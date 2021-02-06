Поздравления с Днем Ксении от всей души 6 февраля 2021 года

День блаженной Ксении Петербургской. Ксения обладала святой душой и поистине золотым сердцем. Она пожертвовала свое имущество бедным, не требуя ничего взамен. Она не могла сделать иначе, зная, что кто-то испытывает жизненные трудности, и точно понимая, что никто, кроме нее самой, не может сделать это лучше нее. Ксения Петербургская показывает всем ранее и сейчас живущим предел мудрости, без корысти, добра и женского благородства. Ксения лишилась всего и, облачившись в одеяние мужа, бродила по старому Петербургу. Многие считали ее странной, несмотря на сей неприятный факт, позже стали привыкать к этому. Что довольно-таки печально после всех сделанных ее добрых дел. Какого числа отмечаем День именин Ксении - 6 февраля.
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В праздник Ксении Блаженной,
Жизнь бывает переменной,
Иногда зло посещает.
Но мы кротко и с любовью,
Все ненависти пройдем,
Пусть на рану сыпет солью,
Это все переживем.
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Нелегкая судьба и жизнь в скитаниях,
Для Ксении как веры – испытание,
Господь и вера дух не подводили,
И радость в сердце человека возродили.
Она для женщины опора и пример,
Благословение во славу добрых дел,
Во славу веры, чрез молитву и служение,
Господь воздаст нам всем и даст благословение.
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С праздником Ксении Петербургской,
Блаженной женщины и праведной души,
Великой сердцем и душой могучей,
Которой правды никогда не сокрушить.
Она скиталась, и бывала нищей,
Ей доводилось человека врачевать,
Кто ищет Бога, тот всегда отыщет,
***
Под золотыми Купалами, праздник расцветает,
И каждый православный Ксению вспоминает,
Блаженная, святая – сестра и христианка,
Ты людям помогала, хотя бывало жарко.
Сквозь боли и мучения, она не отступала,
И Божьего отца в молитве вспоминала,
Ведь с самого рождения отец её любил.
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Дар прорицания и сила исцеления,
В дар получила святая Ксения,
За веру и молитву он был дан,
Как символ для народа христиан.
Бери пример с Ксении Блаженной,
Тому, кто теплится в беде, спеши помочь,
Всю веру в помощь, для других сосредоточь.
***
В праздник Ксении Петербургской не забудь,
Что и нас заждался верный путь,
Так как Ксения жила в те времена,
Не понять нам никому и никогда.
К Богу сердцем, не спиною обращаться,
И душа касанье ощутит,
Бог един, и для людей велик.
***
Славься Господи, покойся зло навечно,
Не меняйтесь и не будете беспечны,
В Праздник Ксении Блаженной вам хочу,
Радуйтесь и помогайте людям,
А Господь заслуги ваши не забудет,
Расцветайте телом и душой,
И все станет в жизни хорошо.
Источник: pozdravkin.com