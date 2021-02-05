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"Коронавирусные" выплаты обещают мошенники от имени Центробанка

20:04 05.02.2021 Фото: pixabay.com
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Размер выплаты, которую обещают обманщики, от 1000 до 5000 рублей на каждого члена семьи. При этом пользователей просят ввести личные данные, включая CVC-код банковской карты.

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Будьте осторожны и берегите данные своих банковских карт

В России мошенники на фоне экономических трудностей, связанных с пандемией, придумали новую уловку для обмана граждан. Об этом предупреждает Центробанк РФ.

Мошенничество ведется от лица регулятора — преступники предлагают в сети россиянам получить выплату, которая якобы направлена в помощь в период эпидемии COVID-19, на фейковом сайте. В сообщениях даже используется символика ЦБ. Размер выплаты, которую обещают злоумышленники, от одной до пяти тысяч рублей на каждого члена семьи. При этом пользователей просят ввести личные данные, включая CVC-код банковской карты.

«Данный сайт является мошенническим. Банк России проводит необходимые действия для блокировки указанного сайта», — приводит РИА Новости сообщение ЦБ.

В регуляторе также напомнили о разработанном вместе с Минцифры законопроекте, принятие которого позволит оперативно блокировать вредоносные сайты. Документ готовят к рассмотрению во втором чтении Госдумой РФ.

выплата мошенники обман пандемия Центробанк
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