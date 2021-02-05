Стала известна причина смерти актера из "Бригады" Виталия Альшанского

Актеру было 52 года. Он снимался во многих фильмах и сериалах. Среди них — «Полицейский с Рублевки», «Бригада», «Кухня».

У актера были проблемы с давлением

Виталий Альшанский умер мгновенно. Он даже не успел отправить СМС, которое писал своей крестной Элеоноре Шашковой. Текст сообщения так и остался висеть в мобильнике, передает канал 360.

Когда Виталий долго не отвечал на звонки, она вызвала полицию и поехала к нему. Квартиру никто не открыл, поэтому дверь пришлось выбивать. Виталия нашли уже мертвым.

У актера были проблемы с давлением. Предварительная причина смерти — инфаркт.

Умер актер Виталий Альшанский. Об этом сообщила его крестная мама Элеонора Шашкова. Именно она вызвала полицию после того, как ей никто не открыл дверь в квартире племянника. Предварительная версия смерти 52-летнего артиста — инфаркт.

Альшанский снимался во многих фильмах и сериалах. Среди них — «Полицейский с Рублевки», «Бригада», «Кухня».