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Поступать в вузы МЧС зовет ОНД Бердска

18:54 05.02.2021
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МЧС – это не только пожарные. Здесь есть огромный список специальностей. И лучше заранее определиться с направлением подготовки.

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Юрий:
- Вузы МЧС РОССИИ ПРИГЛАШАЮТ НА УЧЕБУ! Не все хотят быть юристами, экономистами, химиками, биологами и переводчиками. Есть такая профессия – Родину защищать! А этой профессии должны где-то учить. Так вот именно этим занимаются в вузах МЧС по всей России. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Бердску расскажет о том, как и куда можно поступить для того, чтобы стать сотрудником МЧС России.

МЧС – это не только пожарные. Здесь есть огромный список специальностей. И лучше заранее определиться с направлением подготовки.

Вот список основных институтов МЧС России, куда можно подавать документы и поступать после 11 класса: МЧС России готовит специалистов для службы (работы) в системе Министерства в ведомственных образовательных организациях высшего образования пожарно-технического профиля и военной образовательной организации высшего образования - Академии гражданской защиты МЧС России (готовит офицеров для спасательных воинских формирований).

Прием в образовательные организации высшего образования МЧС России, в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляется по результатам единого государственного экзамена. При этом, в образовательных организациях высшего образования МЧС России пожарно-технического профиля для абитуриентов предусмотрены дополнительные вступительные испытания в виде экзамена по математике и физической подготовке.

Для более подробного разъяснения вопросов поступления в образовательные организации высшего образования МЧС России следует обращаться в управление кадров Главного управления МЧС России по Новосибирской области или в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бердску.

Информацию о порядке и правилах приема в образовательные организации высшего образования МЧС России на официальных сайтах образовательных организаций МЧС России:

• Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России - www.igps.ru , • Академия гражданской защиты МЧС России - www.amchs.ru ,

• Академия Государственной противопожарной службы МЧС России - www.academygps.ru,

• Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России - www.edufire37.ru ,

• Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России - http://sibpsa.ru ,

• Уральский институт ГПС МЧС России - www.uigps.ru ,

• Воронежский институт ГПС МЧС России - www.vigps.ru .

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