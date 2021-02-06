День Ксении Петербургской 2021: Народные приметы и история святой в праздник 6 февраля

С Днем Ксении - 6 февраля 2021 года

Дата праздника: 6 февраля

Многие люди посвятили свою жизнь служению Богу, а также оказали большое влияние на распространение христианской веры. Поэтому церковь почитает память многих святых, чтобы их жизнь и поступки не были забыты потомками и братьями по вере. Одной из святых выступает блаженная Ксения Петербургская, день которой отмечается 6 февраля. Важно не забывать историю этой святой, а также знать ее значение в развитии христианской веры.

История праздника

Ксения Петербужская родилась в семье богобоязненных и благочестивых христиан в начале 18 столетия. О детстве Ксении практически ничего не известно, а достигнув определенного возраста она вышла замуж за полковника А.Ф. Петрова, являющегося придворным певчим. Молодая семья обосновалась в Санкт-Петербурге. До 26 лет Ксения наслаждалась семейным счастьем, но вскоре она осталась одинокой из-за смерти супруга. Ксения настолько остро переживала кончину мужа, что практически полностью отреклась от всего мира. Ее не интересовали земные страсти, питание и прочие нужды. Поэтому многие начали считать ее полоумной.

С этого времени у Ксении началась новая жизнь. Она начала активно раздавать все нажитое с супругом имущество нищим, и даже отдала свой дом одной из подруг. Близкие Ксении были сильно обеспокоены ее помешательством рассудка и подобной расточительностью, поэтому направили письмо к начальству ее супруга, прося запретить ей в состоянии безумства раздавать имущество. Начальство рассмотрело подобное прошение и пригласило Ксению на разговор, но после этого отказало родственникам, подтвердив нормальное состояние рассудка и вменяемость девушки.

Избавившись от материальных обременяющих ценностей, Ксения начала исполнять свое предназначения, прославляя Христа. Она раздала все свои одежды, оставив себе костюм умершего мужа. При этом она перестала отзываться на свое имя, называя себя именем мужа. Когда ее пытались образумить, она отвечала, что Ксения умерла, а муж ее здравствует.

Поскольку свой дом она подарила подруге, самой Ксении пришлось скитаться по улицам. Чаще всего она ходила рядом с церковью Матфея, рядом с местом проживания бедных людей. Оставленные Ксенией вещи начали изнашиваться и загрязняться, поэтому вскоре все начали обзывать ее и унижать, считая юродивой. Однако, Ксения снисходительно относилась к своим обидчикам. Только единожды она разгневалась на людей, насмехавшихся над нею и бросающих камни. В то время ее уже считали

Божьей угодницей, а поступки мальчуганов выходили за все рамки разумного. Священнослужители и горожане приняли решение оберегать Ксению от насмешек и наказывали всех насмехающихся над нею.

Странности Ксении вскоре стали восприниматься более лояльно. Люди даже начали помогать ей теплыми вещами и монетами. Однако, Ксения наотрез отказывалась одевать что-либо кроме своей зеленой кофты и красной юбки. Впрочем, иногда цвета одежды менялись местами: похоже, в костюме этой расцветки пребывал ее супруг в момент гибели. Иногда Ксения брала монеты с всадником, но не тратила, а отдавала нуждающимся. Также она нечасто заходила к знакомым, чтобы поесть и поговорить о Господе.

Однажды Ксения начала исчезать по ночам, удаляясь в неизвестное место. Ее знакомые и небезразличные забеспокоились, попросив полицию разузнать место ее ночного нахождения. Выяснилось, что в любую погоду и время года Ксения уединялась на поле и проводила целые ночи в коленопреклонных молитвах. Она поднималась с колен, только чтобы сделать поклоны во все стороны.

В то время проходило строительство церкви из камня. Рабочие начали замечать какое-то чудесное перемещение тяжелых кирпичей. Вечером они шли домой оставляя стройматериалы внизу, а когда возвращались, видели их поднятыми к месту строительства. Они решили проследить за богатырем, не боящимся подобных тяжестей, но обнаружили хрупкую худенькую Ксению, помогающую строителям по ночам.



Господь не оставил доброго сердца и поступков странной женщины незамеченными. Ей были даны удивительные таланты предвиденья, а также благословения. Она сумела предсказать смерть императора Иоанна и Елизаветы, а также замужество бедной девушки. Кроме этого, Ксения часто видела души людей, указывая им на непригожие поступки, утаенные от общества.

При этом люди, радостно принимавшие Ксению, кормившие ее и предлагающие одежду, замечали наступление умиротворения и счастья, а также появление успешности в делах. Особенно удача улыбалась тем, кто принимал что-то от блаженной.

Умерла Ксения в 71 год. При этом на похоронах многие люди, пришедшие почтить ее память, получили исцеление, сумели вернуть мир и счастье в семье. Благодаря молитве возле могилы Ксении мать смогла уберечь свою дочь от замужества с бежавшим заключенным, умертвившим полковника и присвоившим его почетное имя. Кроме этого, многие люди, приходившие на могилу Ксении, смогли исцелиться от разных недугов.

Народные приметы

По погоде, стоявшей на День блаженной Ксении Петербургской, даже делали прогнозы. Если в этот день погода была ясной, люди ожидали скорой и теплой весны. Также считалось, что в этот день нужно избегать унижения или обид кого-либо, поскольку Бог может наказать, как наказывали горожане непослушных мальчишек, избивавших Ксению камнями и насмехавшихся над ее немощью. Чтобы получить благословение, нужно посетить храм, а также стараться делать добрые дела, помогать нищим.

Источник: pozdravkin.com