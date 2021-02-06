Лунный посевной календарь на апрель 2021 года: Благоприятные дни посадок

Когда и что сажать в апреле 2021 года, как и в другие весенние месяцы, зависит от цикла лунного месяца и от того, в каком зодиакальном созвездии находится спутник.

Многое в природе зависит от лунного цикла—стоит применить эти знания и в своем огороде

Лунный посадочный календарь на апрель 2021 года

Весной, в период пробуждения природы, проводятся работы, которые в значительной степени определяют развитие, рост, урожайность культур. Лунный посадочный календарь садовода и огородника на апрель 2021 года подскажет порядок работ на участке в зависимости от расположения на небосклоне спутника Земли.

Лунные циклы в апреле 2021 года

Когда и что сажать в апреле 2021 года, как и в другие весенние месяцы, зависит от цикла лунного месяца и от того, в каком зодиакальном созвездии находится спутник. Промежуток между новолунием и полнолунием называют лунным месяцем. Он не всегда совпадает с календарным, включает 29,53 суток, что на 11 или 12 дней меньше солнечного года.

Лунный цикл — период от новолуния до полнолуния. Между этими переходными точками находятся фазы растущей и убывающей Луны.

Лунный посадочный календарь садовода и огородника на апрель 2021 года включает 4 периода лунного цикла:

с 1 по 11 число — убывающая Луна;

12 апреля — новолуние;

с 13 по 26 — растущая Луна;

27 апреля — полнолуние;

с 28 по 30 — убывающая Луна.

В фазе растущей Луны энергия, соки растений тянутся вверх, от корней. В убывающей стадии в противоположном направлении — от верхушек к корням. Согласно такому движению, в определенные лунные циклы рекомендуют проводить различные виды сельскохозяйственных работ.

Фазы луны

Убывающий лунный цикл:

высадка корнеплодов, луковичных, бобовых;

борьба с вредителями, прополка, прореживание;

внесение удобрений, подкормки;

сбор урожая;

сроки обрезки деревьев и кустарников.

Полнолуние:

прореживание всходов;

прополка;

защитные мероприятия для борьбы с вредителями.

Растущая Луна:

высадка, пересадка растений;

обработка земли и подкормка;

черенкование растений;

прививка деревьев, кустарников.

Новолуние:

прополка, рыхление земли, окучивание;

мульчирование;

пикирование, прищипывание верхушек растений;

сбор семян и урожая;

удаление повреждённых частей растения.

Лунный посадочный календарь садовода и огородника на апрель 2021 года подскажет, какие работы нужно делать в определенные дни, чтобы повысить урожайность.

Зодиакальное расположение Луны в апреле 2021 года

Расположение Луны в зодиакальном созвездии определяет плодородность почвы. Благоприятные созвездия: Телец, Скорпион, Рак. Менее плодородные: Рыбы, Козерог, Весы. Бесплодными считают созвездия Льва, Стрельца, Водолея, Овна. Менее бесплодны — Дева, Весы.

Дат а Фаза луны Знак зодиака Благоприятность дня Виды работ огород сад 1 убывающая Скорпион хороший высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу полив; минеральные подкормки; обрезка, посадка, пикировка деревьев и кустарников 2 убывающая Стрелец нейтральный прореживание, прополка полив, минеральные подкормки 3 убывающая Стрелец хороший садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу; прореживание, прополка посадка, пикировка деревьев и кустарников 4 убывающая Козерог нейтральный садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы культивационные работы, окучивание, полив, обрезка деревьев и кустарников; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями 5 убывающая Козерог нейтральный садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, культивационные работы, окучивание, полив, минеральные

свёклы, брюквы; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу; прореживание, прополка подкормки; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями; посадка, пикировка деревьев и кустарников 6 убывающая Водолей хороший садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; прореживание, прополка культивационные работы, окучивание, полив; минеральные подкормки; обрезка деревьев и кустарников; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями 7 убывающая Водолей нейтральный прореживают всходы, прополка минеральные подкормки; обрезка деревьев и кустарников 8 убывающая Рыбы нейтральный благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу внесение органических удобрений, полив; посадка, пикировка деревьев и кустарников 9 убывающая Рыбы нейтральный садят картофель; семена редиса, внесение органических

сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу; прореживание, прополка удобрений, полив; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями; посадка, пикировка деревьев и кустарников 10 убывающая Рыбы нейтральный садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу; прореживание, прополка внесение органических удобрений, полив; обрезка деревьев и кустарников; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями 11 убывающая Овен нейтральный садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; прореживание, прополка внесение органических удобрений, полив; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями 12 новолуние Овен нейтральный вспомогательные огородные работы, прореживание, прополка внесение органических удобрений, полив; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями 13 растущая Телец хороший благоприятные дни для посева на рассаду; садят картофель; внесение органических удобрений, полив;

семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями; посадка, пикировка деревьев и кустарников 14 растущая Телец отличный посев семян в грунт для рассады; садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; прореживание, прополка культивационные работы, окучивание; внесение органических удобрений, полив; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями 15 растущая Близнецы хороший посев семян в грунт для рассады; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу внесение органических удобрений; посадка, пикировка деревьев и кустарников 16 растущая Близнецы нейтральный садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, культивационные работы, окучивание; внесение органических

свёклы, брюквы; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу; прореживание, прополка удобрений; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями; посадка, пикировка деревьев и кустарников 17 растущая Рак нейтральный благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу внесение органических удобрений; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями; посадка, пикировка деревьев и кустарников 18 растущая Рак нейтральный посев семян в грунт для рассады; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу внесение органических удобрений, полив; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями; посадка, пикировка деревьев и кустарников 19 растущая Рак нейтральный посев семян в грунт для рассады; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, внесение органических удобрений, полив; проводят

сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями; посадка, пикировка деревьев и кустарников 20 растущая Лев хороший благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу внесение органических удобрений; обрезка деревьев и кустарников; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями 21 растущая Лев нейтральный благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу внесение органических удобрений; обрезка деревьев и кустарников; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями 22 растущая Дева хороший благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу внесение органических удобрений; обрезка деревьев и кустарников; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями

23 растущая Дева хороший садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; прореживание, прополка культивационные работы, окучивание, полив; минеральные подкормки; обрезка деревьев и кустарников; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями 24 растущая Весы нейтральный садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу; прореживание, прополка культивацион ные работы, окучивание, полив; минеральные подкормки 25 растущая Весы нейтральный садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культивационные работы, окучивание, полив, минеральные подкормки

культуры, укроп, хрен, горчицу; прореживание, прополка 26 растущая Скорпион хороший посев семян в грунт для рассады; садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу; прореживание, прополка культивационные работы, окучивание, полив; минеральные подкормки 27 полнолуние Скорпион нейтральный вспомогательные огородные работы, прореживание, прополка культивационные работы, окучивание; полив; минеральные подкормки; посадка, пикировка деревьев и кустарников 28 убывающая Стрелец хороший посев семян в грунт для рассады; садят картофель; семена редиса, сельдерея петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, культивационные работы, окучивание, полив; минеральные подкормки; посадка, пикировка деревьев и культивацион ные работы, окучивание кустарников;

моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу; прореживание, прополка 29 убывающая Стрелец отличный садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; прореживание, прополка культивационные работы, окучивание, полив; минеральные подкормки 30 убывающая Стрелец нейтральный садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; прореживание, прополка культивационные работы, окучивание, полив; минеральные подкормки, обрезка деревьев и кустарников; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями

Растения хорошо развиваются, дают обильный урожай, если за ними осуществляют правильный комплексный уход. Немаловажную роль играют климатические условия. По наблюдениям учёных, опытных садоводов и огородников соблюдение рекомендаций согласно лунному календарю позволяет увеличить урожайность до 30%.

Источник: kleo.ru