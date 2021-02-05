"Вы будете гореть в аду": Навальный устроил скандал в суде по делу о клевете на фронтовика

По мнению подсудимого, 95-летний ветеран не понимает, о чем его спрашивает суд во время видеосвязи. Игнат Артеменко находился дома.

Навального заводят в зал заседаний

Алексей Навальный устроил скандал в Бабушкинском суде Москвы, где 5 февраля рассматривается дело о клевете, по которому он проходит в качестве обвиняемого.

Ранее ветеран Игнат Артеменко потребовал от Навального публичных извинений. По мнению блогера, Артеменко не понимает, о чем его спрашивают в суде.

«Вы будете гореть в аду за то, что взяли деда 95-летнего, нацепили на него медали и используете. Он не понимает ни один вопрос», — сказал Навальный.

По его словам, в квартире предполагаемого потерпевшего находятся какие-то люди и они, возможно, подсказывают ему, что говорить. Прокурор напомнил Навальному, что состояние ветерана ухудшилось после его поста про ролик.

Речь идет о видео, которое было выпущено в преддверии внесения поправок в Конституцию. Навальный назвал снимавшихся в нем «продажными холуями». Среди оскорбленных был Артеменко. Навального обвинили в клевете, он вину не признал.