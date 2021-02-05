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Видео массовой акции в поддержку Путина появилось в Сети

21:12 05.02.2021 Фото: Кадр из видео
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Сотни людей выстроились у главного здания компании в Екатеринбурге в огромную надпись «Путин наш президент». Главе «Сима-ленд» вынесли предупреждение.

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В компании различного рода патриотические флэшмобы проходят регулярно

В Екатеринбурге прошел масштабный флэшмоб в поддержку президента России Владимира Путина. Его устроили сотрудники компании «Сима-ленд». Утром они выстроились у главного здания компании в огромную надпись «Путин наш президент». Все происходящее было записано камерами с квадрокоптеров и смонтировано в патриотический музыкальный клип под песню «Давай, Россия!»

Неделю назад в «Сима-ленде» уже проводилась подобная акция. Правда, проходила она во внутренних помещениях. Сотрудники компании на фоне триколора танцевали под песню Наргиз «Нас бьют, мы летаем».

Компания «Сима-ленд» принадлежит бизнесмену Андрею Симановскому. Он также знаменит тем, что профинансировал ремонт в школе №106 Екатеринбурга, в которой когда-то сам учился. Благодаря этому в учебном заведении появились золотые скульптуры, а зарубежные журналисты стали сравнивать ее с «Версалем».

Компании «Сима-ленд» вынесли предупреждение из-за массовой акции, которая прошла во время съемок клипа в поддержку Путина возле здания компании. Документ подписал министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.

«В соответствии со статьей 7 Федерального закона РФ от 19 июня 2004 года №54 уведомление о проведении публичного мероприятия подается его организатором в письменной форме в орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия», — говорится в документе. Топ-менеджменту компании впредь предложили руководствоваться нормами действующего законодательства. В компании отказались от комментариев.


Источники: КП, Ура.ру

акция екатеринбург поддержка президент Владимир Путин Сима-ленд
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