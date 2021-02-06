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6 февраля - День Ксении – полузимницы: Приметы и сильные гадания на сегодня

07:50 06.02.2021 Фото: pixabay.com
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Как замечали старики, в северных губерниях на Аксиньин день приходилась середина зимы, отсюда и прозвище святой.

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Считалось, что погода этого дня соответствовала погоде всей весны

Дата по старому стилю: 24 января.
В этот день поминали Ксению Миласскую — христианскую святую, жившую в 5 веке, почитаемую православной церковью в лике преподобных. Желая посвятить себя Богу и не вступать в брак, она в свое время покинула Рим и отправилась на остров Кос. Там Ксения приняла постриг, а со временем вокруг нее образовалась монашеская община. По преданию, святая вела крайне аскетическую жизнь, ограничивая себя во всем.

Как замечали старики, в северных губерниях на Аксиньин день приходилась середина зимы, отсюда и прозвище святой. Также к этому времени должна была быть съедена ровно половина запасов хлеба. В народе говорили: «Полузимница пополам, да не ровно делит зиму — к весне мужику тяжелее».

Для этого дня существовали «экономические» приметы: люди тщательно изучали цены на хлеб. Если зерно на рынке дешевеет — значит, будет хороший урожай. Также говорили, что если на полухлебницу (еще одно название дня) цена низкая, то до нового хлеба она не поднимется.

Существовали и другие способы гадания. В северных районах каравай взвешивали вечером и следующим утром. Если за ночь вес хлеба убавится, то и цена на него понизится — и наоборот. На юге поступали несколько иначе: ржаной хлеб тоже оставляли на ночь, а утром смотрели на него. Если хлеба кажется больше, чем было, ждали хорошего урожая летом.

Аксиньин день называли также весноуказчиком. Считалось, что погода этого дня соответствовала погоде всей весны.

Именины в этот день
Герасим, Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей

Источник: calend.ru

6 февраля 2021 Аксиньин день именины история Ксения – полузимница праздник
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