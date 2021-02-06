6 февраля - Фестиваль фиалок в Тулузе: Традиции красивого мероприятия

Столица фиалок приглашает участников и гостей со всего мира полюбоваться на цветочные творения и принять участие в различных тематических конференциях.

Фиалка — эмблема Тулузы

Дата события уникальна для каждого года. В 2021 году эта дата — 6 февраля

Тулузу образно называют «розовым» городом и столицей фиалок. Поэтому неудивительно, что ежегодно в начале февраля в Тулузе проходит двухдневный Фестиваль фиалок (Toulouse Violet Festival).

Но в 2021 году в связи с пандемией коронавируса фестивальные мероприятия могут быть отменены.

Этот красивый цветок стал эмблемой города Тулузы с 1960 года, и, благодаря славе тулузской фиалки, началось ее широкое промышленное применение в производстве духов, ликера и сладостей. Именно представители данных отраслей и стали инициаторами создания Фестиваля фиалок в 2003 году, который с тех пор стал необыкновенно популярен.

Столица фиалок приглашает участников и гостей со всего мира полюбоваться на цветочные творения и принять участие в различных тематических конференциях.

Сотни участников (ученых, ботаников, производителей) из Франции, Италии, Швейцарии, Венгрии, Японии, Китая, Австралии и США собираются в феврале в Тулузе, чтобы поделиться своим опытом.

Главным событием фестиваля считается конкурс фиалок. Кроме того, проводятся выставки, работает ярмарка цветов и продуктов, проводятся аттракционы, так или иначе связанные с этими красивыми цветами.

Источник: calend.ru