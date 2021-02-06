Кошки приносят деньги: 5 денежных примет и поверий

Кошки — одни из лучших друзей для человека

Кошки — одни из лучших друзей для человека. Да, возможно они эгоистичны, но их энергетика очень благотворно влияет на нашу удачу, в том числе и в финансовой сфере.

Ранее мы уже знакомили вас с народными приметами про деньги. В совокупности с описанными ниже приметами вы сможете обзавестись очень полезной информацией, которая поможет вам создать вокруг себя благоприятную финансовую ауру.

Если кошка пришла в дом

Если за вами увязалась кошка и пришла с вами домой, либо вы вышли за порог и увидели там кошку, которая просится к вам, это очень хороший знак. Согласно приметам, это говорит о том, что в вашей жизни очень скоро всё кардинально изменится. Приметы также говорят, что кошечку лучше приютить — хотя бы на время, пока вы не сможете найти ей новый дом. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы в обозримом будущем ваши финансы приумножились. Позитивные изменения могут коснуться и места работы — вам могут предложить новую должность, новую работу.

Рыжая кошка — к богатству

Считается, что рыжие кошки всегда приносят финансовое благополучие. Рыжий цвет по своей энергетике подобен красному, а красный — это оттенок денежной удачи. Рыжая кошка помогает решать сложные проблемы, совершать правильные покупки. С таким питомцем ваш кошелек никогда не опустеет.

Черная кошка — спасение от проблем

Черная кошка является сильнейшим оберегом, в том числе и финансовым. Если у вас в доме такой питомец, то проблем с деньгами быть не должно. Вероятность того, что кто-то вас обманет, будет гораздо меньше. Большую пользу черная кошка приносит тем, кто работает дома. Она помогает бороться с ленью и апатией.

Кошачий ус в кошельке — к деньгам

Кошачий ус, который вы случайно найдете в своем доме, поможет вам обрести «нюх к деньгам», обострит деловую интуицию. Не выбрасывайте его, а кладите в кошелек. Если вы найдете другие выпавшие усы своего кота или кошки, то кладите их тоже в кошелек либо выбрасывайте старый ус и заменяйте его новым.

Кошка трется об кошелек или деньги

Иногда бывает так, что мы кладем деньги на пол или другую поверхность, когда считаем их или раскладываем. Если в этот момент подойдет кот или кошка и начнет тереться об деньги либо ляжет на них, это будет очень хорошим знаком, который укажет на скорую прибыль. Согласно поверьям, прогонять кошку с денег нельзя. То же самое касается и кошелька. Если кошка хочет потрогать или потереться об кошелек, не запрещайте ей это делать.

Эксперты отмечают, что очень благоприятно на энергетике дома и удаче живущих в нем людей сказывается пребывание в доме трехцветной кошки. Существует множество примет и о таком питомце. Если он у вас есть, знайте, что фортуна никогда вас не покинет.

Источник: dailyhoro.ru