"Коронавирусные" выплаты обещают мошенники от имени Центробанка

Размер выплаты, которую обещают обманщики, от 1000 до 5000 рублей на каждого члена семьи. При этом пользователей просят ввести личные данные, включая CVC-код банковской карты.

Будьте осторожны и берегите данные своих банковских карт

В России мошенники на фоне экономических трудностей, связанных с пандемией, придумали новую уловку для обмана граждан. Об этом предупреждает Центробанк РФ.

Мошенничество ведется от лица регулятора — преступники предлагают в сети россиянам получить выплату, которая якобы направлена в помощь в период эпидемии COVID-19, на фейковом сайте. В сообщениях даже используется символика ЦБ. Размер выплаты, которую обещают злоумышленники, от одной до пяти тысяч рублей на каждого члена семьи. При этом пользователей просят ввести личные данные, включая CVC-код банковской карты.

«Данный сайт является мошенническим. Банк России проводит необходимые действия для блокировки указанного сайта», — приводит РИА Новости сообщение ЦБ.

В регуляторе также напомнили о разработанном вместе с Минцифры законопроекте, принятие которого позволит оперативно блокировать вредоносные сайты. Документ готовят к рассмотрению во втором чтении Госдумой РФ.