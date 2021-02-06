5 лучших удобрений для баклажанов

Подкармливать овощи нужно несколько раз за весь вегетационный период, чтобы обеспечить их всеми необходимыми элементами для правильного роста саженцев и вызревания на них плодов.

Баклажаны прихотливы, но если правильно подкормить, то вырастить их станет значительно проще

Баклажаны на российских огородах — не частые гости. Они теплолюбивы и долго растут, поэтому им необходимы строго определенные условия, которые есть далеко не во всех регионах России. Поэтому их выращивают как в открытом грунте в южных областях, так и в северных, но уже в крытых теплицах. Но, независимо от того, в каких условиях растут баклажаны, они нуждаются в полноценном питании. Здесь собрана информация о том, чем подкормить баклажаны и как это правильно сделать.

Чем можно подкармливать баклажаны

Главное правило удобрения баклажан — сочетание минеральных удобрений с органическими. Именно такую подкормку любит эта культура. «Кормить» растения следует обильно и часто, особенно на бедных почвах. Прежде чем удобрять баклажаны, узнайте, в каких элементах питания они нуждаются.

Основными элементами удобрений для этих растений являются:

Азот. Он необходим молодым растениям для быстрого роста, формирования пышной зеленой массы и развития завязавшихся плодов. Фосфор — необходим этой культуре для нормального развития корней и улучшения их всасывающей способности, стимуляции образования завязей и быстрого формирования сортовых плодов. Калий — необходим для поддержания иммунитета растений, увеличения устойчивости к резким сменам температуры и болезням. Кальций, который регулирует обмен углеводов и белков в тканях растений и ускоряет процесс передвижения полезных веществ от корней к листве и плодам. Железо, бор и марганец. Эти важные для баклажан микроэлементы требуются им для создания массы соцветий, нормального формирования и дальнейшего развития завязей, улучшения вкусовых качеств и плодов по внешнему виду.

Эти важнейшие элементы должны поступать к растениям регулярно из готовых удобрений минеральной либо органической природы. Но чтобы грамотно составить сбалансированное «меню» для баклажан, необходимо знать, в каких именно удобрениях и в каком соотношении они находятся, и как правильно удобрять ими грядки.

Минеральные удобрения

В продаже имеются уже готовые комплексные удобрения, в которых химические элементы находятся в сбалансированном виде. Удобрять баклажаны можно следующими минеральными удобрениями:

Суперфосфатом, в котором одновременно находятся 3 важных элемента: фосфор, азот и калий. Нитрофоской или нитроаммофоской, имеющими тот же состав, что и суперфосфат, но отличающимися от него соотношением элементов. Сульфатом аммония, в составе которого есть азот и сера. Эту подкормку нельзя использовать на кислых почвах, так как она еще сильнее закисляет их.

Точное количество синтетических удобрений, которое требуется для нормальной жизнедеятельности баклажановых кустов, можно рассчитать, следуя инструкции по применению, прилагаемой к удобрениям.

Органические удобрения

Заменить минеральные удобрения можно органическими (навозом от сельскохозяйственных животных и птиц, перегноем, древесной золой, компостом, настоем трав и т.д.). Рассчитать количество органики сложнее, но зато она гораздо лучше и быстрее усваивается растущими баклажанами и менее опасна для человека.

Обратите внимание, что удобрять растения свежим птичьим пометом или навозом нельзя. Объясняется это тем, что на начальной стадии перегнивания в данной органике происходят сложные химические реакции с выделением в грунт различных соединений, в том числе и газов, которые оказывают неблагоприятное воздействие на развивающиеся растения.

Удобренные ими баклажаны обычно интенсивно идут в рост, наращивают зеленую массу в ущерб образованию завязей. Также концентрированным пометом или навозом можно пожечь растениям корни, поэтому их нужно предварительно настоять и разбавить водой. Вносить правильно подготовленную органику нужно в момент полива или сразу после него.

Как определить чего не хватает на грядке

Любое вносимое в почву удобрение должно содержать один из основных элементов, которые нужны баклажанам для питания. Их недостаток в почве можно определить уже по внешнему виду растений, особенно по листьям, которые у баклажан тоньше и нежнее, чем у большинства других огородных культур. Итак, если:

замедляется рост, листья начинают желтеть по краям (появляется так называемый краевой ожог), то растениям недостает калия;

листья подняты вверх и направлены к стеблю, опадают цветки, не развиваются плоды — недостает фосфора;

листья выглядят хилыми и слабыми, начинают постепенно желтеть, начиная с нижних, куст прекращает свой рост — недостает азота.

Для молодых, только что посаженных кустиков особенно опасен недостаток азота. На бедных этим элементом почвах баклажаны замедляют рост, остаются низкими, не ветвятся, образуют мелкие светло-зеленые листья.

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Способы внесения подкормки

Эту культуру подкармливают только корневым способом. Внекорневые не используют, так как баклажаны не любят даже влагу на своих нежных пушистых листьях, не говоря уже о растворах удобрений. При традиционной же корневой подкормке питательные вещества быстро всасываются через корни и распределяются по всем тканям куста.

Готовьте подкормку для баклажан, строго придерживаясь указаний, размещенных в инструкции, которая есть в любой упаковке удобрений. Растворяйте порошки или гранулы в воде комнатной температуры — примерно 22-24°С. Если жидкость случайно оказалась на нижних листочках, смойте ее чистой водой.

В том случае, если внекорневая подкормка баклажанов все же необходима, например, на очень скудных почвах, то выполняйте ее, распыляя раствор удобрений по листьям. Снизьте концентрацию веществ в несколько раз по сравнению с раствором для корневой подкормки, чтобы не сжечь листья. Ориентировочно на каждое растение требуется 1 л подкормочной жидкости.

При плохом цветении и образовании завязей используйте борную кислоту, при задержке в росте — мочевину, а при слишком интенсивном росте — калий. Второй раз растворы внекорневой подкормки нанесите на кусты баклажан через 10 дней после первой обработки.

Рецепты подкормок

Все подкормки баклажан проводятся с определенной целью. Например, для набора растениями необходимой зеленой массы в начальный и последующие периоды роста, для поддержания их во время массового роста плодов или во время болезней, а также для укрепления иммунитета.

Вот примерный перечень рецептов, которыми вы всегда можете воспользоваться на своих грядках или в теплице для первой подкормки:

Сделайте смесь из 30 г калийной селитры и 10 г суперфосфата. Разведите ее в 10 л теплой воды. Готовый раствор применяйте для озеленения и укрепления баклажановых насаждений при пожелтении и увядании листьев. Смешайте 1 ч. л. аммиачной селитры с 3 ст. л. суперфосфата и 2 ч. л. сернокислого калия. Смесь необходимо растворить в 1 ведре теплой воды. Возьмите по 15 г суперфосфата и калийной селитры, смешайте их и добавьте 30 г фоскамида. Растворите смесь в 10 л воды.

Такие подкормки значительно ускоряют рост кустов баклажан, дают им возможность скорее отрастить зеленую массу.

Для 2-й подкормки и последующих применяйте комплексные удобрения либо народные средства:

Возьмите 20 г препаратов «Кемира-Люкс» либо «Кристалон», добавьте в 1 ведро с теплой водой и этим раствором полейте растения под корень. Возьмите 30 г калийной соли и смешайте ее с 70 г суперфосфата. Смесь растворите в 10 л воды. Возьмите 1 л настоянного коровяка, 0,5 л настоянного куриного помета и 1 ст. л. золы. Все тщательно перемешайте и растворите в ведре воды. Подкормка дрожжами. Возьмите 15 г сухих дрожжей, разведите в 1 ведре теплой воды. Раствор должен настояться как минимум 12 ч. За это время перемешайте его несколько раз. Перед поливом разведите с водой в соотношении 1 к 10.

Готовить подкормки нужно непосредственно перед поливом, чтобы они были свежими. Особенно это касается настоек из коровяка и дрожжей. Применяйте удобрения, ориентируясь на состояние растений: если они здоровые, с упругими зелеными листьями, то лучше использовать органику, а если выглядят неважно, то лучше чередовать два типа удобрений.

Схема подкормки баклажанов

Подкармливать овощи нужно несколько раз за весь вегетационный период, чтобы обеспечить их всеми необходимыми элементами для правильного роста саженцев и вызревания на них плодов. При этом крайне важно соблюдать сроки подкормок.

Сами поливы и подкормки растворами удобрений лучше всего производить в утреннее время, так вы сможете предотвратить такую болезнь, как черная ножка.

Рассады для роста

Первый раз удобрение молодые баклажаны обязаны получить спустя 2-3 недели после всходов. Удобрять лучше всего раствором навоза и золы в объеме 4 л на 1 кв. м. Такое органическое удобрение — самое лучшее для роста рассады баклажанов. Следующая подкормка рассады баклажанов должна быть проведена еще через 2 недели. Для этого возьмите 70 г суперфосфата и 25 г хлористого кальция и всыпьте в 1 ведро воды. Поливайте кусты из расчета 2 л на 1 кв. м.

Рассады после пикировки

Пикировать баклажаны начинайте, когда у саженцев появится 1-2 настоящих листочка, то есть примерно через 1 месяц после всходов. Подкармливайте рассаду баклажанов после пикировки, выждав не менее одной недели, слабым раствором коровьего навоза или мочевины (1 ст. или 1 ч. л. на ведро воды соответственно) и древесной золой (1 ч.л. на 2-3 горшочка).

Используйте комплексные сухие синтетические удобрения, например «Идеал» либо «Кемира универсал». В 5 л воды разведите 1 ч. л. препарата. Поливайте полученным раствором молодую рассаду баклажан прямо под корень, избегая попадания жидкости на листья.

Если у растений плохо развиты корешки, подкормите их:

суперфосфатом или сульфатом калия (2 ст. л. или 1 ч. л. на ведро соответственно);

или подойдут такие средства как «Кормилец» и «Агрикола-форте».

После высадки в открытый грунт или теплицу

Подкармливайте баклажаны после высадки в грунт не менее 3-х или 4-х раз. Первый раз влейте в почву раствор удобрений через 14 дней после высадки растений. В это время им требуется азот, калий и фосфор, поэтому снова можно применять суперфосфат. Или смесь из 30 г калийной селитры и мочевины и 80 г суперфосфата. Растворите их в 1 ведре воды. Полейте этим раствором баклажаны под корень.

Вторую подкормку (удобрением, содержащим железо, марганец или бор) проведите перед началом периода цветения, чтобы дать возможность растениям образовать много цветков.

Третью подкормку при выращивании баклажанов в открытом грунте или теплице проведите в период появления первых цветков. Полейте растения теми же удобрениями, что и в прошлый раз. Также можно применять Гумат или раствор дрожжей и сорных трав (5 к 1).

Последний раз удобрения для баклажанов в теплице или грунте внесите, когда они станут массово образовывать плоды. Поддержите их в этот период фосфором и калием.

Правила удобрения баклажанов

Используйте все удобрения строго дозировано. Если вы заметили, что какого-то элемента не хватает или, наоборот, его в почве много, откорректируйте их содержание с помощью удобрений, в составе которых находятся необходимые вещества. Например, при избытке азота полейте грядки суперфосфатом или золой, а при дефиците этого важного элемента — мочевиной или коровяком.

Если участок расположен на бедных почвах, то число подкормок придется увеличить. Их нужно будет проводить через каждые 10 суток. Поливайте баклажаны под корень и не допускайте, чтобы раствор попадал на листочки.