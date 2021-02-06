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День бармена 2021: Веселые поздравления в стихах и прозе для каждого 6 февраля

07:00 06.02.2021 Фото: pozdravok.ru
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Далеко не столь простая, как выглядит со стороны, требующая изрядного «вышкола», эта профессия объединяет людей самого разного возраста, пола и жизненных позиций.

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С Днем бармена - 6 февраля 2021 года

Ежегодно 6 февраля мы отмечаем профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей, выбравших себе профессию бармена. Далеко не столь простая, как выглядит со стороны, требующая изрядного «вышкола», эта профессия объединяет людей самого разного возраста, пола и жизненных позиций. А началось все с католичества, вернее, с католического праздника почитания памяти святого Аманда, который в католическом мире так и величают - «День святого Аманда». Святой Аманд был французом, но не просто французом — он активно обращал в христианство виноделов, пивоваров, рестораторов и барменов на землях Франции, Германии и Фландрии.

Так и случилось, что День святого Аманда стал одновременно и Международным днем барменов, который празднует вся планета Земля. В России этот день принято отмечать состязаниями барменов, танцами и дегустацией вин — все это в атмосфере веселья, дружелюбия и хорошего настроения.

***

За барной стойкой,
Как обычно,
Ты наливаешь всем
Публично.

Кому коктейль
Клубничный.
Кому-то просто
Чай приличный.

На вкус и цвет
Любой напиток,
Тебе под силу
Без ошибок.

Так пусть рука
Твоя не дрогнет,
От жидкости здоровье
Не промокнет.

Улыбка будет
Широка,
Работай с радостью
Всегда.

***

В международный день бармена
Желаем взять большой бокал,
Наполнить доверху здоровьем,

Чтоб жизни ритм не утихал!

Приправить денежным ликером
Добавить счастья и любви!
До дна коктейль сегодня выпей!
Легко и весело живи!

***

Поздравляю с Международным днём бармена. Желаю крепкого здоровья, как самый крепкий ром, желаю горячей любви, как самбука, желаю яркой жизни, как пунш, желаю сладкого привкуса страсти, каПоздравляю с Международным днём барменак ликёр, желаю зажигательного настроения, как абсент!

***

Твоя работа непростая,
Вся ночь за стойкою стоишь,
Вокруг парней, девчонок стая,
С всеми ты поговоришь,
Поддержишь ты любую тему,
И если нужно, дашь совет,
Ты можешь обсудить проблемы,
Преград в общеньи просто нет,

Международный день бармена —
Конечно, праздник для тебя,
Сегодня все твои проблемы
Тебя покинут, улетят,
А их заменит море счастья,
Улыбки близких и друзей,
Пусть примут в празднике участье,
День станет ярче, веселей!

***

В Международный день бармена
Поздравлю, чтобы пожелать:
К лучшему будут перемены
Пускай, чтоб только процветать,
Коктейль пусть жизнь тебе готовит
Из счастья, радости, любви,
И принесёт ещё здоровья,

Мечты все воплотит твои,
Работа будет интересной
Пусть будет много чаевых,
И яркой будет жизнь, не пресной,
В ней дней — весёлых и цветных!

***

Я пожелаю всем барменам
Не уступать ни чем спортсменам.

Нужна и ловкость им, и сила,
Чтоб виски разливать с текилой.

Клиентов щедрых и веселых,
Друзей приобретать все новых.
А дальше, поздно или рано,
Вам стать владельцем ресторана.

***

Желаем жизни, кик вино,

Бурлящей и игривой.
Пусть счастье будет, как в кино,
Манящим и красивым.

Чтоб в день бармена слышал ты,
В карманах шелест чаевых.
Чтобы сбылись твои мечты,
И стал владельцем бара ты.

***

За барной стойкою стоять
И всем напитки наливать —
Вот главный козырь твой, конек,
И в этот праздничный денек
Клиенты будут пусть добры,
На чаевые все щедры,
Ведь ты отнюдь не дилетант,
Имеешь к барменству талант,

Желаю только развиваться,
Всем лучезарно улыбаться,
Чтоб люди снова приходили
И с наслаждением все пили!

***

Виртуозности в работе,
Ловкости и шарма
Пожелаю в праздник твой,

Мой прекрасный бармен.

Чаевых тебе огромных
И взрывных коктейлей,
Жизнь пусть сладкая имеет
Привкус карамельный.

Пусть признание придет,
Пусть лишь восхищаются,
За хорошим настроением

Чаще обращаются.

***

Пускай всегда твои коктейли
Легко в восторг приводят всех!
Шагай к своей заветной цели
Без затруднений и помех!

Во всем будь, лучшим, первоклассным,
Лови «счастливую» волну!

Желаю барменом прекрасным
Тебе прослыть на всю страну!

***

Пусть бокалы веселей звенят,
От музыки пусть голова кружится.
За вас в стакане пузырьки шипят
Да красное вино искрится.
Рекорд пускай побьет ваш авторский коктейль,

А посетители запомнят смену вашу.
Владелец бара ставит вас в пример,
Обид и неприятностей минует чаша.
Коктейлей отличных!
Работы приличной!
Успеха вам в жизни семейной и личной!

Источник: pozdravok.ru

6 февраля 2021 День бармена поздравления смс стихи
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Поздравляем с Международным днём бармена!

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