Простые способы использования аспирина в быту. Такого вы точно не знали!

Многие сталкивались с тем, что на одежде остаются пятна после пота. Чаще всего это бывает подмышками. Такие пятна не уходят сразу после стирки, а вещь выглядит неэстетично. С такими пятнами от пота легко может справиться аспирин.

Опытные хозяйки его используют в быту для решения различных сложностей

Ацетилсалициловая кислота или аспирин широко известен своими лечебными свойствами при приеме внутрь, но это далеко не все. Опытные хозяйки его используют в быту для решения различных сложностей. Аспирин также поможет поддержать красоту и избавиться от ряда проблем. О таких «трюках» с аспирином должна знать каждая женщина. И это значительно облегчит ей жизнь.

Как можно использовать аспирин в быту

Как может помочь аспирин при укусе насекомых

Если укусило какое-то насекомое, то именно аспирин способен отлично облегчить все неприятные ощущения, связанные с этим. Припухлость и нестерпимый зуд уменьшатся. Для этого таблетку аспирина, предварительно измельчив в порошок, нужно растворить в небольшом количестве воды. Можно наносить на место укуса насекомыми несколько раз в день. Облегчение непременно наступит.

Как эффективно избавиться от потных пятен на одежде

Многие сталкивались с тем, что на одежде остаются пятна после пота. Чаще всего это бывает подмышками. Такие пятна не уходят сразу после стирки, а вещь выглядит неэстетично. С такими пятнами от пота легко может справиться аспирин. Для этого 2 таблетки аспирина, предварительно измельчив в порошок, нужно растворить в 70-100 мл теплой воды. Полученную смесь наносят на пятна и оставляют на 12 часов. После этого нужно постирать вещь, и проблема решена.

Продлевает жизнь цветам в вазе

Подаренные живые цветы всегда радуют и поднимают настроение. Но вот огорчает то, что они стоят в вазе недолго. Благодаря аспирину можно продлить им жизнь. Они будут выглядеть свежими и продолжать приносить радость. Нужно взять таблетку аспирина, предварительно измельчив в порошок, и добавить в вазу с цветами. Аспирин добавляется каждый раз, когда происходит смена воды в вазе.

Как аспирин помогает женщине поддержать свою красоту

Оказывается, что аспирин может не только помочь решить некоторые проблемы в быту, но и поддержать красоту женщины. Он с успехом может применяться в косметологии.

Быстрое восстановление блеска волос

Тусклые и жесткие волосы часто встречаются у женщин. Придать им блеск и шелковистость поможет аспирин. Нужно взять 6 таблеток аспирина и измельчить в порошок. Затем растворить его в литре теплой воды. Волосы тщательно промывают раствором, затем вымывают голову шампунем.

Можно использовать и другой метод. Для этого 8 таблеток аспирина растворяют в стакане теплой воды. Промывают волосы полученным раствором и оставляют на 10-15 минут. После этого тщательно вымывают волосы большим количеством воды. После такой процедуры волосы будут шелковистыми и с натуральным блеском.

Удаление жестких мозолей и смягчение стоп

Эту проблему аспирин тоже поможет решить. Для этого нужно взять 6 таблеток измельченного в порошок аспирина, смешать его с ½ ч. ложки лимонного сока и ½ ч. ложки воды. Полученную аспириновую пасту наносят на плотную мозоль. Теперь нужно обернуть кульком или пленкой и выждать 15-20 минут. Далее все смывают водой. Можно немного потереть мозоль пемзой. В завершение процедуры нужно смазать обрабатываемое место кремом.

Маска для очищения лица

Можно приготовить маску-пилинг, которая отлично справится с загрязнениями и очистит кожу от омертвевших клеток. Для этого нужно взять 2-3 таблетки аспирина, предварительно их измельчив, смешать их с 2 ст. ложками сметаны или йогурта. Маску наносят на 15-20 минут и смыть теплой водой. После маски желательно нанести на лицо увлажняющий крем. Лучше, если такую процедуру проводить в течение 10 дней. Тогда кожа станет очищенной и мягкой, приобретет свежий вид.

Аспирин можно по праву считать универсальным средством.

Источник: rsute.ru