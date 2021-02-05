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Стало плохо на суде оскорбленному Навальным фронтовику: Пришлось вызывать "скорую"

18:26 05.02.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ветеран Игнат Артеменко участвовал в слушаниях по делу о клевете по видеосвязи.

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Оскорбленному Навальным ветерану вызвали скорую помощь

Заседание Бабушкинского суда, рассматривающего дело о клевете Алексея Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, прервали про просьбе потерпевшего, передает  РИА Новости.

Артеменко стало плохо, и ему вызвали домой скорую. Ветеран участвовал в слушаниях по видеосвязи.

Он отказался продолжать допрос по состоянию здоровья. До этого он потребовал от Навального извинений.

"Получил ранение, участвовал в партизанском движении. Служил в армии. В июле на даче я узнал, что Навальный назвал меня предателем Родины — и это меня очень огорчило. <...> Я буду защищать свою честь. Я хочу, чтобы Навальный публично принес извинения передо мной", — сказал Артеменко.

До этого заслушивалась позиция стороны защиты. Навальный заявил, что вину не признает.

Его адвокат Вадим Кобзев отметил, что высказывания подзащитного в адрес ветерана — это "оценочные суждения, на что указывает их содержание и форма", а также проведенная по заказу защиты лингвистическая экспертиза. Она показала, что в рассматриваемых комментариях содержится "негативная информация о людях, читающих фразы Конституции, в том числе об Артеменко", но нет клеветы.

В обвинении же утверждается, что Навальный намеренно оклеветал потерпевшего. Его защита считает преследование политически мотивированным.

Дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию.

В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью блогера – на тот момент он был в Германии, но в минувшие выходные вернулся в Россию, где его задержали по ходатайству ФСИН из-за нарушения правил отбытия условного срока по другому делу. Позднее суд заменил ему условный срок на реальный.

По делу о клевете Навальному грозит штраф или принудительные работы. После принятия поправок к Конституции по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным до этого.

ветеран извинения принудительные работы экспертиза Алексей Навальный Игнат Артеменко
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