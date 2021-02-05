Публичных извинений от Навального за клевету потребовал оскорбленный фронтовик

Игнат Артеменко добавил, что когда Навальный назвал его предателем Родины, это его очень огорчило. «Я вынужден защищать свою честь», — сказал ветеран.

Алексей Навальный в суде

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко потребовал в суде публичных извинений от оппозиционера Алексея Навального за клевету в свой адрес.

«Я хочу, чтобы Навальный публично принес извинения», — сказал он, выступая по видеосвязи в ходе заседания Бабушкинского суда Москвы 5 февраля.

По его словам, он хочет, чтобы Навальный принес извинения перед ним и перед памятью актера Василия Ланового, который также снимался в раскритикованном оппозиционером ролике.

Артеменко также рассказал о себе. Он полковник в отставке, участвовал в партизанском движении, воевал на 2-м Белорусском фронте, а затем 39 лет служил в армии. Ветеран добавил, что когда Навальный назвал его предателем Родины, это его очень огорчило.

«Я вынужден защищать свою честь», — сказал он.

Источник: РБК