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Публичных извинений от Навального за клевету потребовал оскорбленный фронтовик

18:58 05.02.2021 Фото: Пресс-службы Бабушкинского районного суда Москвы
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Игнат Артеменко добавил, что когда Навальный назвал его предателем Родины, это его очень огорчило. «Я вынужден защищать свою честь», — сказал ветеран.

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Алексей Навальный в суде

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко потребовал в суде публичных извинений от оппозиционера Алексея Навального за клевету в свой адрес.

«Я хочу, чтобы Навальный публично принес извинения», — сказал он, выступая по видеосвязи в ходе заседания Бабушкинского суда Москвы 5 февраля.

По его словам, он хочет, чтобы Навальный принес извинения перед ним и перед памятью актера Василия Ланового, который также снимался в раскритикованном оппозиционером ролике.

Артеменко также рассказал о себе. Он полковник в отставке, участвовал в партизанском движении, воевал на 2-м Белорусском фронте, а затем 39 лет служил в армии. Ветеран добавил, что когда Навальный назвал его предателем Родины, это его очень огорчило.

«Я вынужден защищать свою честь», — сказал он.

Источник: РБК

ветеран извинения клевета суд Алексей Навальный Игнат Артеменко
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От редакции

Извинится?

Аноним, 05 февраля 2021 19:04
Нет
Людмила, 05 февраля 2021 19:19
Заметка одного юриста."те кто думает что суд "ветераны против Навального" - ошибаются. судится Игнат Артеменко. который в прошлом заключил с рядом СМИ договор подряда и за деньги снялся в агитационном ролике. то есть один агитатор оскорбился от слов другого такого же агитатора и побежал в суд, где сейчас зачем то прикрывается свои статусом ветерана! на сколько в курсе навальный не оскорблял ветеранов, а его лично за агитацию!! иначе заявление было бы коллективное или неопределенного круга лиц!! Тогда зачем в суде говорить что "защищал Родину"?? ...Во время ролика??!! После съемок?? Для чего прикрываться статусом ветерана? Чтобы растрогать судей и общество??! Очень непорядочный "пострадавший агитатор" и манипулятор!!"
Аноним, 05 февраля 2021 20:01
Пусть сначала Невзоров извинится перед Космодемьянской.
ФАГ, 05 февраля 2021 20:07
Да все в ролике выглядели неприятно. От Ланового не ожидал. За деньги пороли ахинею. Навальный правильно назвал их продажными. Особенно относится к ветерану. Воевал за советскую власть. А куда скатился?

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