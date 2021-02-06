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Лунный посевной календарь на апрель 2021 года: Благоприятные дни посадок

14:00 06.02.2021 Фото: pixabay.com
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Когда и что сажать в апреле 2021 года, как и в другие весенние месяцы, зависит от цикла лунного месяца и от того, в каком зодиакальном созвездии находится спутник.

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Многое в природе зависит от лунного цикла—стоит применить эти знания и в своем огороде

Лунный посадочный календарь на апрель 2021 года

Весной, в период пробуждения природы, проводятся работы, которые в значительной степени определяют развитие, рост, урожайность культур. Лунный посадочный календарь садовода и огородника на апрель 2021 года подскажет порядок работ на участке в зависимости от расположения на небосклоне спутника Земли.

Лунные циклы в апреле 2021 года

Когда и что сажать в апреле 2021 года, как и в другие весенние месяцы, зависит от цикла лунного месяца и от того, в каком зодиакальном созвездии находится спутник. Промежуток между новолунием и полнолунием называют лунным месяцем. Он не всегда совпадает с календарным, включает 29,53 суток, что на 11 или 12 дней меньше солнечного года.

Лунный цикл — период от новолуния до полнолуния. Между этими переходными точками находятся фазы растущей и убывающей Луны.

Лунный посадочный календарь садовода и огородника на апрель 2021 года включает 4 периода лунного цикла:

  • с 1 по 11 число — убывающая Луна;
  • 12 апреля — новолуние;
  • с 13 по 26 — растущая Луна;
  • 27 апреля — полнолуние;
  • с 28 по 30 — убывающая Луна.

В фазе растущей Луны энергия, соки растений тянутся вверх, от корней. В убывающей стадии в противоположном направлении — от верхушек к корням. Согласно такому движению, в определенные лунные циклы рекомендуют проводить различные виды сельскохозяйственных работ.

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Фазы луны

Убывающий лунный цикл:

  • высадка корнеплодов, луковичных, бобовых;
  • борьба с вредителями, прополка, прореживание;
  • внесение удобрений, подкормки;
  • сбор урожая;
  • сроки обрезки деревьев и кустарников.

Полнолуние:

  • прореживание всходов;
  • прополка;
  • защитные мероприятия для борьбы с вредителями.

Растущая Луна:

  • высадка, пересадка растений;
  • обработка земли и подкормка;
  • черенкование растений;
  • прививка деревьев, кустарников.

Новолуние:

  • прополка, рыхление земли, окучивание;
  • мульчирование;
  • пикирование, прищипывание верхушек растений;
  • сбор семян и урожая;
  • удаление повреждённых частей растения.

Лунный посадочный календарь садовода и огородника на апрель 2021 года подскажет, какие работы нужно делать в определенные дни, чтобы повысить урожайность.

Зодиакальное расположение Луны в апреле 2021 года

Расположение Луны в зодиакальном созвездии определяет плодородность почвы. Благоприятные созвездия: Телец, Скорпион, Рак. Менее плодородные: Рыбы, Козерог, Весы. Бесплодными считают созвездия Льва, Стрельца, Водолея, Овна. Менее бесплодны — Дева, Весы.

Дат а Фаза луны Знак зодиака Благоприятность дня Виды работ
огород сад
1 убывающая Скорпион хороший высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу полив; минеральные подкормки; обрезка, посадка, пикировка деревьев и кустарников
2 убывающая Стрелец нейтральный прореживание, прополка полив, минеральные подкормки
3 убывающая Стрелец хороший садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу; прореживание, прополка посадка, пикировка деревьев и кустарников
4 убывающая Козерог нейтральный садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы культивационные работы, окучивание, полив, обрезка деревьев и кустарников; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями
5 убывающая Козерог нейтральный садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, культивационные работы, окучивание, полив, минеральные
свёклы, брюквы; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков,  салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу; прореживание, прополка подкормки;    проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями; посадка, пикировка деревьев и кустарников
6 убывающая Водолей хороший садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; прореживание, прополка культивационные работы, окучивание, полив; минеральные подкормки; обрезка деревьев и кустарников; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями
7 убывающая Водолей нейтральный прореживают всходы, прополка минеральные подкормки; обрезка деревьев и кустарников
8 убывающая Рыбы нейтральный благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков,  салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу внесение органических удобрений, полив; посадка, пикировка деревьев и кустарников
9 убывающая Рыбы нейтральный садят картофель; семена редиса, внесение органических
сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков,  салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу; прореживание, прополка удобрений, полив; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями; посадка, пикировка деревьев и кустарников
10 убывающая Рыбы нейтральный садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу; прореживание, прополка внесение органических удобрений, полив;  обрезка деревьев и кустарников;  проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями
11 убывающая Овен нейтральный садят картофель;  семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; прореживание, прополка внесение органических удобрений, полив; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями
12 новолуние Овен нейтральный вспомогательные огородные работы, прореживание,

прополка

 внесение органических удобрений, полив; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями
13 растущая Телец хороший благоприятные дни для посева на рассаду; садят картофель; внесение органических удобрений, полив;
семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков,  салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями; посадка, пикировка деревьев и кустарников
14 растущая Телец отличный посев семян в грунт для рассады; садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; прореживание, прополка культивационные работы, окучивание; внесение органических удобрений, полив; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями
15 растущая Близнецы хороший посев семян в грунт для рассады; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков,  салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу внесение органических удобрений; посадка, пикировка деревьев и кустарников
16 растущая Близнецы нейтральный садят картофель;  семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, культивационные работы, окучивание; внесение органических
свёклы, брюквы; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков,  салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу; прореживание, прополка удобрений; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями; посадка, пикировка деревьев и кустарников
17 растущая Рак нейтральный благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков,  салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу внесение органических удобрений; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями; посадка, пикировка деревьев и кустарников
18 растущая Рак нейтральный посев семян в грунт для рассады; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков,  салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу внесение органических удобрений, полив; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями; посадка, пикировка деревьев и кустарников
19 растущая Рак нейтральный посев семян в грунт для  рассады; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, внесение органических удобрений, полив; проводят
сладкого перца, кабачков,  салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями; посадка, пикировка деревьев и кустарников
20 растущая Лев хороший благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков,  салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу внесение органических удобрений;  обрезка деревьев и кустарников;  проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями
21 растущая Лев нейтральный благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков,  салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу внесение органических удобрений; обрезка деревьев и кустарников; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями
22 растущая Дева хороший благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков,  салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу внесение органических удобрений; обрезка деревьев и кустарников; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями
23 растущая Дева хороший садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; прореживание, прополка культивационные работы, окучивание, полив; минеральные подкормки; обрезка деревьев и кустарников; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями
24 растущая Весы нейтральный садят картофель;  семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу; прореживание, прополка культивацион ные работы, окучивание, полив; минеральные подкормки
25 растущая Весы нейтральный садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков,  салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культивационные работы, окучивание, полив, минеральные подкормки
культуры, укроп, хрен, горчицу; прореживание, прополка
26 растущая Скорпион хороший посев семян в грунт для рассады; садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков,  салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу; прореживание, прополка культивационные работы, окучивание, полив; минеральные подкормки
27 полнолуние Скорпион нейтральный вспомогательные огородные работы, прореживание,

прополка

 культивационные работы, окучивание; полив; минеральные подкормки; посадка, пикировка деревьев и кустарников
28 убывающая Стрелец хороший посев семян в грунт для рассады; садят картофель; семена редиса, сельдерея петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков,  салатных культур, баклажан, бахчевых культур, культивационные работы, окучивание, полив; минеральные подкормки; посадка, пикировка деревьев и культивацион ные работы, окучивание кустарников;
моркови, некорневой  петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу; прореживание, прополка
29 убывающая Стрелец отличный садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; прореживание, прополка культивационные работы, окучивание, полив; минеральные подкормки
30 убывающая Стрелец нейтральный садят картофель;  семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; прореживание, прополка культивационные работы, окучивание, полив; минеральные подкормки, обрезка деревьев и кустарников; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями

Растения хорошо развиваются, дают обильный урожай, если за ними осуществляют правильный комплексный уход. Немаловажную роль играют климатические условия. По наблюдениям учёных, опытных садоводов и огородников соблюдение рекомендаций согласно лунному календарю позволяет увеличить урожайность до 30%.

Источник: kleo.ru

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