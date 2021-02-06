День ангела Ксении 2021: Теплые поздравления для каждого 6 февраля 2021 года

Нелёгкая судьба заставила блаженную Ксению скитаться по миру, вести жизнь нищенскую, но вера живая была непоколебима в сердце женщины. Долгие годы скитаний были вознаграждены настоящим Божьим даром провидения.

С Днем Ксении - 6 февраля 2021 года

С праздником, братья и сёстры, с Днем блаженной Ксении Петербургской.

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В День блаженной Ксении Петербургской желаем Вам, чтобы в душе Вашей царил мир и спокойствие, искренняя вера наполняла светом и благодатью сердце, а ваша любовь не подвергалась никаким жизненным испытаниям.

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Поздравляю с Днём блаженной Ксении Петербургской. Желаю находить счастье в простых мелочах. Желаю каждый день встречать с доброй надеждой. Желаю дарить окружающим светлую улыбку. Желаю нести с собой тепло и радость. Желаю всегда оставаться открытой этому миру. И пусть этот мир дарит тебе любовь, гармонию, благополучие.

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Мы в этот день благословенный

Отцу молитвы вознесём,

Чтоб каждый, кто приходит в Богу,

Был обязательно спасён.

Желаем, будьте же смиренны



Всегда, на долгие годы.И Господа благословеньеВас не оставит никогда.

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Мы в День Ксении блаженной

Пожелать вам всем хотим,

Чтобы тот, кто крепок в вере,

Был, вот, так же невредим.

Лишь покоя в вашем доме,

И смирения для всех,

Чтоб в делах у вас всегда был

Окончательный успех.

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Сегодня славим блаженную Ксению,

Пусть она всем станет примером.

Когда ее дом посетила беда,



Смерть, любимого мужа с собой унесла,Навек в ее сердце печаль поселилась.Она в одежду мужа облачилась,Все имущество бедным раздала,И славить, Христа по миру пошла.Ксения Петербургская, была образцом доброты,Кроткости, веры и чистоты.Господь ее даром своим наградил,Силой великих чудес одарил.Когда заходила, в чей ни будь дом,Счастье навек поселялось в нем!И люди ей благодарны были,Блаженной Святой, ее окрестили.

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Поздравляем с Днём Святой Блаженной Ксении Петербургской, покровительницы всех рожениц и защитницы семей. Ее мы просим о даровании благословения в делах, что связаны с нашим семейным бытом и ее молим защитить молодых матерей в самый тяжелый и самый радостный для них час.

***

Ксения, не прячь глаза, улыбнись красавица,

Взгляд твой хитро-ласковый, легкий взмах ресниц,

Если честно признаваться, нам безумно нравятся,

Мы желаем тебе, Ксюша, счастья без границ.

Будь в себе уверенной, выбирай, что по сердцу,

И не слушай глупости, что твердят кругом,

Помни, всё осуществимо, если очень хочется,

А сегодня наслаждайся этим торжеством!

***

Блаженная святая от блага отказалась,

По городам и весям юродивой скиталась,

Но люди утверждают, что дар она имела

Провидца и пророка, и шла по жизни смело.

Отдав все без остатка служению Христа,

Была она до боли душевна и проста.

Для именинниц это большой и светлый день,



И пусть их жизни радостной не омрачает тень.

***

В память Ксении блаженной

День особый учрежден.

Ее сделал незабвенной

Для всех верующих он.

Эта странная святая

Мужа чтила, как могла



И жила, всем помогая,Пользу добрую несла.

***

Ксения Блаженная,

Пришла ты в этот мир.

Теперь мы с твоим именем

Душу исцелим.

Омоют слезы праведных



Страдания землян.Нам звезды улыбаютсяИ помогают нам.

И мы сильней становимся,

Коль вера есть в душе

Нам истина откроется —

Возрадуемся же.

Источник: pozdravok.ru