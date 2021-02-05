Отложили суд по делу Навального о клевете на фронтовика

Дело было возбуждено из-за негативных комментариев Навального к видео, на котором ветеран войны выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ.

Суд отложил заседание по делу Навального о клевете на ветерана

С отложил на 12 февраля заседание по уголовному делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сказала судья Вера Акимова.

"Отложить заседание на 12 февраля в 10:00", - заявила судья, передает Mash.

Как сообщалось ранее, подсудимый во время заседания вел себя вызывающе, за что получил три предупреждения от судьи.

Дело было возбуждено из-за негативных комментариев Навального к видео, на котором ветеран войны выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью обвиняемого.

Навальному вменяется статья о клевете (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). При признании его виновным по данному обвинению, ему могут назначить штраф или обязательные работы. Реальный срок ему не грозит, даже учитывая две условные судимости, так как статья о клевете не предполагает лишения свободы.

По версии следствия, Навальный 2 июня опубликовал "ложные высказывания, содержащие негативную оценку ветерана, порочащие его честь и достоинство" в комментарии к видео, на котором Артеменко выступает в поддержку поправок к Конституции.