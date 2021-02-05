05.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

"Вы будете гореть в аду": Навальный устроил скандал в суде по делу о клевете на фронтовика

19:44 05.02.2021 Фото: Пресс-службы суда
2 1

По мнению подсудимого, 95-летний ветеран не понимает, о чем его спрашивает суд во время видеосвязи. Игнат Артеменко находился дома.

% name% title
Навального заводят в зал заседаний

Алексей Навальный устроил скандал в Бабушкинском суде Москвы, где 5 февраля рассматривается дело о клевете, по которому он проходит в качестве обвиняемого.

Ранее ветеран Игнат Артеменко потребовал от Навального публичных извинений. По мнению блогера, Артеменко не понимает, о чем его спрашивают в суде.

«Вы будете гореть в аду за то, что взяли деда 95-летнего, нацепили на него медали и используете. Он не понимает ни один вопрос», — сказал Навальный.

По его словам, в квартире предполагаемого потерпевшего находятся какие-то люди и они, возможно, подсказывают ему, что говорить. Прокурор напомнил Навальному, что состояние ветерана ухудшилось после его поста про ролик.

Речь идет о видео, которое было выпущено в преддверии внесения поправок в Конституцию. Навальный назвал снимавшихся в нем «продажными холуями». Среди оскорбленных был Артеменко. Навального обвинили в клевете, он вину не признал.

блогер гореть в аду обвинили скандал фронтовик Алексей Навальный
Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Признают виновным Навального?

Аноним, 05 февраля 2021 20:04
Не сторонник Навального, но почему его держат в ограниченном помещении, как особо опасного преступника? Это что, злоупотребление суда или недоработка защиты?....
Аноним, 05 февраля 2021 20:04
НВР:
Признают.
Должен быть виноватый.
Сначала Николай2, потом Керенский, потом Троцкий, Ежов, Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин...
Никого не забыл?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кристина Орбакайте показала свою маленькую копию-дочку
20:20 05-02-2021
Кристина Орбакайте показала свою маленькую копию-дочку
Стала известна причина смерти актера из "Бригады" Виталия Альшанского
20:16 05-02-2021
Стала известна причина смерти актера из
"Коронавирусные" выплаты обещают мошенники от имени Центробанка
20:04 05-02-2021
Рекордно взлетели цены на продовольствие по всему миру
19:57 05-02-2021
Рекордно взлетели цены на продовольствие по всему миру
Аномальные молнии на Земле заметили из космоса
19:50 05-02-2021
Аномальные молнии на Земле заметили из космоса
"Вы будете гореть в аду": Навальный устроил скандал в суде по делу о клевете на фронтовика 2
19:44 05-02-2021
Как выгнать плохую управляющую компанию быстро, решают в Госдуме
19:38 05-02-2021
Как выгнать плохую управляющую компанию быстро, решают в Госдуме
Точный гороскоп для каждого знака зодиака индивидуально на субботу 6 февраля 2021 года
19:20 05-02-2021
Точный гороскоп для каждого знака зодиака индивидуально на субботу 6 февраля 2021 года
После гибели трех пожарных задержали директора и завхоза сгоревшего склада
19:19 05-02-2021
После гибели трех пожарных задержали директора и завхоза сгоревшего склада
Долги более чем по одному кредиту имеют заемщики-россияне. Это портит кредитную историю 1
19:08 05-02-2021
Долги более чем по одному кредиту имеют заемщики-россияне. Это портит кредитную историю