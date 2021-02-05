Новые беспроцентные кредиты введут в России. На что можно брать такой займ?

В России может быть законодательно введен новый вид "кредитов": ссуда на судебные расходы. При этом кавычки в слове обязательны, так как человеку не придется ни платить проценты, ни вообще возвращать деньги.

Расходы банку или любому, кто выделит деньги, с лихвой компенсирует ответчик на судебном процессе, если проиграет дело.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству изучает законопроект о судебном финансировании, подготовленный группой экспертов.

Накануне председатель комитета Андрей Клишас подписал рекомендации досконально проработать вопрос.

Суть идеи в том, что некие структуры - банки, страховые организации, любые другие, имеющие деньги, - смогут финансировать судебные процессы для граждан и организаций.

Часто бывает, что дело человека правое, но в суд он не идет, потому что нет денег на адвокатов. Тогда на сцене может появиться кредитор или инвестор - пусть профессионалы выберут, какое слово им больше нравится,- и выпишет чек на круглую сумму.

Если процесс будет проигран, внакладе останется только кредитор. Если же правда восторжествует, то и судебный инвестор будет с удовольствием пересчитывать прибыль.

"Судебное финансирование предоставляет возможность истцу защитить свои права, не имея средств на оплату адвоката, а его требование проходит дополнительную экспертизу и оценку рисков и перспектив дела, - отмечает член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин. - Такое партнерство многими экспертами оценивается положительно, поскольку способствует как росту качества рассмотрения судебных споров, так и повышению качества юридических услуг".

Интересным предлагаемый механизм может оказаться и для малого бизнеса. Как рассказывают разработчики проекта, в прошлом году во время пандемии к Уполномоченному по защите прав предпринимателей Москвы поступило 5 тысяч обращений от бизнесменов и индивидуальных предпринимателей.

При этом у половины обратившихся не имелось достаточных средств на ведение дела, квалифицированных адвокатов, содержание юридических отделов, департаментов, штатных юристов. Поэтому судебные кредиты были бы им как нельзя кстати.

"Внешнее финансирование судебных процессов - система, при которой инвесторы предоставляют финансовую поддержку истцам взамен заранее оговоренной части возможной компенсации. Как правило, предусмотренная доля инвесторов составляет от 15 до 40 процентов компенсации", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что сегодня в профессиональном сообществе достигнут принципиальный консенсус по поводу того, что судебное инвестирование - полезный институт и его надо развивать.

Но в вопросе, какие законодательные изменения необходимы, мнения расходятся.

Некоторые эксперты полагают, что здесь достаточно разъяснений пленума Верховного суда России. В свою очередь, основатель сервиса PLATFORMA, помогающего гражданам найти судебных инвесторов, адвокат Ирина Цветкова настаивает на том, что нужен именно специальный закон о судебном финансировании, а не только точечные изменения в действующих законах и разъяснения высших судебных инстанций.

"Есть три причины для принятия законопроекта, - говорит она. - Первая причина - действующее законодательство не предусматривает возможность предоставления безвозвратного финансирования. Российское законодательство предусматривает, что получатель финансирования должен его вернуть, поэтому стороны пока вынуждены работать через договоры уступки.

Вторая причина - это необходимость гарантии взыскания так называемого "гонорара успеха", поскольку сегодня есть позиция, что размер вознаграждения за ведение дела в суде не может ставиться в зависимость от решения суда, такое положение в договоре не имеет юридической силы.

А в данном случае вознаграждение ставится исключительно в зависимость от решения суда".

Таким образом суды могут срезать компенсации судебных расходов, и выигранное дело становится проигрышем для инвестора. На практике, рассказывают юристы, так чаще всего и происходит. Поэтому инвесторам нужны гарантии, что выделенный рубль не превратится решением суда в десять копеек.

"Третья причина: по действующему законодательству заказчик юридических услуг может в любое время отказаться от договора оказания этих услуг, оплатив только фактически понесенные расходы, - продолжает Ирина Цветкова. - В таком случае судебное финансирование, которое основано на получении дохода по факту положительного решения суда, несет риски для инвестора".

По ее словам, во время пандемии количество заявок на судебное финансирование резко выросло. Причем и у нас, и за рубежом.

Источник: РГ