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Суд взыскал рекордные 146 млрд рублей с "Норникеля" за ЧП в Норильске

18:37 05.02.2021 Фото: Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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Иск Росприроднадзора почти полностью удовлетворен. В ведомстве это назвали "победой разума". Один из резервуаров с дизтопливом на норильской ТЭЦ-3 получил повреждения - около 21 тыс. тонн горючего вытекло.

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Утечка дизельного топлива в Норильске — экологическая катастрофа, чрезвычайная ситуация федерального масштаба, произошедшая 29 мая 2020 года
Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" 146 миллиардов 177 миллионов рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске.
Рекордный иск Росприроднадзора почти полностью удовлетворен. В ведомстве это назвали "победой разума".
29 мая один из резервуаров с дизтопливом на норильской ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, что привело к утечке около 21 тысячи тонн горючего. Нефтепродукты попали в несколько водоемов, вводился режим ЧС. Возбуждены несколько уголовных дел.
ТЭЦ-3 принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) — "дочке" "Норникеля". В головной организации основной причиной аварии называли потепление в условиях вечной мерзлоты.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей. Сегодня суд принял сторону истца.
После случившегося Владимир Путин поручил принципиально изменить природоохранное законодательство.
Источник: РИА Новости
норильск чс штраф экологическая катастрофа Росприроднадзор «Норникель»
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