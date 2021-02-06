55-летняя Элизабет Херли без бюстгальтера показала ошеломительно стройные ножки

Элизабет Херли появилась на экранах еще в конце 80-х и с тех пор продолжает радовать поклонников своей красотой. Она не только снимается в кино, появляется на обложках, но также активно ведет социальные сети, где рассказывает о личной жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Так, 55-летняя Херли опубликовала соблазнительный снимок на диване, на котором позировала без бюстгальтера и призвала поклонников оставаться дома, как делает сама.