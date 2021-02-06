День ангела Ксении 2021: Теплые поздравления для каждого 6 февраля 2021 года

С праздником, братья и сёстры, с Днем блаженной Ксении Петербургской.
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В День блаженной Ксении Петербургской желаем Вам, чтобы в душе Вашей царил мир и спокойствие, искренняя вера наполняла светом и благодатью сердце, а ваша любовь не подвергалась никаким жизненным испытаниям.
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Поздравляю с Днём блаженной Ксении Петербургской. Желаю находить счастье в простых мелочах. Желаю каждый день встречать с доброй надеждой. Желаю дарить окружающим светлую улыбку. Желаю нести с собой тепло и радость. Желаю всегда оставаться открытой этому миру. И пусть этот мир дарит тебе любовь, гармонию, благополучие.
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Мы в этот день благословенный
Отцу молитвы вознесём,
Чтоб каждый, кто приходит в Богу,
Был обязательно спасён.
Желаем, будьте же смиренны
И Господа благословенье
Вас не оставит никогда.
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Мы в День Ксении блаженной
Пожелать вам всем хотим,
Чтобы тот, кто крепок в вере,
Был, вот, так же невредим.
Лишь покоя в вашем доме,
И смирения для всех,
Чтоб в делах у вас всегда был
Окончательный успех.
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Сегодня славим блаженную Ксению,
Пусть она всем станет примером.
Когда ее дом посетила беда,
Навек в ее сердце печаль поселилась.
Она в одежду мужа облачилась,
Все имущество бедным раздала,
И славить, Христа по миру пошла.
Ксения Петербургская, была образцом доброты,
Кроткости, веры и чистоты.
Господь ее даром своим наградил,
Когда заходила, в чей ни будь дом,
Счастье навек поселялось в нем!
И люди ей благодарны были,
Блаженной Святой, ее окрестили.
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Поздравляем с Днём Святой Блаженной Ксении Петербургской, покровительницы всех рожениц и защитницы семей. Ее мы просим о даровании благословения в делах, что связаны с нашим семейным бытом и ее молим защитить молодых матерей в самый тяжелый и самый радостный для них час.
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Ксения, не прячь глаза, улыбнись красавица,
Взгляд твой хитро-ласковый, легкий взмах ресниц,
Если честно признаваться, нам безумно нравятся,
Мы желаем тебе, Ксюша, счастья без границ.
Будь в себе уверенной, выбирай, что по сердцу,
И не слушай глупости, что твердят кругом,
Помни, всё осуществимо, если очень хочется,
А сегодня наслаждайся этим торжеством!
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Блаженная святая от блага отказалась,
По городам и весям юродивой скиталась,
Но люди утверждают, что дар она имела
Провидца и пророка, и шла по жизни смело.
Отдав все без остатка служению Христа,
Была она до боли душевна и проста.
Для именинниц это большой и светлый день,
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В память Ксении блаженной
День особый учрежден.
Ее сделал незабвенной
Для всех верующих он.
Эта странная святая
Мужа чтила, как могла
Пользу добрую несла.
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Ксения Блаженная,
Пришла ты в этот мир.
Теперь мы с твоим именем
Душу исцелим.
Омоют слезы праведных
Нам звезды улыбаются
И помогают нам.
И мы сильней становимся,
Коль вера есть в душе
Нам истина откроется —
Возрадуемся же.
Источник: pozdravok.ru