С Всемирным днем бармена 2021 яркие и клевые поздравления в праздник 6 февраля

В этот праздничный день во многих питейных принято устраивать забавные конкурсы или питейные игры. В них участвуют обычные посетители, сами же бармены, показывают свое мастерство.

6 февраля отмечается Международный День Бармена

6 февраля отмечается Международный День Бармена. Эта профессия не просто человека, разливающего напитки по бокалам и кружкам, но и настоящего психолога. Все, кто присаживаются на барную стойку, прежде всего, хотят утолить не жажду, а простое человеческое общение. С барменами делятся самым сокровенным, подчас они чувствуют себя, как священнослужители на исповеди. За Святого Аманда пьют не только бармены Европы. Все чаще этот праздник считают своим наши – отечественные мастера красивого разлива. Правда, сами виновники торжества, предпочитают в Международный день бармена не слишком налегать на напитки и отмечают профессиональный праздник по окончании смены. Они с удовольствием нальют вам кружечку пива или стопочку крепкого алкоголя и попросят произнести тост за всех своих коллег. В этот праздничный день во многих питейных принято устраивать забавные конкурсы или питейные игры. В них участвуют обычные посетители, сами же бармены, показывают свое мастерство, например, жонглируют бутылками, красиво разливают напитки и вытворяют самые разнообразные фокусы. Какого числа отмечаем День бармена - 6 февраля.

***

В форме наш бармен всегда,



Рубаха накрахмалена и ослепительно бела,Фужерами маневрирует словно жонглёр,С утра до ночи, будто на посту он.С днём бармена, наш родной, поздравляем,Счастья, радости, удачи от души желаем,Достойная зарплата пусть будет у тебя,Всех благ земных тебе, любви большой, добра.

***

Волшебником бармена называем мы не зря,

В фужере поколдует новый коктейль – вот тебе на,

Напитком наслаждаемся весь вечер – красота,

Общаться с барменом интересно всегда.

С праздником тебя поздравить я спешу,

Вдохновения в работе пожелать хочу,

Пусть будет благосклонною к тебе судьба,

Пусть окружают добрые, хорошие друзья.

***

Всех с днем бармена, ребята,

Поздравляем! Праздник – ваш!

Всем веселья много надо!

Это ведь не эпатаж.

Поздравляем! Пусть отныне

Нас покинут грусть и снег.

Мы нуждаемся в вас сильно!



Это – радость, человек!

***

Бармен вам наливает пиво.

Бармен вам делает коктейли.

Бармен вас делает счастливым,

Лишь только вы у стойки сели.

Дай пять, бармен! Присядь на время,

Поведай нам про жизнь свою



И, принимая поздравления,Позволь, сегодня я налью!

***

Поздравляем вас в праздник, ведь бармен

Это важный сотрудник для нас.

И порою бывает мир странен,

Сознаемся мы в этом подчас.

Поздравляем, желаем быть лучше,



Точно ценность свою сознавать.Пусть уйдут из небес злые тучи.Мы желаем вам не унывать!

***

Маг и клоун, шоумен -

Поишь нас, друзей-браточков...

С днем рождения, бармен,

Ну, накапало годочков.



Казино, кабак, бардель,Драки тут... стрельба бывает...Жизни каждый день коктейльПьешь... И как - не убивает?Оставалось чтоб на дне -Бизнес с каждой рос бутылкой.Счастья, радости родне,А тебе - любови пылкой!

***

Мы заходим в клуб с тобой,

Располагаемся у стойки.

Сейчас закажем коктейль не простой,

А из диковинной настойки.

А ну-ка, друг бармен, скажи,

Что посоветуешь от души?

И с шейкером высший класс покажи,



И нам с приятелем удружи.

***

В день святого Аманда,

День бармена отмечаем,

От всей души желаем счастья,

Солнце удачи пусть вас согревает.

Пускай работа вам приносит вдохновенье,

Пусть позитивным будет настроенье,



Творческой реализации вам и удачи,Здоровья крепкого в придачу.

***

За превосходные коктейли и напитки тебя благодарим,

И с праздником искренне поздравить спеши,

Пусть профессия бармена востребована будет всегда,

Судьба пусть щедро наградит тебя сполна.

Ловкости и виртуозности тебе не занимать,



Своими шедеврами ты можешь приятно удивлять,Желаем счастья тебе, радости, добра,В отличной форме будь всегда.

***

В ногу со временем ты шагаешь,

Новыми коктейлями приятно удивляешь,

Фантазии, умения тебе не занимать,

В лучшем виде всё умеешь подать.



С днём бармена поздравляем от души,Все свои желанья в явь преврати,Судьба пусть будет благосклонною к тебе всегда,Господь пускай хранит от бед и зла.

***

Сегодня день бармена, поздравляем,

Всего наилучшего, дружище, желаем,

Радость людям дари всегда,



И за это наградит тебя судьба.Удача пусть сопутствует тебе во всём,Счастье пусть наполняется до краёв,Будь в отличной форме всегда,Путь пусть освещает яркая звезда.

***

Ты за стойкой стоишь изо дня в день,

Фантазировать с коктейлями тебе не лень,



Новинками всегда нас приятно удивляешь,И с удовольствием напитками угощаешь.В день бармена поздравления прими,Пусть никаких преград не будет на пути,Новые шедевры создавай,Всех нас позитивом заряжай.

***

Напитки, коктейли готовишь ты день напролёт,



Названия чудные им даёшь,Мы перепробовать всё не в состоянии,Ты достоин бармена высокого звания.С профессиональным праздником поздравляем,Вдохновения в работе искренне желаем,Пусть каждый день радостью наполняется,Счастье пусть тебе всегда улыбается.

***

У тебя прекрасная профессия,

Она фантазии и волшебства полна,

Сегодня с радостью, все вместе мы,

С профессиональным праздником поздравляем тебя.

Всё задуманное пусть сбудется непременно,

В судьбе пусть будет всё отменно,

Каждый день с улыбкою встречай,

Будь в отличной форме, не унывай.

Источник: pozdravkin.com