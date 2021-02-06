С Днем Ксении Петербургской невероятной красоты поздравления для нежных и чувственных именинниц

С Днем Ксении - 6 февраля 2021 года

Ксения очень сильно влюблена в себя. Не допустит шуток в свой адрес и вообще всего, что могло бы ее тем или иным образом задеть. Она обижается даже на мелочи и таит долгую обиду. Ксения имеет успехи в учебе. Однако гуманитарные науки ей даются проще, чем точные. Она может стать хорошим другом. Обожает, когда люди пытаются спросить у нее совета. Она тогда пытается изо всех сил помочь и посоветовать что-то дельное.

Повзрослев, Ксения становится независимой. Сама знает, чего хочет и добивается всех поставленных целей. Часто она впереди других и ее трудно в чем-либо победить. Привыкнув побеждать во всем, она очень болезненно относится к собственным поражениям, подолгу переживает.

У мужчин пользуется большим успехом. Они прямо таки выстраиваются в ряды перед ней. В мужских компаниях ей проще, чем женских.

Ксения может стать хорошим другом. Потому что никогда не льстит, не притворяется. Если сочувствует кому-либо, то только искренне. Она никогда не выбирает мужа по его материальному положению. Она уверена в своих силах и знает, что всего добьется сама.

Другие формы имени Ксения: Ксеня, Ксена, Ксюша, Ксюта, Сенечка, Сюня, Ксюся, Ксеша, Ксюня, Ксю, Ксюха.

Именины: 31 января, 6 февраля, 26 августа, 15 сентября

***

Ксюшеньку мы поздравляем.

Знай, тебя мы обожаем!

Ты приветлива всегда,

Дружелюбна и мягка.

Мы желаем: не меняйся

И такой же оставайся.

Будь красивой, будь счастливой

И, конечно же, любимой.

***

С праздником, с днем рождения!

Пожеланья милой Ксении

Лучезарных, светлых дней,



Вдохновляющих идей!

Пусть заботы и печали

Стороной обходят дом,

Не испортят настроенья

Ни сегодня, ни потом.

Пусть удача будет рядом

И любовь лишь на душе,

Оставайся милой, доброй,



Всего лучшего тебе!

***

Ксюшенька, пусть в твоей душе всегда живут неиссякаемый оптимизм и вечное ощущение счастья! Желаю, чтобы рядом с тобой всегда была удача, которая поможет достичь желаемого! Главное — будь здорова и живи в мире и гармонии!

***

Ксения чудесная,

Самая прелестная!

Поздравления принимай,

Быть счастливой обещай!

А еще здоровой, доброй,

По утрам, конечно, бодрой.

В окружении любви

Чтоб сбылись твои мечты!

***

Такой, как наша Ксения,

Вам в мире не сыскать.

Поднять с ней настроение



Легко, как «пятью пять».

Веселой хохотушкою

Останься навсегда.

Желаем счастья, Ксюшенька,

Тебе на все года!

***

Хочу пожелать тебе, Ксения,

Счастья, здоровья, любви,



Успехов больших и везения,В гармонии, Ксюша, живи!

Пускай будет жизнь наполняться

Улыбками, миром, добром!

Твои мечты будут сбываться

Пускай без труда день за днем!

***

Ксюша сияет, Ксюша смеется,



Ксюша подобна весеннему солнцу.Как не любить это чудо господне?Как не сказать теплых слов ей сегодня?

Ксюша блистательна, Ксюша прекрасна,

Ксюше никто не позволит погаснуть.

Пусть будет счастлива, всеми любима,

Пусть все печали проносятся мимо.

***

Принесут пусть лишь успех

Все твои стремления,

Я блистать во всем желаю,

Дорогая Ксения.

Счастья, крепкого здоровья,

Восхитительных событий,

Пылкой, преданной любви,

Ярких и больших открытий.

Я желаю быть всегда

Барышней шикарной,

Лучезарной, заводной

И неординарной.

***

Прекрасна наша Ксения,

Как песенка весенняя,

Как солнце восходящее,



Красой своей манящее.

Нежна, как незабудка,

Как сизая голубка,

Как ангелок небесный,

Искрящийся, прелестный.

Будь самою счастливой,

Достойной и красивой,

Веселой, милой Ксюшей



В юбчоночке из плюша.

С сияющей улыбкой

И с пластикою гибкой,

Здоровой будь и честной,

В кругах своих — известной!

***

Летят пожелания и поздравления,

Улыбки, подарки, объятья, цветы,



Все для тебя, красавица Ксения,Любые капризы, желания, мечты!

Тебе пожелаю я жить очень ярко,

Сверкать и блистать, как на небе звезда,

В душе от любви, пусть всегда будет жарко,

От горя и зла, пусть не будет следа.

Желаю чудесных, прекрасных моментов,

Рядом с друзьями, родными людьми,



Живи без плохих и без злых инцидентов,Их ты всегда оставляй за дверьми.

***

Ксюша, будь счастливою всегда,

Смейся, улыбайся, веселись!

Пусть твоя исполнится мечта

И просто прекрасной будет жизнь!

Я желаю, чтобы день за днем



Ты успехов новых добивалась,И жила в достатке, чтоб ни в чемТы по жизни, Ксюша, не нуждалась!

Источник: pozdravok.ru