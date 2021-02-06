С Днем встречи выпускников 6 февраля классные поздравления для любимых людей: Одноклассников, одногрупников

Обязательно поздравьте сегодня своих школьных друзей, одногруппников и просто приятелей молодости!

Кажется, что само детство где-то в уголках сердца замирает от предвкушения встречи с прошлым

День встречи выпускников, проводящийся традиционно в первую субботу февраля — одновременно очень радостный и чуточку грустный праздник. Радостный от того, что, видя ставшие родными за много лет учебы лица, душой возвращаешься в детство и юность. А грустный он потому, что время летит неумолимо быстро, и с каждой последующей встречей это ощущается сильнее. В любом учебном заведении обычно существуют свои традиции праздника. Уже за недели и даже месяцы начинается активная подготовка к встречам, бурлят социальные сети, организуются поиски друзей-одноклассников. Кажется, что само детство где-то в уголках сердца замирает от предвкушения встречи с прошлым. А тот заряд веселья, оптимизма и энергии, который дарят такие встречи, даёт силы, заставляет стремиться к новым высотам и надолго остается в памяти ярким приятным впечатлением.

***

Умчались годы школьные,



Их больше не вернуть,Но как же все же хочетсяНам в детство заглянуть.

На час, на два, хоть чуточку

Вернуться всей душой

Туда, где были молоды,

Где было хо-ро-шо.

Февраль, суббота первая,



Встречай любимый класс,Ребята! Одноклассники!Ну как? Как жизнь у вас....

Школьные годы давно пролетели.

Их не вернуть ни за что, никогда.

Мы повзрослели и чуть постарели,

Но, как и прежде, душа молода.

Мы, вновь увидев знакомые лица,



Вспомним, как было легко нам тогда,Как не хотелось зубрить и учиться.Думали, так в жизни будет всегда.

И от души рады мы этой встрече,

В сердце оставшись всё теми детьми.

Пусть станет добрым для всех этот вечер,

Пусть же сегодня никто не грустит!

Каждый из нас давно уже не ребенок. Мы повзрослели, у каждого свой путь, но никогда не забудется нами чудесное время — это школьная пора. Всегда хочется вернуться в то счастливое и беззаботное время, где ты еще мал, а впереди еще много интересных и неизведанных тропинок. Мы вместе прошли через многое — познавали мир, учились, списывая друг у друга, дурачились, дружили, взрослели и влюблялись. Это неизменно в нашей памяти. Я вам желаю в настоящем такой же детской и беспечной радости, легкости, целенаправленных решений и огромного счастья. Пусть то, что еще не достигнуто, обязательно к вам приблизится!

***

Годы пролетели незаметно,

Все мы разлетелись кто куда.

Но сегодня в этот вечер,

Мы встретились с вами, друзья!

И снова знакомые лица,

До боли родные глаза.

Желаю, нам всем веселится



Как дети, забыв про дела.

Пусть радостным будет вечер,

И к каждому счастье придет.

Пусть наша чудесная встреча,

Нам детства кусочек вернет.

***

Как приятно видеть тех,

С кем мы в юности дружили,



С кем бок о бок мы росли,Вместе время проводили.

Пусть традицией хорошей

Дальше станут наши встречи

И запомнится надолго

Этот яркий добрый вечер!

***

Время нашу жизнь меняет.



Но в душе мы те же дети.Вечер снова собираетОдноклассников по свету.

Пролетели годы быстро,

Отгремел звонок последний.

От прораба до министра.

Все за столиком соседним.

Этот день так долго ждали,



Чтоб увидеть эти лица,Вверх росли и побеждали.Чтоб сегодня поделиться

Всем, чего смогли, сумели.

Кто в карьере, кто в декрете.

Помните о чем мечтали

Мы когда-то на рассвете?

Повзрослели, изменились.



Каждый выбрал путь-дорогуСтолько вместе мы училисьИ взрослели понемногу.

Пусть сегодня вспомнит каждый

То, о чём мечтал за партой,

Не сложилось? Да не важно.

Пусть сегодня станет стартом.

***

Не забываются событья

Давно ушедших школьных лет,

И, связаны незримой нитью,

Порой мы теплый шлём привет

Друг другу, чтоб собраться снова,

И снова чтоб взглянуть в глаза,

Учебу вспомнить добрым словом,

И что-то важное сказать.



Когда-то мы другими были...Кого-то с нами больше нет...Но мы нисколько не забылиДавно ушедших школьных лет.

***

Снова вместе, как в школьные годы...

Всем желаем: душевной погоды,

Нежных слов, понимания, счастья,



Не встречать на пути Вам ненастья!

Пусть запомнится встреча надолго,

Пусть ликует душа от восторга,

От прекрасных и дивных мгновений,

От тех школьных, былых впечатлений...

***

День встречи всех выпускников

Сегодня в школе собирает,



Пусть юность, пылкость и азартВ сердцах у вас не утихают.

Подарит пусть лишь позитив

Прекрасный и веселый вечер,

Запомниться надолго пусть

Прекрасная всем эта встреча.

***

Долгожданна встреча наша,



Собрались мы не впервойИ у нас одна задачаВспомнить класс наш озорной.

Кто учился на пятёрки,

Кто-то просто не ходил,

Кто-то прятался за шторки,

В общем, славно начудил.

Каждый был особо дорог



Без признаний и имён.Мы дружили без разборок —Глупый кто или умён.

Вместе весело учились,

Познавая всё кругом.

Повзрослев, мы разлучились,

Забывая о былом.

Было время — есть, что вспомнить,



Поделиться кем ты стал.Сердце радостью пополнитьЗа весёлый школьный карнавал.

Пожелаем же друг другу

Не забыть свой славный класс.

Благодарим всех за услугу,

За встречу, что связала нас.

***

Мы с вами были вместе много лет,

И много было радостных побед,

А детство пролетело незаметно,

Но нашей дружбы не остынет след.

Пусть фотографии хранят тепло

От наших школьных будней навсегда,

От наших встреч и грустно и светло,

Но не откажемся от них мы никогда.

Пусть в жизни разлетелся кто куда,

Но в сердце мы навечно сохраним

Беспечные, счастливые года,

Что в школе растворились, словно дым.

Источник: pozdravok.ru