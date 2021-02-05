Взятку зубами брала чиновница со стоматологии и заплатит штраф 700 тыс. рублей

Инспектор Росздравнадзора дала понять, что может «смягчить» выводы эксперта, разбиравшегося в жалобе клиента клинике. За это чиновнице оказали стоматологические услуги на 40 тыс. рублей.

В Липецке случился уникальный прецедент—"взятка зубами"

Октябрьский районный суд Липецка 5 февраля вынес обвинительный приговор бывшей сотруднице Росздравнадзора, которую обвиняли в получении взятки и злоупотреблении полномочиями.

Полина Евтушевская должна будет заплатить 700 тысяч рублей штрафа в доход государства за взятку. Также женщина лишена права занимать должности в органах государственной и муниципальной власти в ближайшие три года. Обвинения в злоупотреблении положением суд посчитал излишними

История о взятке зубами началась в 2018 году. В стоматологическую клинику «Дентал Клаб» обратился липчанин. Ему нужно было поставить имплант, однако спустя некоторое время произошло отторжение. Пациент потребовал от медиков выплаты неустойки, но получил отказ. В жалобе пациента разбирался региональный орган Росздравнадзора. Комиссию по внеплановой проверке клиники возглавила подсудимая. Врач-эксперт, вошедший в комиссию, указал, что причиной отторжения импланта могли стать действия стоматолога.

Но Полина Евтушевская пригласила к себе на прием управляющего стоматологией и дала ему понять, что может «смягчить» выводы эксперта.

Подсудимая несколько раз посетила клинику, где ей бесплатно оказали стоматологические услуги на общую сумму свыше 40 тысяч рублей. Евтушевская изменила заключение врача-эксперта. Она сделала вывод, что отторжение импланта могло стать результатом несоблюдения гигиены полости рта и невыполнения рекомендаций врача пациентом. Ситуация с подменой экспертного заключения выявилась, когда к врачу-эксперту пришли родственники пациента. Родственники начали критиковать заключение. Эксперт сообщила, что этот документ, сильно отличается от того, который она направляла Евтушевской.

Сегодня в последнем слове подсудимая отрицала любые обвинения и уверяла в законопослушности. Однако суд пришел к другому выводу.

Подсудимая намерена обжаловать приговор.

Источник: Вести Липецк