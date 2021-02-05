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Навальный не признал вину по делу о клевете на фронтовика

18:15 05.02.2021 Фото: Пресс-служба Бабушкинского районного суда
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По версии следствия, 2 июня 2020 года блогер разместил в соцсетях видео, в котором ветеран Великой Отечественной поддержал внесение поправок в Конституцию РФ. Под роликом оппозиционер оставил оскорбительный комментарий.

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Алексей Навальный в суде

«Нет, конечно, не признаю», — сказал Навальный во время судебного заседания 5 февраля. Он отметил, что никогда ранее не знал ветерана Игната Артеменко.

Защита блогера считает, что в действиях Навального отсутствует состав преступления, его высказывания — это «оценочные суждения». В обвинении же утверждается, что Навальный намеренно оклеветал потерпевшего.

Напомним, в пятницу Бабушкинский суд Москвы рассматривает дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. По версии следствия, 2 июня 2020 года Алексей Навальный разместил в соцсетях видео, в котором ветеран Великой Отечественной поддержал внесение поправок в Конституцию РФ. Под роликом блогер оставил комментарий, который, как считает следствие, содержит «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство». А именно: Навальный назвал ветерана «холуем и предателем».

По этому делу оппозиционеру грозит штраф или обязательные работы.

ветеран клевета оскорбление суд Алексей Навальный
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