05.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

День ангела Ксении 2021: Теплые поздравления для каждого 6 февраля 2021 года

05:00 06.02.2021 Фото: fresh-cards.ru
0

Нелёгкая судьба заставила блаженную Ксению скитаться по миру, вести жизнь нищенскую, но вера живая была непоколебима в сердце женщины. Долгие годы скитаний были вознаграждены настоящим Божьим даром провидения.

% name% title
С Днем Ксении - 6 февраля 2021 года

С праздником, братья и сёстры, с Днем блаженной Ксении Петербургской.

***

В День блаженной Ксении Петербургской желаем Вам, чтобы в душе Вашей царил мир и спокойствие, искренняя вера наполняла светом и благодатью сердце, а ваша любовь не подвергалась никаким жизненным испытаниям.

***

Поздравляю с Днём блаженной Ксении Петербургской. Желаю находить счастье в простых мелочах. Желаю каждый день встречать с доброй надеждой. Желаю дарить окружающим светлую улыбку. Желаю нести с собой тепло и радость. Желаю всегда оставаться открытой этому миру. И пусть этот мир дарит тебе любовь, гармонию, благополучие.

***

Мы в этот день благословенный
Отцу молитвы вознесём,
Чтоб каждый, кто приходит в Богу,
Был обязательно спасён.

Желаем, будьте же смиренны

Всегда, на долгие годы.
И Господа благословенье
Вас не оставит никогда.

***

Мы в День Ксении блаженной
Пожелать вам всем хотим,
Чтобы тот, кто крепок в вере,
Был, вот, так же невредим.

Лишь покоя в вашем доме,
И смирения для всех,
Чтоб в делах у вас всегда был
Окончательный успех.

***

Сегодня славим блаженную Ксению,
Пусть она всем станет примером.
Когда ее дом посетила беда,

Смерть, любимого мужа с собой унесла,
Навек в ее сердце печаль поселилась.
Она в одежду мужа облачилась,
Все имущество бедным раздала,
И славить, Христа по миру пошла.
Ксения Петербургская, была образцом доброты,
Кроткости, веры и чистоты.
Господь ее даром своим наградил,
Силой великих чудес одарил.
Когда заходила, в чей ни будь дом,
Счастье навек поселялось в нем!
И люди ей благодарны были,
Блаженной Святой, ее окрестили.

***

Поздравляем с Днём Святой Блаженной Ксении Петербургской, покровительницы всех рожениц и защитницы семей. Ее мы просим о даровании благословения в делах, что связаны с нашим семейным бытом и ее молим защитить молодых матерей в самый тяжелый и самый радостный для них час.

***

Ксения, не прячь глаза, улыбнись красавица,
Взгляд твой хитро-ласковый, легкий взмах ресниц,
Если честно признаваться, нам безумно нравятся,
Мы желаем тебе, Ксюша, счастья без границ.

Будь в себе уверенной, выбирай, что по сердцу,
И не слушай глупости, что твердят кругом,
Помни, всё осуществимо, если очень хочется,
А сегодня наслаждайся этим торжеством!

***

Блаженная святая от блага отказалась,
По городам и весям юродивой скиталась,
Но люди утверждают, что дар она имела
Провидца и пророка, и шла по жизни смело.

Отдав все без остатка служению Христа,
Была она до боли душевна и проста.
Для именинниц это большой и светлый день,

И пусть их жизни радостной не омрачает тень.

***

В память Ксении блаженной
День особый учрежден.
Ее сделал незабвенной
Для всех верующих он.

Эта странная святая
Мужа чтила, как могла

И жила, всем помогая,
Пользу добрую несла.

***

Ксения Блаженная,
Пришла ты в этот мир.
Теперь мы с твоим именем
Душу исцелим.

Омоют слезы праведных

Страдания землян.
Нам звезды улыбаются
И помогают нам.

И мы сильней становимся,
Коль вера есть в душе
Нам истина откроется —
Возрадуемся же.

Источник: pozdravok.ru

6 февраля 2021 День ангела Ксении поздравления проза стихи
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поздравляем с Днём блаженной Ксении Петербургской!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

День ангела Ксении 2021: Теплые поздравления для каждого 6 февраля 2021 года
05:00 06-02-2021
День ангела Ксении 2021: Теплые поздравления для каждого 6 февраля 2021 года
С Днем встречи выпускников 6 февраля классные поздравления для любимых людей: Одноклассников, одногрупников
04:00 06-02-2021
С Днем встречи выпускников 6 февраля классные поздравления для любимых людей: Одноклассников, одногрупников
6 февраля - Фестиваль фиалок в Тулузе: Традиции красивого мероприятия
03:00 06-02-2021
6 февраля - Фестиваль фиалок в Тулузе: Традиции красивого мероприятия
С Днем Ксении Петербургской невероятной красоты поздравления для нежных и чувственных именинниц
02:00 06-02-2021
С Днем Ксении Петербургской невероятной красоты поздравления для нежных и чувственных именинниц
С Всемирным днем бармена 2021 яркие и клевые поздравления в праздник 6 февраля
01:00 06-02-2021
С Всемирным днем бармена 2021 яркие и клевые поздравления в праздник 6 февраля
Чувственные поздравления в день Ксении Петербургской 6 февраля для милых обладательниц данного имени
00:23 06-02-2021
Чувственные поздравления в день Ксении Петербургской 6 февраля для милых обладательниц данного имени
Мощные и проверенные молитвы на замужество и любовь к блаженной Ксении Петербургской 6 февраля
23:20 05-02-2021
Мощные и проверенные молитвы на замужество и любовь к блаженной Ксении Петербургской 6 февраля
Эти цветы быстро всходят и зацветают из семян
22:50 05-02-2021
Эти цветы быстро всходят и зацветают из семян
Отложили суд по делу Навального о клевете на фронтовика 2
22:41 05-02-2021
Отложили суд по делу Навального о клевете на фронтовика
Точные даты ЕГЭ 2021 стали известны: Расписание опубликовал Рособрнадзор
22:27 05-02-2021
Точные даты ЕГЭ 2021 стали известны: Расписание опубликовал Рособрнадзор