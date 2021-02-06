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55-летняя Элизабет Херли без бюстгальтера показала ошеломительно стройные ножки

20:30 06.02.2021 Фото: инстагарм
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Элизабет Херли появилась на экранах еще в конце 80-х и с тех пор продолжает радовать поклонников своей красотой.

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Элизабет Херли
Американская актриса и модель Элизабет Херли показала соблазнительное фото.

Элизабет Херли появилась на экранах еще в конце 80-х и с тех пор продолжает радовать поклонников своей красотой. Она не только снимается в кино, появляется на обложках, но также активно ведет социальные сети, где рассказывает о личной жизни.

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Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)


Так, 55-летняя Херли опубликовала соблазнительный снимок на диване, на котором позировала без бюстгальтера и призвала поклонников оставаться дома, как делает сама.

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Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

"Вы освещаете мой скучный день, Элизабет. Выглядите красиво. Оставайтесь в безопасности и берегите себя от всех проблем современного мира", "О, ты потрясающе красивая и такая прекрасная, моя мечта - свидание с тобой xx идеальная английская роза", "В 55 лет, дорогая, твоя красота просто потрясающая. Ты одна из самых красивых женщин в мире" - комментируют поклонники.
Источник: stars.clutch.net.ua

55 лет актриса выложила фото на диване Элизабет Херли
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