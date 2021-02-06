Холестерин продляет жизнь. Как правильно питаться для долголетия, рассказали ученые

Исследование показывает, что человек не должен сокращать объём пищи, чтобы добиться долголетия.

На заметку: яичный желток богат полезным холестерином

Голодовка или диета ради долгой молодости и жизни приводят к обратному эффекту. Как нужно питаться, рассказали учёные из Австралии.

Специалисты из университета Монаша (Мельбурн, Австралия) попытались реабилитировать холестерин, который многие люди считают крайне вредным.

Своим исследования они смогли открыть положительную сторону этого вещества. Забегая вперёд, учёные доказали, что продлить жизнь поможет именно холестерин.

Примечательно, что свою научную работу австралийцы проводили на мухах. Они опытным путём смогли доказать, что поступающий с пищей белок влияет на холестерин. И оба эти компонента способны творить чудеса.

Дело в том, что при бедной белками диете происходит истощение организма, при котором он начинает буквально выкачивать микроэлементы и запасы питательных веществ в том числе и из холестерина. Для организма это стресс, потому что запасы не успевают должным образом пополняться. В итоге всё приводит к клеточном старению и сокращению продолжительности жизни.

Мухи мухами, но причём тут человек. Ведь в нашем организме холестерин способен синтезироваться самостоятельно, а не только поступать с пищей. Всё просто!

Как объяснил автор научной работы профессор Мэтью Пайпер, их исследование показывает, что человек не должен сокращать объём пищи, чтобы добиться долголетия. Этим он добьётся обратного и совсем нежелательного результата. Важна именно сбалансированность. Поэтому нельзя совсем ограничивать себя в жирах или сокращать количество белков, как заблагорассудится. Нужно питаться полноценно и правильно.

Учёные продолжают своё исследование, чтобы добиться более чётких результатов.

Источник: 7mednews.ru