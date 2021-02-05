В память о великих: какие исторические надгробия отреставрировали в Москве

В 2021 году планируется продолжить работы по реставрации 77 отдельных захоронений и элементов некрополя, расположенных на Введенском кладбище и территории Донского некрополя.

А. Моравов. Портрет И.Д. Сытина. 1908 год

За последние пять лет реставраторы привели в порядок более 150 надгробий и памятников, которые принадлежат видным историческим персонам. Недавно завершилась реставрация мемориала на месте захоронения Ивана Сытина — издателя, просветителя, изобретателя и коллекционера, жившего в начале прошлого века.

Более 150 исторических надгробий отреставрировали на столичных кладбищах за последние пять лет. Это мемориальные плиты и памятники, установленные в честь видных исторических деятелей — меценатов, представителей науки и культуры, героев и участников военных действий, ученых и изобретателей, мыслителей и политиков.

«Мосгорнаследие проводит плановую работу по реставрации отдельных захоронений, надгробных сооружений, некрополей, являющихся объектами культурного наследия. В последние годы работы велись на Новодевичьем, Ваганьковском, Армянском, Введенском, Миусском, Рогожском и Пятницком кладбищах города Москвы, а также на территориях некрополей Донского и Новодевичьего монастырей», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.



По словам главы ведомства, недавно завершилась реставрация памятника и работы по сохранению могилы русского предпринимателя, книгоиздателя и просветителя Ивана Сытина. Захоронение находится на территории Введенского кладбища по адресу: улица Наличная, дом 1 и обладает статусом объекта наследия федерального значения. Работы прошли по заказу и под контролем Департамента культурного наследия города Москвы.

«Реставраторы расчистили и укрепили фундамент могилы Сытина. Кроме того, была приведена в порядок поверхность надгробия — утраты и сколы устранили, памятник отполировали и покрыли особыми составами, защитив его от воздействия окружающей среды», — сообщил Алексей Емельянов.

В числе захоронений, где в последние годы также завершились реставрационные работы, семейные некрополи Морозовых на Рогожском кладбище и Третьяковых на Даниловском, надгробие народного артиста СССР Георгия Михайловича Нэлеппа, расположенное на Новодевичьем кладбище, могила дважды Героя Советского Союза Георгия Михайловича Паршина на Ваганьковском кладбище, памятник-склеп купеческой семьи Гучковых, расположенный на Преображенском кладбище, могила ученого Николая Егоровича Жуковского на территории некрополя Донского монастыря. Кроме того, на Новодевичьем кладбище проведена реставрация мемориала братского захоронения членов экипажа дирижабля «СССР В-10», погибших 6 августа 1938 года.

В 2021 году планируется продолжить работы по реставрации 77 отдельных захоронений и элементов некрополя, расположенных на Введенском кладбище и территории Донского некрополя. Речь идет в том числе о фамильном захоронении Ураносовых (часовня-усыпальница священника и его семьи), расположенном в Донском монастыре, и склепе семейства Кноп (крупнейшие предприниматели конца XIX — начала XX века) на Введенском кладбище.

5 февраля исполняется 170 лет со дня рождения Ивана Сытина (1851–1934) — основателя первого издательства литературы, выпускаемой массовыми тиражами, под названием «Посредник». Сытин проделал путь от полуграмотного мальчика из крестьянской семьи до одного из самых передовых и просвещенных людей рубежа веков. Он не только преуспел в своем деле, создав огромную издательскую империю, но и сыграл огромную роль в русской культуре и просвещении. Помимо выпуска книг и периодики, Иван Сытин прославился изобретением отрывного календаря с полезными сведениями на каждый день.

Источник: mos.ru