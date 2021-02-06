Поздравления с Днем Ксении от всей души 6 февраля 2021 года

Ксения Петербургская показывает всем ранее и сейчас живущим предел мудрости, без корысти, добра и женского благородства. Ксения лишилась всего и, облачившись в одеяние мужа, бродила по старому Петербургу.

С Днем Ксении - 6 февраля 2021 года

День блаженной Ксении Петербургской. Ксения обладала святой душой и поистине золотым сердцем. Она пожертвовала свое имущество бедным, не требуя ничего взамен. Она не могла сделать иначе, зная, что кто-то испытывает жизненные трудности, и точно понимая, что никто, кроме нее самой, не может сделать это лучше нее. Ксения Петербургская показывает всем ранее и сейчас живущим предел мудрости, без корысти, добра и женского благородства. Ксения лишилась всего и, облачившись в одеяние мужа, бродила по старому Петербургу. Многие считали ее странной, несмотря на сей неприятный факт, позже стали привыкать к этому. Что довольно-таки печально после всех сделанных ее добрых дел. Какого числа отмечаем День именин Ксении - 6 февраля.

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В праздник Ксении Блаженной,



Скромность вам не помешает,Жизнь бывает переменной,Иногда зло посещает.Но мы кротко и с любовью,Все ненависти пройдем,Пусть на рану сыпет солью,Это все переживем.

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Нелегкая судьба и жизнь в скитаниях,

Для Ксении как веры – испытание,

Господь и вера дух не подводили,

И радость в сердце человека возродили.

Она для женщины опора и пример,

Благословение во славу добрых дел,

Во славу веры, чрез молитву и служение,

Господь воздаст нам всем и даст благословение.

***

С праздником Ксении Петербургской,

Блаженной женщины и праведной души,

Великой сердцем и душой могучей,

Которой правды никогда не сокрушить.

Она скиталась, и бывала нищей,

Ей доводилось человека врачевать,

Кто ищет Бога, тот всегда отыщет,



Ведь главное себя ему отдать.

***

Под золотыми Купалами, праздник расцветает,

И каждый православный Ксению вспоминает,

Блаженная, святая – сестра и христианка,

Ты людям помогала, хотя бывало жарко.

Сквозь боли и мучения, она не отступала,

И Божьего отца в молитве вспоминала,



Награду получила, ведь Бог благословил,Ведь с самого рождения отец её любил.

***

Дар прорицания и сила исцеления,

В дар получила святая Ксения,

За веру и молитву он был дан,

Как символ для народа христиан.

Бери пример с Ксении Блаженной,



Как надо жить спокойно, не приметно,Тому, кто теплится в беде, спеши помочь,Всю веру в помощь, для других сосредоточь.

***

В праздник Ксении Петербургской не забудь,

Что и нас заждался верный путь,

Так как Ксения жила в те времена,

Не понять нам никому и никогда.



И желаю нам скорей меняться,К Богу сердцем, не спиною обращаться,И душа касанье ощутит,Бог един, и для людей велик.

***

Славься Господи, покойся зло навечно,

Не меняйтесь и не будете беспечны,

В Праздник Ксении Блаженной вам хочу,



Доказать, что все заботы по плечу.Радуйтесь и помогайте людям,А Господь заслуги ваши не забудет,Расцветайте телом и душой,И все станет в жизни хорошо.

Источник: pozdravkin.com