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День Боба Марли на Ямайке отмечается 6 февраля: Интересные факты о музыканте

12:00 06.02.2021 Фото: pxhere.com
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Исключительное место, которое занимает в истории регги Боб Марли, обусловлено не только тем, что он стоял у его истоков…

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День Боба Марли отмечается на Ямайке 6 февраля — в день рождения музыканта

День Боба Марли (Bob Marley Day) отмечается на Ямайке 6 февраля — в день рождения музыканта. В последнее время празднования дня рождения артиста вышли за пределы Ямайки. Так, в 2005 году 60-летие и в 2010 году 65-летие Боба Марли отмечались его поклонниками по всему миру.

Боб Марли (Robert Nesta "Bob" Marley, 1945—1981) — ямайский музыкант, гитарист, вокалист и композитор. Боб Марли родился в бедной семье в сельском районе на Ямайке, умер от рака в Майами в возрасте 36 лет.

Несмотря на то, что со времени его кончины прошло уже более тридцати лет, он и сегодня признан самым известным исполнителем в стиле регги. Именно благодаря его международному успеху, регги приобрел широкую популярность за пределами Ямайки.

Марли занимает 11 строчку в списке 50 лучших исполнителей всех времен, по версии журнала Rolling Stone.

Исключительное место, которое занимает в истории регги Боб Марли, обусловлено не только тем, что он стоял у его истоков… Благодаря Бобу Марли музыка регги стала ассоциироваться во всем мире с борьбой за равноправие чернокожего населения. На Родине для многих он остается кумиром, сумевшим рассказать миру о маленьком острове, его ценностях и стремлении к свободе и равенству.

Источник: calend.ru

6 февраля 2021 День Боба Марли на Ямайке история музыка праздник Боб Марли Rolling Stone
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