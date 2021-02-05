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После гибели трех пожарных задержали директора и завхоза сгоревшего склада

19:19 05.02.2021 Фото: СК РФ по Красноярскому краю
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В Красноярске 5 февраля объявлен днем траура. Путин посмертно наградил сотрудников МЧС орденами Мужества.

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СК намерен добиваться ареста

Задержаны директор и начальник административно-хозяйственного отдела фирмы, которой принадлежал сгоревший склад запчастей. В результате возгорания погибли трое пожарных и работник склада. Сегодня в Красноярском крае траур.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых по делу о пожаре на складе автозапчастей в Красноярске, унесшем жизни четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

«Задержаны 33-летний директор и 39-летний начальник административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК», ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

Сейчас с ними проводятся следственные действия, готовится вынесение обвинения. В СК отметили, что намерены добиваться ареста руководителей владевшей сгоревшим складом фирмы.

Пожар на складе «Автотрейда» в Красноярске произошел утром 3 февраля. Огонь охватил площадь почти 4 тыс. кв. м. В ходе тушения с тремя пожарными была утеряна связь.

Позже мэр Красноярска Сергей Еремин сообщил, что сотрудники МЧС погибли. Кроме того, жертвой возгорания стал работник склада. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших пожарных. 5 февраля в регионе объявили днем траура.

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