде оскорбленному Навальным фронтовику: Пришлось вызывать
Куда пропал Александр Гордон из передачи "Мужское и женское"?
18:20 05-02-2021
Куда пропал Александр Гордон из передачи
Назван фактор, в девять раз повышающий риск смерти от коронавируса
18:15 05-02-2021
Назван фактор, в девять раз повышающий риск смерти от коронавируса
Навальный не признал вину по делу о клевете на фронтовика
18:15 05-02-2021
Навальный не признал вину по делу о клевете на фронтовика
Завалил насмерть упавший с крыши снег 37-летнего чистильщика
18:11 05-02-2021
Завалил насмерть упавший с крыши снег 37-летнего чистильщика
В популярных марках детского питания нашли мышьяк, свинец и ртуть
18:00 05-02-2021
В популярных марках детского питания нашли мышьяк, свинец и ртуть