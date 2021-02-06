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Как 25-летняя девчонка Мадонна отдыхает с юным возлюбленным

20:00 06.02.2021 Фото: kleo.ru
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62-летняя певица всеми своими действиями доказывает, что прожитые годы для нее лишь цифра в паспорте.

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Мадонна выглядит вдвое моложе своего паспортного возраста, а разница с Ахламаликом практически не видна
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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Как 25-летняя девчонка Мадонна отдыхает с юным возлюбленнымМолитвы Ксении Петербургской о семейном благополучииЕщё 338 новостей

Глядя на снимки, ни за что не скажешь, что у звезды и ее избранника такая огромная разница в возрасте.

62-летняя певица всеми своими действиями доказывает, что прожитые годы для нее лишь цифра в паспорте. Поклонники могут в этом убедиться, посмотрев публикации знаменитости в Инстаграме. Звезда не стесняется показывать себя в смелых, порой даже провокационных образах. Скептики уверены: все дело в удачно подобранном ракурсе и использовании фотошопа, но преданные фанаты считают иначе.

Недавно Мадонна дала очередной повод для обсуждений, отправившись в путешествие со своим бойфрендом Ахламаликом Уильямсом и детьми. За три недели знаменитость побывала в нескольких странах: в Великобритании, Египте, Малави и Кении.

Во время поездки звезда щедро делилась фотографиями со своими подписчиками. Один из кадров привлек особое внимание пользователей сети. На фото певица запечатлена в Кении со своим возлюбленным. Для съемок Мадонна выбрала удобный, но при этом колоритный и запоминающийся наряд.

Стоит отметить, что кадр вышел действительно удачным. Мадонна выглядит вдвое моложе своего паспортного возраста, а разница с Ахламаликом практически не видна.

Как известно, многие относились к роману пары весьма скептически. Однако на данный момент отношения влюбленных являются на удивление крепкими. Певица знакома с родителями своего бойфренда, а Ахламалик нашел общий язык с детьми Мадонны.

Источник: kleo.ru

бойфренд образы певица фото Мадонна Ахламалик Уильямс
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