Как 25-летняя девчонка Мадонна отдыхает с юным возлюбленным

62-летняя певица всеми своими действиями доказывает, что прожитые годы для нее лишь цифра в паспорте.

Мадонна выглядит вдвое моложе своего паспортного возраста, а разница с Ахламаликом практически не видна

Глядя на снимки, ни за что не скажешь, что у звезды и ее избранника такая огромная разница в возрасте.

62-летняя певица всеми своими действиями доказывает, что прожитые годы для нее лишь цифра в паспорте. Поклонники могут в этом убедиться, посмотрев публикации знаменитости в Инстаграме. Звезда не стесняется показывать себя в смелых, порой даже провокационных образах. Скептики уверены: все дело в удачно подобранном ракурсе и использовании фотошопа, но преданные фанаты считают иначе.

Недавно Мадонна дала очередной повод для обсуждений, отправившись в путешествие со своим бойфрендом Ахламаликом Уильямсом и детьми. За три недели знаменитость побывала в нескольких странах: в Великобритании, Египте, Малави и Кении.

Во время поездки звезда щедро делилась фотографиями со своими подписчиками. Один из кадров привлек особое внимание пользователей сети. На фото певица запечатлена в Кении со своим возлюбленным. Для съемок Мадонна выбрала удобный, но при этом колоритный и запоминающийся наряд.

Стоит отметить, что кадр вышел действительно удачным. Мадонна выглядит вдвое моложе своего паспортного возраста, а разница с Ахламаликом практически не видна.

Как известно, многие относились к роману пары весьма скептически. Однако на данный момент отношения влюбленных являются на удивление крепкими. Певица знакома с родителями своего бойфренда, а Ахламалик нашел общий язык с детьми Мадонны.

Источник: kleo.ru