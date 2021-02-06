День бармена 2021: Веселые поздравления в стихах и прозе для каждого 6 февраля

Далеко не столь простая, как выглядит со стороны, требующая изрядного «вышкола», эта профессия объединяет людей самого разного возраста, пола и жизненных позиций.

С Днем бармена - 6 февраля 2021 года

Ежегодно 6 февраля мы отмечаем профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей, выбравших себе профессию бармена. Далеко не столь простая, как выглядит со стороны, требующая изрядного «вышкола», эта профессия объединяет людей самого разного возраста, пола и жизненных позиций. А началось все с католичества, вернее, с католического праздника почитания памяти святого Аманда, который в католическом мире так и величают - «День святого Аманда». Святой Аманд был французом, но не просто французом — он активно обращал в христианство виноделов, пивоваров, рестораторов и барменов на землях Франции, Германии и Фландрии.

Так и случилось, что День святого Аманда стал одновременно и Международным днем барменов, который празднует вся планета Земля. В России этот день принято отмечать состязаниями барменов, танцами и дегустацией вин — все это в атмосфере веселья, дружелюбия и хорошего настроения.

***

За барной стойкой,

Как обычно,

Ты наливаешь всем

Публично.

Кому коктейль

Клубничный.

Кому-то просто

Чай приличный.

На вкус и цвет

Любой напиток,

Тебе под силу

Без ошибок.

Так пусть рука

Твоя не дрогнет,

От жидкости здоровье

Не промокнет.

Улыбка будет

Широка,

Работай с радостью

Всегда.

***

В международный день бармена

Желаем взять большой бокал,

Наполнить доверху здоровьем,



Чтоб жизни ритм не утихал!

Приправить денежным ликером

Добавить счастья и любви!

До дна коктейль сегодня выпей!

Легко и весело живи!

***

Поздравляю с Международным днём бармена. Желаю крепкого здоровья, как самый крепкий ром, желаю горячей любви, как самбука, желаю яркой жизни, как пунш, желаю сладкого привкуса страсти, каПоздравляю с Международным днём барменак ликёр, желаю зажигательного настроения, как абсент!

***

Твоя работа непростая,

Вся ночь за стойкою стоишь,

Вокруг парней, девчонок стая,

С всеми ты поговоришь,

Поддержишь ты любую тему,

И если нужно, дашь совет,

Ты можешь обсудить проблемы,

Преград в общеньи просто нет,



Международный день бармена —Конечно, праздник для тебя,Сегодня все твои проблемыТебя покинут, улетят,А их заменит море счастья,Улыбки близких и друзей,Пусть примут в празднике участье,День станет ярче, веселей!

***

В Международный день бармена

Поздравлю, чтобы пожелать:

К лучшему будут перемены

Пускай, чтоб только процветать,

Коктейль пусть жизнь тебе готовит

Из счастья, радости, любви,

И принесёт ещё здоровья,



Мечты все воплотит твои,Работа будет интереснойПусть будет много чаевых,И яркой будет жизнь, не пресной,В ней дней — весёлых и цветных!

***

Я пожелаю всем барменам

Не уступать ни чем спортсменам.



Нужна и ловкость им, и сила,Чтоб виски разливать с текилой.

Клиентов щедрых и веселых,

Друзей приобретать все новых.

А дальше, поздно или рано,

Вам стать владельцем ресторана.

***

Желаем жизни, кик вино,



Бурлящей и игривой.Пусть счастье будет, как в кино,Манящим и красивым.

Чтоб в день бармена слышал ты,

В карманах шелест чаевых.

Чтобы сбылись твои мечты,

И стал владельцем бара ты.

***

За барной стойкою стоять

И всем напитки наливать —

Вот главный козырь твой, конек,

И в этот праздничный денек

Клиенты будут пусть добры,

На чаевые все щедры,

Ведь ты отнюдь не дилетант,

Имеешь к барменству талант,



Желаю только развиваться,Всем лучезарно улыбаться,Чтоб люди снова приходилиИ с наслаждением все пили!

***

Виртуозности в работе,

Ловкости и шарма

Пожелаю в праздник твой,



Мой прекрасный бармен.

Чаевых тебе огромных

И взрывных коктейлей,

Жизнь пусть сладкая имеет

Привкус карамельный.

Пусть признание придет,

Пусть лишь восхищаются,

За хорошим настроением



Чаще обращаются.

***

Пускай всегда твои коктейли

Легко в восторг приводят всех!

Шагай к своей заветной цели

Без затруднений и помех!

Во всем будь, лучшим, первоклассным,

Лови «счастливую» волну!



Желаю барменом прекраснымТебе прослыть на всю страну!

***

Пусть бокалы веселей звенят,

От музыки пусть голова кружится.

За вас в стакане пузырьки шипят

Да красное вино искрится.

Рекорд пускай побьет ваш авторский коктейль,



А посетители запомнят смену вашу.Владелец бара ставит вас в пример,Обид и неприятностей минует чаша.Коктейлей отличных!Работы приличной!Успеха вам в жизни семейной и личной!

Источник: pozdravok.ru