Главные молитвы Ксении Петербургской 6 февраля 2021 года в день памяти блаженной: О чем помолиться святой сегодня?

Говорят — нигде больше панихид не отслужили, как в той часовне, над местом упокоения Ксении. Велика вера людей в чудесную силу молитвы блаженной Ксении, видимо поэтому они помогают.

Блаженная Ксения Петербургская, любимая и почитаемая православными святая

Блаженная Ксения Петербургская, любимая и почитаемая православными святая. Более 45 лет провела она жизнь в юродстве, отказавшись от благ земных. Блаженная посвятила жизнь молитвам, странствиям по городу и его окрестностям. Многие верующие в пору жизненных затруднений читают молитвы Ксении Петербургской.

Дни памяти:

6 июня;



28 июня (переходящая) – Собор Санкт-Петербургских святых;6 февраля.

В эти дни во всех храмах идут богослужения, панихиды, молитвы по установленным канонам. Люди идут со словами благодарности, с верой и любовью к Ангелу-Хранителю Санкт-Петербурга, матушке, как любя называли её ещё при жизни.

История жизни Ксении Петербургской

Рождение блаженной приходится на годы между 1719 и 1730, о ранних годах её людям ничего доподлинно не известно. Узнали Ксению тогда, когда начался её великий подвиг любви, терпения и кротости.

Начало юродству положила безвременная кончина супруга Ксении, Андрея Фёдоровича Петрова, служившего певчим в придворном хоре. Ему довелось умереть без покаяния, и это настолько потрясло бедную женщину, что она положила себе умолить Господа о милости к скончавшемуся рабу Андрею. А было ей тогда 26 лет.

Молодая вдова надумала отказаться не только от всего мирского, чем владела, но и от имени своего, поклявшись стать на путь юродства и положить жизнь на алтарь любви к создателю. Назвавшись именем супруга, надев его одежды, вышла такой к гробу и больше не сняла их. Много препятствий чинили поначалу родственники, жалея её и любя, думая, что сошла Ксения с ума в горе. Ксения, ни разу с той поры не нарушившая обет, до конца жизни казалась помрачённой разумом.

Великое служение

Раздав имущество, подарив дом, выйдя однажды на улицу в мужнином кафтане на подвижническое странствие, она больше не вернулась к прошлой жизни, и, наверное, отмолила супругу прощение создателя нашего, и место в раю. В жару и холод, в метель и ливень, неустанно возносила она молитвы, и безропотно сносила невзгоды.

В те годы было начато возведение церкви на Смоленском кладбище, стены были подняты уже высоко. Ночью, тайком от всех, Ксения поднимала по лестницам кирпичи и укладывала на леса. Долгое время диву давались строители, не зная, кто помогает им. Но, позже узнали, что это безумная Ксения.

По прошествии некоторого времени люди стали замечать особенность юродивой, пошла молва о ней. После того, как мужнина одежда окончательно пришла в негодность и развалилась, Ксении пришлось носить жалкие лохмотья, но всегда это была красная юбка и зелёная кофта, или же, наоборот — зелёная юбка и красная кофта. Там сильнее присутствие Господа чувствуется — говорила она людям, если спрашивали — зачем на ночь туда уходит. Её полюбили со временем, предлагали кров, и одежды тёплые, но блаженная ничего не брала.

Стали замечать — если блаженная брала что-нибудь у человека, вскоре того ждала неприятность. И наоборот, если Ксения сама давала, это сулило удачу и радость. Матери стремились подставить детей, чтобы до них дотронулась блаженная и благословила, люди предлагали юродивой услуги.

Окончание жизни юродивой

Если верить летописцам того времени, вела подвижническую жизнь Ксения около 45 лет. Похоронена на Смоленском кладбище в начале девятнадцатого века. Два века миновало со времён жизни блаженной, но чудесные дела по мольбам, молитвам и просьбам к ней и в наши неспокойные времена творятся, память людская не ослабевает. Молитва святой Ксении Петербургской даёт покой душевный, надежду, укрепляет веру.

Часовня над местом упокоения блаженной Ксении

В 1902 году над её могилой построили часовню. Часовня на Смоленском кладбище принимает всех страждущих, благодарных, верующих. Говорят — нигде больше панихид не отслужили, как в той часовне, над местом упокоения Ксении. Велика вера людей в чудесную силу молитвы блаженной Ксении, видимо поэтому они помогают. Главное, обращаться к ней с искренностью и бескорыстно, ведь она была бессребреницей. И, наверное, не одобряла подлость и стяжательство. Часовня вновь открыта после реставрации и опять со многими бедами и просьбами идут к ней люди.

Как правильно просить помощи у святой Ксении Петербургской?

Много лет существует традиция обращаться с молитвами Ксении Петербургской о помощи и написания записок с просьбами. При этом не забывают соблюдать некоторые правила:

Писать можно на любой бумаге.

Можно просить помощь за себя, близких людей.

Можно начать со слов — «Блаженной Ксении» или «Святой матушке Ксении».

Затем надо описать свою просьбу и указать поимённо тех, кто в этой помощи нуждается.

Завершить просьбу надо словом «Аминь».

Перед тем как оставить записку следует прочесть слова молитвы с искренней верой и смирением в душе.

Записку можно оставить в часовне или же в церкви, в специальном ящичке.

В каких случаях обращаются с молитвами к блаженной?

Молитва святой Ксении Петербургской даёт душевный покой, укрепляет веру, дарит надежду. Велика вера людей в чудесную силу молитвы к матушке. Главное, обращаться к ней с искренностью и бескорыстно. Со многими бедами и просьбами идут к ней люди:

Молятся о детях.

Читают молитвы о здоровье, исцелении.

Молятся о мире в семейном укладе, благополучии, в делах.

Люди просят помощи в деньгах, работе, учёбе.

Приходят с просьбой о замужестве и любви, чтобы наладилась личная жизнь.



Просят помощь в решении жилищных вопросов.

Тексты молитв Ксении Петербургской

Тропарь, глас 7

Нищету́ Христо́ву возлюби́вши,/ безсме́ртныя трапе́зы ны́не наслажда́ешися,/ безу́мием мни́мым безу́мие ми́ра обличи́вши,/ смире́нием кре́стным си́лу Бо́жию восприя́ла еси́./ Сего́ ра́ди дар чудоде́йственныя по́мощи стяжа́вшая,/ Ксе́ние блаже́нная, моли́ Христа́ Бо́га// изба́витися нам от вся́каго зла покая́нием.

Перевод: Нищету Христову возлюбив, сейчас ты наслаждаешься Бессмертной Трапезой, обличив безумие мира своим мнимым безумием, крестным смирением ты приняла силу Божию. Потому дар чудодейственной помощи заслужившая, Ксения блаженная, моли Христа Бога об избавлении нашем от всякого зла через покаяние.

Ин тропарь, глас 8

Тебе́, о, стра́ннице, яви́ на́м Христо́с Госпо́дь моли́твенницу те́плую за ро́д на́ш, в житии́ бо твое́м страда́ния и ско́рби восприя́вши, Бо́гу же и челове́ком любо́вию послужи́вши, дерзнове́ние ве́лие стяжа́ла еси́. Те́мже к тебе́ в напа́стех и ско́рбех усе́рдно прибега́ем, из глубины́ серде́ц на́ших взыва́юще: упова́ния на́шего не посрами́, Ксе́ние блаже́нная.

Перевод: Тебя, о странница, явил нам Христос Господь молитвенницей усердной за род наш, ибо в жизни своей ты терпела страдания и скорби, Богу же и людям с любовью послужив, ты обрела великое дерзновение (к Богу). Потому к тебе в бедах и скорбях охотно прибегаем, из глубины сердец наших взывая: «Надежды наши оправдай, Ксения блаженная».

Ин тропарь, глас 4

Суеты́ земна́го ми́ра отве́ргшися, кре́ст жития́ бездо́мнаго во стра́нничестве прия́ла еси́, скорбе́й, лише́ний, людска́го осмея́ния не убоя́лася еси́, любо́вь же Христо́ву позна́ла еси́, е́юже ны́не на Небеси́ услажда́ешися, Ксе́ние блаже́нная Богому́драя, моли́ся о спасе́нии ду́ш на́ших.

Перевод: Отказавшись от суеты земного мира, ты подняла крест бездомной жизни в странничестве, не побоялась скорбей, лишений, людского осмеяния, познала же любовь Христову, ею же сейчас на Небесах наслаждаешься, Ксения блаженная Богомудрая, молись о спасении душ наших.

Кондак, глас 3

Днесь све́тло лику́ет град свята́го Петра́,/ я́ко мно́жество скорбя́щих обрета́ют утеше́ние,/ на твоя́ моли́твы наде́ющеся,/ Ксе́ние всеблаже́нная,// ты бо еси́ гра́ду сему́ похвало́ и утвержде́ние.

Перевод: Сегодня светло радуется город святого Петра, так как множество скорбящих получают утешение, надеясь на молитвы твои, Ксения всеблаженная, ибо ты городу этому честь и сила.

Ин кондак, глас 3

На земли́ я́ко стра́нна пребы́вши,/ о Небе́снем же оте́чествии воздыха́ющи,/ юро́да от бу́йих и неве́рных,/ прему́дра же и свя́та от ве́рных познава́ешися,/ и от Бо́га сла́вою и че́стию венча́ешися,/ Ксе́ние мужеу́мная и богоу́мная,/ сего́ ра́ди зове́м ти:// ра́дуйся, я́ко по стра́нствии земне́м в дому́ О́тчем водворя́ешися.

Перевод: На земле пребывая как странница, о Небесном же Отечестве тоскуя, юродивой ты считалась у неразумных и неверующих, премудрой же и святой почитаешься верующими, и венчаешься славой и честью от Бога, Ксения, имеющая совершенный разум и Богоумная, потому взываем к тебе: «Радуйся, так как после земного странствия ты водворяешься в доме Отчем».

Молитва первая

О свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние! Под кро́вом Всевы́шняго жи́вшая, ведо́мая и укрепля́емая Богома́терию, глад и жа́жду, хлад и зной, поноше́ния и гоне́ния претерпе́вшая, дар прозо́рливости и чудотворе́ния от Бо́га получи́вшая и под се́нью Всемогу́щего упоко́ившаяся, днесь же, от сла́внаго тысящеле́тия Креще́ния Руси́, Це́рковь Ру́сская, прославля́ет тя, я́ко благоуха́нный цвет. Предстоя́ще на ме́сте твоего́ погребе́ния, пред о́бразом твои́м святы́м, я́ко живе́й ти, су́щей с на́ми, мо́лимся ти: приими́ проше́ния на́ша и принеси́ я́ ко Престо́лу милосе́рднаго Отца́ Небе́снаго, я́ко дерзнове́ние к Нему́ иму́щая; испроси́ притека́ющим к тебе́ ве́чное спасе́ние, на блага́я дела́ и начина́ния на́ша ще́дрое благослове́ние, от вся́ких бед и скорбе́й избавле́ние. Предста́ни святы́ми твои́ми моли́твами пред Всеми́лостивым Спаси́телем на́шим о нас, недосто́йных и гре́шных. Помози́, свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние, младе́нцы све́том свята́го Креще́ния озари́ти и печа́тию да́ра Ду́ха Свята́го запечатле́ти, ю́ныя в ве́ре, че́стности, богобоя́зненности и целому́дрии воспита́ти и успе́хи в уче́нии им стяжа́ти. Боля́щия и неду́гующия исцели́, супру́гом любо́вь и согла́сие ниспосли́, мона́шествующих по́двигом до́брым подвиза́тися помози́ и от поноше́ния огради́, па́стыри в кре́пости ду́ха утверди́, Це́рковь и страну́ на́шу сохрани́, и всех боголюби́вых чад в предсме́ртный час причаще́ния Святы́х Христо́вых Та́ин сподо́би, ты бо еси́ на́ше ско́рое услы́шание и избавле́ние, тебе́ благодаре́ние воссыла́ем и с тобо́ю сла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О, пресла́вная свята́я блаже́нная ма́ти на́ша Ксе́ние, те́плая о нас пред Бо́гом моли́твеннице! Я́коже пре́жде к надгро́бию твоему́ припа́давшии, си́це ны́не и мы по прославле́нии твое́м к моще́м твои́м прибега́юще, про́сим: помоли́ся Го́споду, да освяти́т на́ши ду́ши и телеса́, да просвети́т ум, очи́стит со́весть от вся́кия скве́рны, нечи́стых помысло́в, лука́вых и ху́льных умышле́ний и от вся́каго превозноше́ния, го́рдости же и киче́ния, высокоу́мия же и де́рзости, от вся́каго фарисе́йскаго лицеме́рия, и от вся́каго сту́днаго и лука́ваго обы́чия на́шего; да да́рует нам и́скреннее покая́ние, сокруше́ние серде́ц на́ших, смиренному́дрие, кро́тость же и ти́хость, благогове́ние, ра́зум же духо́вный со вся́ким благоразу́мием и благодаре́нием. Утаи́вшая себе́ от му́дрых ве́ка сего́, но Бо́гу зна́емая, испроси́ же стране́ на́шей Росси́йстей от бед лю́тых избавле́ние, всего́ на́шего жития́ обновле́ние и исправле́ние, соблюди́ нас во вся́ком благочести́вом правосла́вном испове́дании ве́ры христиа́нския, я́ко да ублажа́юще тя сподо́бимся во вся дни воспева́ти, благодари́ти и сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную, Животворя́щую и Неразде́льную во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья

О, свята́я уго́дница Бо́жия блаже́нная Ксе́ния! При́зри ми́лостиво твои́м о́ком на нас, раб Бо́жиих (имена), честно́й твое́й ико́не уми́льно моля́щиеся и прося́щие у тебе́ по́мощи и заступле́ния. Простри́ ко Го́споду Бо́гу на́шему те́плыя твоя́ моли́твы и испроси́ душа́м на́шим оставле́ние прегреше́ний. Се бо мы се́рдцем сокруше́нным, и ду́хом смире́нным тебе́ хода́таицу ми́лостивую ко Влады́це и моли́твенницу за ны, гре́шныя, призыва́ем, я́ко ты прия́ла еси́ от Него́ благода́ть моли́тися за ны и от бед избавля́ти. Тебе́ у́бо про́сим, не пре́зри нас недосто́йных, моля́щихся тебе́ и твое́й по́мощи тре́бующих, и исходата́йствуй всем вся ко спасе́нию поле́зная, я́ко да твои́ми ко Го́споду Бо́гу моли́твами получи́вши благода́ть и ми́лость просла́вим всех благи́х Исто́чника и Даропода́теля и Бо́га Еди́наго, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва четвертая

О препростая образом жития своего, бездомная на земли, наследнице же обителей Отца Небеснаго, блаженная страннице Ксение! Якоже прежде к надгробию твоему недужнии и скорбнии припадавшии и абие утешениями исполняемии, сице ныне и мы (имена), обуреваемии тлетворными обстоянии, тебе прибегающе, с надеждою просим: помолися, благая небошественнице, дабы исправилися стопы наша по словеси Господню к деланию заповедей Его, и да упразднится богоборное безбожие, пленившее град твой и страну твою, повергающее нас, многогрешных, в смертное братоненавидение, гордое самовозбешение и хульное отчаяние. О, блаженнейшая Христа ради, посрамившая суемудрость века сего, испроси у Творца и Подателя всяческих благ даровати нам смирения, кротости и любве в сокровище сердца нашего, веры в укрепление молитвы, надежды в покаянии, крепости в многотрудном житии, милосерднаго исцеления души и тела нашего, целомудрия в супружестве и благопопечения о ближних и искренних своих, всего жития нашего обновление в чистительней бане покаяния, яко да всехвально воспевающе память твою, прославим в тебе чудодействующаго, Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную во веки веков. Аминь.

Источник: omolitvah.ru