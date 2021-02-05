Суд взыскал рекордные 146 млрд рублей с "Норникеля" за ЧП в Норильске

Иск Росприроднадзора почти полностью удовлетворен. В ведомстве это назвали "победой разума". Один из резервуаров с дизтопливом на норильской ТЭЦ-3 получил повреждения - около 21 тыс. тонн горючего вытекло.

Утечка дизельного топлива в Норильске — экологическая катастрофа, чрезвычайная ситуация федерального масштаба, произошедшая 29 мая 2020 года Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" 146 миллиардов 177 миллионов рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске.

Рекордный иск Росприроднадзора почти полностью удовлетворен. В ведомстве это назвали "победой разума".

29 мая один из резервуаров с дизтопливом на норильской ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, что привело к утечке около 21 тысячи тонн горючего. Нефтепродукты попали в несколько водоемов, вводился режим ЧС. Возбуждены несколько уголовных дел.

ТЭЦ-3 принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) — "дочке" "Норникеля". В головной организации основной причиной аварии называли потепление в условиях вечной мерзлоты.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей. Сегодня суд принял сторону истца.