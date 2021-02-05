"Родственнички придушат" и "воспитал внука-проститутку", заявил Навальный о фронтовике: Судья сделал последнее предупреждение обвиняемому в клевете

Обвинение считает, что Навальный намеренно оклеветал Артеменко, который снимался в ролике в поддержку поправок в Конституцию. Защита утверждает, что рассматриваемые заявления блогера — оценочные суждения, а сами обвинения политически мотивированы.

Навальный заявил, что "родственнички" придушат ветерана сегодня ночью

Прокурор и Алексей Навальный поспорили, кто виноват в ухудшении состояния здоровья ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко — участника процесса по делу о клевете, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.

Обвинение считает, что Навальный намеренно оклеветал Артеменко, который снимался в ролике в поддержку поправок в Конституцию. Защита утверждает, что рассматриваемые заявления блогера — оценочные суждения, а сами обвинения политически мотивированы. В процессе обсуждения ветерану, участвовавшему в слушаниях из дома, стало плохо, ему вызвали скорую.

"А я вам говорил, что ему вызовут скорую! Ходатайствую о том, что родственнички его придушат сегодня ночью, чтобы сказать, что это дело его доконало", — заявил Навальный.

Прокурор парировал, что в ухудшении здоровья Артеменко виноват сам обвиняемый.

"Прошу занести в судебный протокол, что до такого состояния его довел Навальный Алексей Анатольевич", — сказал гособвинитель.

Позже подсудимый вступил в диалог со свидетелем Галиной Маргулис (94 года), соседкой ветерана.

Навальный: Живёт ли Артеменко хорошей и богатой жизнью, как ветеран?

Маргулис: Он живёт как человек.

Навальный: Какая ваша пенсия?

Маргулис: Расскажите вы про свою пенсию, на что вы живёте?

Навальный: Меня кормит государство, кашей

Затем в Бабушкинском суде, где рассматривается дело Навального, появился внук потерпевшего ветерана.

Алексей Навальный: "Вы торгуете собственным дедом. Он воспитал внука-проститутку".

Судья в очередной раз грозит удалить Алексея из зала. Это было третье предупреждение. Суд объявил перерыв.

По делу о клевете Навальному грозит штраф или принудительные работы. После принятия поправок к Конституции по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным до этого.

В конце августа суд приостанавливал процесс в связи с болезнью блогера — на тот момент он был в Германии, но в минувшие выходные вернулся в Россию, где его задержали по ходатайству ФСИН из-за нарушения правил отбытия условного срока по другому делу. Позднее суд заменил ему условный срок на реальный.