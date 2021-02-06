Чувственные поздравления в день Ксении Петербургской 6 февраля для милых обладательниц данного имени

Ксению Петербургскую народ почитал долгие годы, а в 1988 году она была причислена к лику святых.

За великое терпение, необычайную кротость, смирение и веру Господь наградил её даром прозрения

Днём памяти святой блаженной Ксении Петербургской православная церковь считает 6 февраля. Ксения довольно рано овдовела, и внезапная смерть дорогого мужа стала для молодой женщины настоящим ударом. Она переодевалась в его одежды, днём бродила по городу и настойчиво пыталась уверить всех, что супруг её жив, а ночью уходила в поле. Там, стоя на коленях, она истово молилась до самого рассвета. Также ночами она носила кирпичи на самый верх строящейся церкви. За великое терпение, необычайную кротость, смирение и веру Господь наградил её даром прозрения. Она открывала тайны людям, учила их праведности, и даже одно её посещение приносило принимающим блаженную Ксению в своём доме настоящую удачу и благополучие. Ксению Петербургскую народ почитал долгие годы, а в 1988 году она была причислена к лику святых.

***

Моя Ксюша дорогая,



Я в день ангела тебяПоздравляю и желаюТолько света и тепла.

Чтоб шептал тебе на ушко

Твой прекрасный ангелок

Все ответы на вопросы,

Чтобы не был слишком строг.

Чтоб была счастливой, милой



И здоровою всегда.Не оставит ангел точно,Ксения, в беде тебя.

***

Пускай же Ксения Святая

Тебе добро лишь принесет,

Живи счастливо, бед не зная,

Успех кругом тебя пусть ждет!

Будь, Ксюша, как цветок, красива,

Бодра, здорова, хороша!

Желаю только позитива,

Чтоб пела радостно душа!

***

Поздравляю с Днём блаженной Ксении Петербургской и хочу пожелать всегда любить, надеяться и верить и никогда не оставлять своё сердце в сумраке грусти и разочарований. Пусть каждый новый день дарит счастье, радость и светлую улыбку. Всех благ и здоровья.

***

Подарит Ксения Святая



Тебе пусть мир, в душе уют!Мечта пусть сбудется любая,Во всем пускай успехи ждут!

Желаю благ земных, здоровья,

Чтоб жизнь была лишь хороша!

Пусть самой искренней любовью

Будет наполнена душа!

***

В один из холодных дней февраля,

В холодную зимнюю стужу.

Заметили люди деву одну,

Скорбящую горько по мужу.

Утрата была на столько горька,

Сыграла судьба злую шутку.

Имущество бедным все раздала

Оставив лишь кофту и юбку.

Пройти сквозь предательство слезы и боль,

Шагая босой по дороге.

Не каждая сможет остаться собой,

Стояв на могильном пороге.

Пустые глаза и руки пусты

Душа, хоть жила, тосковала.

Подачки из рук она не брала,

А если брала, отдавала.

Давайте же помнить о людях, о том,

Что счастье подать невозможно.

Его заслужить нужно, кровью, горбом

Его заслужить очень сложно.

Блаженная Ксения — символ добра,

Добра и духовного мира.

Ей не важна любая цена.

Хоть цента, хоть целого пира.

Духовная ценность — ее идеал.

Стоя одна в чистом поле.

Она это все сама поняла

Блаженною став Божьей волей!

***

Пусть Ксения Святая бережет

Тебя от всех печалей и ненастий!

Душа пускай от радости поет,



А в сердце пусть царит большое счастье!

Желаю, чтобы жизнь твоя была

Полна добра, удачи и любви,

Чтоб ты всегда и пахла, и цвела,

В мире и гармонии живи!

***

С именинами поздравить

Тебя, Ксения, хочу,



Бережет пускай Святая, —Я на ушко прошепчу.

Праздник Ксении сегодня,

Помогает пусть она,

Подтолкнет к желанной цели.

С нею ты защищена.

***

Божья милость к нам спустилась:



За нас Ксения молилась.Чтоб душа наша сиялаИ улыбкой озарилась.

Чтобы были все здоровы,

Она знала силу слова.

Помогала, хоть страдала,

Люд заботой окружала.

Всем, кто помнит ее подвиг —



В беду вникнет, успокоит.Силы даст, чтоб стали тверже,Просьбам всем она поможет.

***

Вам в день Ксении блаженной

От души хочу желать,

Чтобы меньше на работе

Приходилось уставать.

Чтобы слёзы и печали

Обошли вас стороной,

Ну, а люди все встречали

Только доброю молвой.

***

В прекрасный праздник именин

Тебя я, Ксюша, поздравляю,

Быть под защитою небес



Всегда-всегда тебе желаю.

Пусть Ксения ведет тебя

Тропинками любви и счастья,

Отвадит пусть она всегда

Обиды, горе и напасти.

***

С днем блаженной Ксении,

Сердечно вас поздравляю.



Здоровья крепкого, добра,От всей души желаю.

Оставят вас в покое,

Дурные мысли пусть.

И ветром унесет,

Зло, печаль и грусть!

Источник: pozdravok.ru