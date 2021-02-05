Куда исчез Михаил Ефремов из колонии, стало известно

Адвокат сообщил, что в Белгородской колонии у актера "все в порядке было".

Адвокат Ефремова подтвердил его исчезновение из колонии

Адвокат Петр Хархорин подтвердил информацию о том, что его клиент - актер Михаил Ефремов - более не содержится в ИК-4 Белгородской области.

По словам адвоката, Ефремова действительно перевели, но куда, он сообщить отказался.

"Я вам ответить не могу. И почему — тоже", - заявил юрист Life.

Он добавил, что в прошлой колонии у Ефремова "все в порядке было".

Как сообщает Mash, Михаила Ефремова готовят для этапирования в Москву, чтобы там рассмотреть кассационную жалобу на приговор. По некоторым данным, актера перевезли в СИЗО-3 в Белгороде, а ночью перевезут в столицу.