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Международный день бармена отмечается 6 февраля 2021 года: История интересного праздника и традиции

08:30 06.02.2021 Фото: pxhere.com
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Русской Православной церковью Святой Аманд не почитается, но сам праздник — День бармена — прижился в России и других странах постсоветского пространства и с каждым годом становится всё популярнее.

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Ремесло бармена не случайно удостоилось своего собственного календарного праздника

Международный день бармена (International Bartender's Day) — профессиональный праздник, который отмечается во многих странах 6 февраля.

Дата праздника выбрана не случайно — 6 февраля отмечается День святого Аманда (St. Amand или Amandus, ок. 600 - ок. 676-684), одного из великих христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов (bartenders). Поэтому День святого Аманда стал во многих странах профессиональным праздником барменов и рестораторов.

Святой Аманд был известен своей деятельностью по евангелизации винодельческих регионов Франции, Германии и Фландрии.

Стоит отметить, что Русской Православной церковью Святой Аманд не почитается, но сам праздник — День бармена — прижился в России и других странах постсоветского пространства и с каждым годом становится всё популярнее.

Как правило, в питейных и развлекательных заведениях в этот день проводятся всевозможные конкурсы барменов на лучший коктейль, состязания барменов в профмастерстве, тематические конкурсы и розыгрыши для посетителей, «хмельные» танцы и «винные» викторины... Также тут можно услышать истории создания различных коктейлей и других напитков и, конечно же, продегустировать оные.

Ремесло бармена не случайно удостоилось своего собственного календарного праздника. Профессия этих людей не менее тяжелая, чем водителей автобусов, учителей и пожарных. Порой бармены проводят на ногах почти целые сутки, помимо этого они отличные психологи, умеют выслушать и даже дать дельный совет, а еще — нередко угадывают любимый напиток клиента с первого взгляда.

Источник: calend.ru

6 февраля 2021 история Международный День Бармена праздник
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