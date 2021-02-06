Праздник Девятнадцатого дня месяца Мульк отмечается 7 февраля 2021 года: Что это за праздник и какие он имеет традиции ?

7 февраля по Григорианскому календарю начинается месяц Мульк (Mulk), что в переводе с арабского означает «Господство»

7 февраля по Григорианскому календарю начинается месяц Мульк (Mulk), что в переводе с арабского означает «Господство». В этот день — первый день месяца Мульк по девятнадцатимесячному календарю бахаи — отмечается важный праздник — праздник Девятнадцатого дня месяца Мульк.

Праздники Девятнадцатого Дня в общине бахаи, хотя и имеют заданный порядок проведения, тем не менее, открывают широкие возможности для многообразия и творчества. Так, во время любой из трех частей праздника — молитвенной, административной и социальной — может звучать музыка.

Абдул-Баха советует верующим выступать с красноречивыми, возвышающими душу рассказами. Оригинальными и разнообразными могут быть формы выражения гостеприимства, также крайне важно, на каком уровне проводится общий совет, и как широко на нем представлены темы.

Поощряется использование элементов местных культурных традиций при проведении каждой из частей праздника, так как это придает ему должное своеобразие и отражает неповторимость каждого социума, в котором проводится праздник, а также способствует созданию приподнятой атмосферы и хорошего настроения у собравшихся.

Источник: calend.ru