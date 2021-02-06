С Всемирным днем бармена 2021 яркие и клевые поздравления в праздник 6 февраля

6 февраля отмечается Международный День Бармена. Эта профессия не просто человека, разливающего напитки по бокалам и кружкам, но и настоящего психолога. Все, кто присаживаются на барную стойку, прежде всего, хотят утолить не жажду, а простое человеческое общение. С барменами делятся самым сокровенным, подчас они чувствуют себя, как священнослужители на исповеди. За Святого Аманда пьют не только бармены Европы. Все чаще этот праздник считают своим наши – отечественные мастера красивого разлива. Правда, сами виновники торжества, предпочитают в Международный день бармена не слишком налегать на напитки и отмечают профессиональный праздник по окончании смены. Они с удовольствием нальют вам кружечку пива или стопочку крепкого алкоголя и попросят произнести тост за всех своих коллег. В этот праздничный день во многих питейных принято устраивать забавные конкурсы или питейные игры. В них участвуют обычные посетители, сами же бармены, показывают свое мастерство, например, жонглируют бутылками, красиво разливают напитки и вытворяют самые разнообразные фокусы. Какого числа отмечаем День бармена - 6 февраля.
***
В форме наш бармен всегда,
Фужерами маневрирует словно жонглёр,
С утра до ночи, будто на посту он.
С днём бармена, наш родной, поздравляем,
Счастья, радости, удачи от души желаем,
Достойная зарплата пусть будет у тебя,
Всех благ земных тебе, любви большой, добра.
***
Волшебником бармена называем мы не зря,
В фужере поколдует новый коктейль – вот тебе на,
Напитком наслаждаемся весь вечер – красота,
Общаться с барменом интересно всегда.
С праздником тебя поздравить я спешу,
Вдохновения в работе пожелать хочу,
Пусть будет благосклонною к тебе судьба,
Пусть окружают добрые, хорошие друзья.
***
Всех с днем бармена, ребята,
Поздравляем! Праздник – ваш!
Всем веселья много надо!
Это ведь не эпатаж.
Поздравляем! Пусть отныне
Нас покинут грусть и снег.
Мы нуждаемся в вас сильно!
***
Бармен вам наливает пиво.
Бармен вам делает коктейли.
Бармен вас делает счастливым,
Лишь только вы у стойки сели.
Дай пять, бармен! Присядь на время,
Поведай нам про жизнь свою
Позволь, сегодня я налью!
***
Поздравляем вас в праздник, ведь бармен
Это важный сотрудник для нас.
И порою бывает мир странен,
Сознаемся мы в этом подчас.
Поздравляем, желаем быть лучше,
Пусть уйдут из небес злые тучи.
Мы желаем вам не унывать!
***
Маг и клоун, шоумен -
Поишь нас, друзей-браточков...
С днем рождения, бармен,
Ну, накапало годочков.
Драки тут... стрельба бывает...
Жизни каждый день коктейль
Пьешь... И как - не убивает?
Оставалось чтоб на дне -
Бизнес с каждой рос бутылкой.
Счастья, радости родне,
А тебе - любови пылкой!
***
Мы заходим в клуб с тобой,
Располагаемся у стойки.
Сейчас закажем коктейль не простой,
А из диковинной настойки.
А ну-ка, друг бармен, скажи,
Что посоветуешь от души?
И с шейкером высший класс покажи,
***
В день святого Аманда,
День бармена отмечаем,
От всей души желаем счастья,
Солнце удачи пусть вас согревает.
Пускай работа вам приносит вдохновенье,
Пусть позитивным будет настроенье,
Здоровья крепкого в придачу.
***
За превосходные коктейли и напитки тебя благодарим,
И с праздником искренне поздравить спеши,
Пусть профессия бармена востребована будет всегда,
Судьба пусть щедро наградит тебя сполна.
Ловкости и виртуозности тебе не занимать,
Желаем счастья тебе, радости, добра,
В отличной форме будь всегда.
***
В ногу со временем ты шагаешь,
Новыми коктейлями приятно удивляешь,
Фантазии, умения тебе не занимать,
В лучшем виде всё умеешь подать.
Все свои желанья в явь преврати,
Судьба пусть будет благосклонною к тебе всегда,
Господь пускай хранит от бед и зла.
***
Сегодня день бармена, поздравляем,
Всего наилучшего, дружище, желаем,
Радость людям дари всегда,
Удача пусть сопутствует тебе во всём,
Счастье пусть наполняется до краёв,
Будь в отличной форме всегда,
Путь пусть освещает яркая звезда.
***
Ты за стойкой стоишь изо дня в день,
Фантазировать с коктейлями тебе не лень,
И с удовольствием напитками угощаешь.
В день бармена поздравления прими,
Пусть никаких преград не будет на пути,
Новые шедевры создавай,
Всех нас позитивом заряжай.
***
Напитки, коктейли готовишь ты день напролёт,
Мы перепробовать всё не в состоянии,
Ты достоин бармена высокого звания.
С профессиональным праздником поздравляем,
Вдохновения в работе искренне желаем,
Пусть каждый день радостью наполняется,
Счастье пусть тебе всегда улыбается.
***
У тебя прекрасная профессия,
Она фантазии и волшебства полна,
Сегодня с радостью, все вместе мы,
С профессиональным праздником поздравляем тебя.
Всё задуманное пусть сбудется непременно,
В судьбе пусть будет всё отменно,
Каждый день с улыбкою встречай,
Будь в отличной форме, не унывай.
Источник: pozdravkin.com