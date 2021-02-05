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Стала известна причина смерти актера из "Бригады" Виталия Альшанского

20:16 05.02.2021 Фото: Твиттер
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Актеру было 52 года. Он снимался во многих фильмах и сериалах. Среди них — «Полицейский с Рублевки», «Бригада», «Кухня».

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У актера были проблемы с давлением
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Стала известна причина смерти актера из "Бригады" Виталия АльшанскогоУмер бывший главком ВМФ России Владимир ВысоцкийЕщё 689 новостей

Виталий Альшанский умер мгновенно. Он даже не успел отправить СМС, которое писал своей крестной Элеоноре Шашковой. Текст сообщения так и остался висеть в мобильнике, передает канал 360.

Когда Виталий долго не отвечал на звонки, она вызвала полицию и поехала к нему. Квартиру никто не открыл, поэтому дверь пришлось выбивать. Виталия нашли уже мертвым.

У актера были проблемы с давлением. Предварительная причина смерти — инфаркт.

Умер актер Виталий Альшанский. Об этом сообщила его крестная мама Элеонора Шашкова. Именно она вызвала полицию после того, как ей никто не открыл дверь в квартире племянника. Предварительная версия смерти 52-летнего артиста — инфаркт.

Альшанский снимался во многих фильмах и сериалах. Среди них — «Полицейский с Рублевки», «Бригада», «Кухня».

актер вызвала полицию инфаркт племянник причина смерти умер Виталий Альшанский
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От редакции

Помните актера?

Аноним, 05 февраля 2021 20:34
Перечисляют "шедевры"ушедшего "актера"...Это "Жестокий романс","Белорусский вокзал",ну может"Место встречи изменить нельзя",нет,проходные безыдейные сериалишки,даже не смешные,какие то "быдлосмешные"...Ушел человек,рано,царствия небесного.

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