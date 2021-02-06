Лунный посевной календарь на апрель 2021 года: Благоприятные дни посадок

Лунный посадочный календарь на апрель 2021 года
Весной, в период пробуждения природы, проводятся работы, которые в значительной степени определяют развитие, рост, урожайность культур. Лунный посадочный календарь садовода и огородника на апрель 2021 года подскажет порядок работ на участке в зависимости от расположения на небосклоне спутника Земли.
Лунные циклы в апреле 2021 года
Когда и что сажать в апреле 2021 года, как и в другие весенние месяцы, зависит от цикла лунного месяца и от того, в каком зодиакальном созвездии находится спутник. Промежуток между новолунием и полнолунием называют лунным месяцем. Он не всегда совпадает с календарным, включает 29,53 суток, что на 11 или 12 дней меньше солнечного года.
Лунный цикл — период от новолуния до полнолуния. Между этими переходными точками находятся фазы растущей и убывающей Луны.
Лунный посадочный календарь садовода и огородника на апрель 2021 года включает 4 периода лунного цикла:
- с 1 по 11 число — убывающая Луна;
- 12 апреля — новолуние;
- с 13 по 26 — растущая Луна;
- 27 апреля — полнолуние;
- с 28 по 30 — убывающая Луна.
В фазе растущей Луны энергия, соки растений тянутся вверх, от корней. В убывающей стадии в противоположном направлении — от верхушек к корням. Согласно такому движению, в определенные лунные циклы рекомендуют проводить различные виды сельскохозяйственных работ.
Убывающий лунный цикл:
- высадка корнеплодов, луковичных, бобовых;
- борьба с вредителями, прополка, прореживание;
- внесение удобрений, подкормки;
- сбор урожая;
- сроки обрезки деревьев и кустарников.
Полнолуние:
- прореживание всходов;
- прополка;
- защитные мероприятия для борьбы с вредителями.
Растущая Луна:
- высадка, пересадка растений;
- обработка земли и подкормка;
- черенкование растений;
- прививка деревьев, кустарников.
Новолуние:
- прополка, рыхление земли, окучивание;
- мульчирование;
- пикирование, прищипывание верхушек растений;
- сбор семян и урожая;
- удаление повреждённых частей растения.
Лунный посадочный календарь садовода и огородника на апрель 2021 года подскажет, какие работы нужно делать в определенные дни, чтобы повысить урожайность.
Зодиакальное расположение Луны в апреле 2021 года
Расположение Луны в зодиакальном созвездии определяет плодородность почвы. Благоприятные созвездия: Телец, Скорпион, Рак. Менее плодородные: Рыбы, Козерог, Весы. Бесплодными считают созвездия Льва, Стрельца, Водолея, Овна. Менее бесплодны — Дева, Весы.
|Дат а
|Фаза луны
|Знак зодиака
|Благоприятность дня
|Виды работ
|огород
|сад
|1
|убывающая
|Скорпион
|хороший
|высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу
|полив; минеральные подкормки; обрезка, посадка, пикировка деревьев и кустарников
|2
|убывающая
|Стрелец
|нейтральный
|прореживание, прополка
|полив, минеральные подкормки
|3
|убывающая
|Стрелец
|хороший
|садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу; прореживание, прополка
|посадка, пикировка деревьев и кустарников
|4
|убывающая
|Козерог
|нейтральный
|садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы
|культивационные работы, окучивание, полив, обрезка деревьев и кустарников; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями
|5
|убывающая
|Козерог
|нейтральный
|садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы,
|культивационные работы, окучивание, полив, минеральные
|свёклы, брюквы; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу; прореживание, прополка
|подкормки; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями; посадка, пикировка деревьев и кустарников
|6
|убывающая
|Водолей
|хороший
|садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; прореживание, прополка
|культивационные работы, окучивание, полив; минеральные подкормки; обрезка деревьев и кустарников; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями
|7
|убывающая
|Водолей
|нейтральный
|прореживают всходы, прополка
|минеральные подкормки; обрезка деревьев и кустарников
|8
|убывающая
|Рыбы
|нейтральный
|благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу
|внесение органических удобрений, полив; посадка, пикировка деревьев и кустарников
|9
|убывающая
|Рыбы
|нейтральный
|садят картофель; семена редиса,
|внесение органических
|сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу; прореживание, прополка
|удобрений, полив; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями; посадка, пикировка деревьев и кустарников
|10
|убывающая
|Рыбы
|нейтральный
|садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу; прореживание, прополка
|внесение органических удобрений, полив; обрезка деревьев и кустарников; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями
|11
|убывающая
|Овен
|нейтральный
|садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; прореживание, прополка
|внесение органических удобрений, полив; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями
|12
|новолуние
|Овен
|нейтральный
|вспомогательные огородные работы, прореживание,
прополка
|внесение органических удобрений, полив; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями
|13
|растущая
|Телец
|хороший
|благоприятные дни для посева на рассаду; садят картофель;
|внесение органических удобрений, полив;
|семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу
|проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями; посадка, пикировка деревьев и кустарников
|14
|растущая
|Телец
|отличный
|посев семян в грунт для рассады; садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; прореживание, прополка
|культивационные работы, окучивание; внесение органических удобрений, полив; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями
|15
|растущая
|Близнецы
|хороший
|посев семян в грунт для рассады; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу
|внесение органических удобрений; посадка, пикировка деревьев и кустарников
|16
|растущая
|Близнецы
|нейтральный
|садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы,
|культивационные работы, окучивание; внесение органических
|свёклы, брюквы; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу; прореживание, прополка
|удобрений; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями; посадка, пикировка деревьев и кустарников
|17
|растущая
|Рак
|нейтральный
|благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу
|внесение органических удобрений; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями; посадка, пикировка деревьев и кустарников
|18
|растущая
|Рак
|нейтральный
|посев семян в грунт для рассады; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу
|внесение органических удобрений, полив; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями; посадка, пикировка деревьев и кустарников
|19
|растущая
|Рак
|нейтральный
|посев семян в грунт для рассады; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов,
|внесение органических удобрений, полив; проводят
|сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу
|мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями; посадка, пикировка деревьев и кустарников
|20
|растущая
|Лев
|хороший
|благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу
|внесение органических удобрений; обрезка деревьев и кустарников; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями
|21
|растущая
|Лев
|нейтральный
|благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу
|внесение органических удобрений; обрезка деревьев и кустарников; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями
|22
|растущая
|Дева
|хороший
|благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу
|внесение органических удобрений; обрезка деревьев и кустарников; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями
|23
|растущая
|Дева
|хороший
|садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; прореживание, прополка
|культивационные работы, окучивание, полив; минеральные подкормки; обрезка деревьев и кустарников; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями
|24
|растущая
|Весы
|нейтральный
|садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу; прореживание, прополка
|культивацион ные работы, окучивание, полив; минеральные подкормки
|25
|растущая
|Весы
|нейтральный
|садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные
|культивационные работы, окучивание, полив, минеральные подкормки
|культуры, укроп, хрен, горчицу; прореживание, прополка
|26
|растущая
|Скорпион
|хороший
|посев семян в грунт для рассады; садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур, моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу; прореживание, прополка
|культивационные работы, окучивание, полив; минеральные подкормки
|27
|полнолуние
|Скорпион
|нейтральный
|вспомогательные огородные работы, прореживание,
прополка
|культивационные работы, окучивание; полив; минеральные подкормки; посадка, пикировка деревьев и кустарников
|28
|убывающая
|Стрелец
|хороший
|посев семян в грунт для рассады; садят картофель; семена редиса, сельдерея петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; благоприятные дни для высадки в грунт огурцов, томатов, сладкого перца, кабачков, салатных культур, баклажан, бахчевых культур,
|культивационные работы, окучивание, полив; минеральные подкормки; посадка, пикировка деревьев и культивацион ные работы, окучивание кустарников;
|моркови, некорневой петрушки; высаживают пряные, луковичные культуры, укроп, хрен, горчицу; прореживание, прополка
|29
|убывающая
|Стрелец
|отличный
|садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; прореживание, прополка
|культивационные работы, окучивание, полив; минеральные подкормки
|30
|убывающая
|Стрелец
|нейтральный
|садят картофель; семена редиса, сельдерея, петрушки, бобовых, репы, кукурузы, свёклы, брюквы; прореживание, прополка
|культивационные работы, окучивание, полив; минеральные подкормки, обрезка деревьев и кустарников; проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями
Растения хорошо развиваются, дают обильный урожай, если за ними осуществляют правильный комплексный уход. Немаловажную роль играют климатические условия. По наблюдениям учёных, опытных садоводов и огородников соблюдение рекомендаций согласно лунному календарю позволяет увеличить урожайность до 30%.
Источник: kleo.ru