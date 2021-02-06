Свадьба мусульман в разных странах: Традиции и интересные обычаи

Свадьба мусульман это как минимум это красиво

В мире более полутора миллиарда мусульман различных национальностей из разных стран. Их объединяет колорит, культура и чтение обычаев. Про самые интересные свадебные традиции мусульман расскажет портал Свадьбаголик.ru.

Традиции мусульман: особенности свадеб в Азии

Чем примечательны и особенны мусульманские свадебные традиции стран Азии? Узнаем прямо сейчас. Обещаем, будет интересно!

Узбекистан

Традиции узбекского народа, касающиеся мусульманской свадьбы, формировались многие столетия, поэтому их обычаи и обряды считаются одними из древнейших на планете.

Этапы мусульманской свадьбы в Узбекистане отличаются последовательностью событий, самые интересные из которых:

Традиционная помолвка (фатиха-туй), где сваты делают вывод о невесте по первому впечатлению. Согласие на брак обычно дают только с третьего раза, подтверждая слова разламыванием лепешки. Таинство «никох туи» или обручение у имама (духовного главы), во время которого молодые обмениваются клятвами. Прощание невесты с родителями – символическое оплакивание расставания и подготовка приданного. Свадебное веселье в доме у жениха или гуляние в ресторане с количеством гостей около 300-400 человек и богатым разнообразием узбекских деликатесов (плов, манты, туруп, нарын, казы). Келин салом или приветствие невесты в доме супруга, где девушка получает щедрые подарки.

Индия

Важнейший обычай на мусульманской свадьбе в Индии – никах, или венчание, начинается с молитв имама местной общины на благословение союза. Таинство проходит в кругу близких людей. Жениха и невесту трижды спрашивают о желании вступить в брак, после чего они подписывают никахнаме (брачный контракт) и получают благословение от старейшин.

Малайзия

Малайская свадьба отличается роскошью. Первым шагом считается знакомство семей (адат мерисик), после чего происходит помолвка (пертунанган). За три дня до бракосочетания проводят церемонию окрашивания хной, которая называется беринай. Официальный свадебный обряд (никах) проводится имамом или кадием. Молодожены одеваются в традиционную малайскую одежду и проводят свою свадьбу как настоящие королевские особы.

Турция

Подготовка к свадьбе в Турции начинается с прошения руки невесты и подписания соглашения (сёз кесме) в присутствии многих людей. После помолвки невеста получает кольцо и бандану. Самыми интересными турецкими обрядами, связанными с бракосочетанием, считается установка свадебного флага во время полуденной молитвы и встреча семей в ночь хны (кына геджеси) перед торжеством. Непосредственно в день свадьбы мусульман брат невесты или другой близкий человек следует обычаю – обвязывает ее талию красной лентой (или поясом девственности). При входе в дом жениха, молодых сопровождают громкие звуки барабана и трубы.

Индонезия

Девять из десяти индонезийцев являются мусульманами, однако, независимо от традиции и веры, свадьба здесь считается главным торжеством. Бракосочетание отличается особой красочностью. Молодожены облачаются в традиционные одежды, делают сложный макияж, разрисовывая не только лицо, а еще руки и ноги.

Объединенные Арабские Эмираты

Традиционная свадьба в ОАЭ – это, прежде всего, грандиозное мероприятие. Интересным можно считать тот факт, что свадьба состоит из двух празднований (отдельно для жениха и невесты). Мусульманская невеста восседает на конструкции, подобной царскому трону. На мужском торжестве гуляние сопровождается танцами и песнями. Алкоголя на арабской свадьбе не подают.

Свадьба мусульман: интересные обычаи африканских стран

Еще больше удивляют традиции мусульманской свадьбы людей, проживающих на територии Африки, ведь мы практически не имеем представления, как и чем они живут.

Марокко

Мусульманская свадьба в Марокко длится три дня, первый из них проходит в хамаме (паровой бане), куда невеста приглашает родственниц и близких подруг. На второй день традиционно проводят уже известную вам ранее ночь хны, которая проходит на эмоциональной подъеме. Свадьба празднуется на третий день и отличается изобилием традиционных марокканских платьев и ювелирных изделий. Молодожены весь вечер сидят в украшенной платформе (амарии), которую удерживают на плечах 4 мужчины. Подобное причудливое для наших глаз приспособление подчеркивает особое положение виновников торжества.

Сомали

Здесь свадьба рассматривается как создание нового альянса, во время которого происходит объединение племен. Ряд церемоний проходит до и после бракосочетания. В день тожества обе стороны подписывают договор, который предусматривает выплату компенсации девушке в случае развода. Сомалийское бракосочетание – это много танцев и обилие традиционных блюд. Мусульманские обычаи после свадьбы обязуют невесту переходить в семью мужа, а ее родители обязаны обеспечить их предметами домашнего быта.

Гана

Немалое количество мусульман проживает на севере Ганы, а их браки в большинстве случаев полигамны. Свадебная церемония начинается с помолвки или «стука в дверь» (апаноачибо). В обряде бракосочетания принимает участие семья и вся община. Муж считается главой семейства, не смотря на то, что жена оставляет свою фамилию. Жить вместе влюбленные имеют право только после свадьбы.

Гамбия

Возраст невесты в Гамбии зависит от племени. Некоторых девочек выдают замуж чуть ли не с 10 лет. Если жених не может выплатить выкуп (даури), то брак считается недействительным, даже если супруги живут вместе много лет и имеют детей. В племенах принято жить компаундами (несколько хижин в общем дворе). Гамбийки очень привлекательны и всегда нарядны, однако после свадьбы полностью оказываются во власти мужчины и нередко живут как рабыни.

Теперь вы убедились, насколько необычна и самобытна мусульманская свадьба. Обычаи и традиции стран, где исповедуют ислам, многообразны и очень символичны.