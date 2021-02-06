Молитвы Ксении Петербургской о семейном благополучии

Обращаются люди с молитвой к Ксении Петербургской о благополучии в семье, чтобы укрепить брак, предотвратить конфликты и ссоры в семье. Молодые люди просят ее о помощи в поисках спутника жизни.

Блаженная Ксения Петербургская почитается далеко за пределами родного города, сегодня её имя известно во всём христианском мире

Блаженная Ксения Петербургская почитается далеко за пределами родного города, сегодня её имя известно во всём христианском мире. Она помогает в решении многих вопросов. Один из них – решение семейных неурядиц, когда часто происходят ссоры и конфликты между супругами. В таком случае читают молитву Ксении Петербургской о семейном благополучии, которая не останется без ответа.

Дни памяти:

6 июня;



28 июня (переходящая) – Собор Санкт-Петербургских святых;6 февраля.

История жизни святой

Точный год рождения святой неизвестен, вероятно, первая половина 18-го века. Ксения вышла замуж, будучи молодой девушкой, за придворного певчего Андрея Фёдоровича Петрова. Но, к сожалению, их брак продлился совсем недолго, муж скоропостижно скончался. Для Ксении его смерть была большой трагедией. На похороны она надела его одежду, стала называть себя именем мужа, объясняя это тем, что умер не Андрей Фёдорович, а она сама. С того дня она словно «умерла» для всех.

Родственники и знакомые начали замечать, что Ксения стала совершать странные поступки. Полагали, что из-за этого страшного горя она стала безумной. Женщина решила раздать имущество, который унаследовал ей муж. Подарила свой дом знакомой, и с тех пор у нее не было своего жилья. Ксения бродила по городу, а ночью молилась в поле.

Блаженная ходила в одежде мужа, а когда она истлела, стала одеваться в красную кофту и зелёную юбку, носила рваную обувь. Люди много раз предлагали ей тёплые вещи, но она всегда отказывалась. В ночное время она носила кирпичи туда, где строилась церковь. Денег женщина тоже не принимала, только копейки, а затем раздавала их нищим. Жители Петербурга стали замечать чудеса, которые она делала. Если блаженная прикасалась к больному ребёнку и благословляла его, он выздоравливал. А если брала из торговой лавки что-нибудь незначительное, то купца ждала успешная торговля. Когда блаженная заходила в чей-то дом, с тех пор в нём царили мир и согласие.

Так и прожила блаженная Ксения 45 лет. Она умерла в начале XIX века и была похоронена на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Люди уже много лет обращаются к святой. Она помогала и помогает им обрести счастье и благополучие. В 1988 году Ксения Петербургская была причислена к лику святых.

В каких семейных проблемах помогает Ксения Петербургская?

Обращаются люди с молитвой к Ксении Петербургской о благополучии в семье, чтобы укрепить брак, предотвратить конфликты и ссоры в семье. Молодые люди просят ее о помощи в поисках спутника жизни. Молятся ей и те, кто переживает тяжёлые времена, когда предстоит судьбоносный выбор, а также для привлечения удачи и обретения счастья в семье. Многие люди признавались, что блаженная помогла им решить проблемы со здоровьем и справиться с последствиями болезни.

К ее иконе приходят матери, которые мечтают о ребёнке, а также родители, опасающиеся за судьбу детей. Паломники почитают и славят блаженную, которая и после смерти дарит верующим надежду на будущее. Она помогает всем, кто нуждается в помощи, и защищает их от превратностей судьбы. Читать молитвы Ксении Петербургской в решении семейных проблем нужно искренне и от всего сердца.

Молитва Ксении Петербургской о благополучии в семье

О, пресла́вная свята́я блаже́нная ма́ти на́ша Ксе́ние, те́плая о нас пред Бо́гом моли́твеннице! Я́коже пре́жде к надгро́бию твоему́ припа́давшии, си́це ны́не и мы по прославле́нии твое́м к моще́м твои́м прибега́юще, про́сим: помоли́ся Го́споду, да освяти́т на́ши ду́ши и телеса́, да просвети́т ум, очи́стит со́весть от вся́кия скве́рны, нечи́стых помысло́в, лука́вых и ху́льных умышле́ний и от вся́каго превозноше́ния, го́рдости же и киче́ния, высокоу́мия же и де́рзости, от вся́каго фарисе́йскаго лицеме́рия, и от вся́каго сту́днаго и лука́ваго обы́чия на́шего; да да́рует нам и́скреннее покая́ние, сокруше́ние серде́ц на́ших, смиренному́дрие, кро́тость же и ти́хость, благогове́ние, ра́зум же духо́вный со вся́ким благоразу́мием и благодаре́нием. Утаи́вшая себе́ от му́дрых ве́ка сего́, но Бо́гу зна́емая, испроси́ же стране́ на́шей Росси́йстей от бед лю́тых избавле́ние, всего́ на́шего жития́ обновле́ние и исправле́ние, соблюди́ нас во вся́ком благочести́вом правосла́вном испове́дании ве́ры христиа́нския, я́ко да ублажа́юще тя сподо́бимся во вся дни воспева́ти, благодари́ти и сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную, Животворя́щую и Неразде́льную во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Ксении Петербургской о любви и здравии

О препростая образом жития своего, бездомная на земли, наследнице же обителей Отца Небеснаго, блаженная страннице Ксение! Якоже прежде к надгробию твоему недужнии и скорбнии припадавшии и абие утешениями исполняемии, сице ныне и мы (имена), обуреваемии тлетворными обстоянии, тебе прибегающе, с надеждою просим: помолися, благая небошественнице, дабы исправилися стопы наша по словеси Господню к деланию заповедей Его, и да упразднится богоборное безбожие, пленившее град твой и страну твою, повергающее нас, многогрешных, в смертное братоненавидение, гордое самовозбешение и хульное отчаяние. О, блаженнейшая Христа ради, посрамившая суемудрость века сего, испроси у Творца и Подателя всяческих благ даровати нам смирения, кротости и любве в сокровище сердца нашего, веры в укрепление молитвы, надежды в покаянии, крепости в многотрудном житии, милосерднаго исцеления души и тела нашего, целомудрия в супружестве и благопопечения о ближних и искренних своих, всего жития нашего обновление в чистительней бане покаяния, яко да всехвально воспевающе память твою, прославим в тебе чудодействующаго, Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную во веки веков. Аминь.

Молитвы Ксении Петербургской о замужестве и даровании детей

О свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние! Под кро́вом Всевы́шняго жи́вшая, ведо́мая и укрепля́емая Богома́терию, глад и жа́жду, хлад и зной, поноше́ния и гоне́ния претерпе́вшая, дар прозо́рливости и чудотворе́ния от Бо́га получи́вшая и под се́нью Всемогу́щего упоко́ившаяся, днесь же, от сла́внаго тысящеле́тия Креще́ния Руси́, Це́рковь Ру́сская, прославля́ет тя, я́ко благоуха́нный цвет. Предстоя́ще на ме́сте твоего́ погребе́ния, пред о́бразом твои́м святы́м, я́ко живе́й ти, су́щей с на́ми, мо́лимся ти: приими́ проше́ния на́ша и принеси́ я́ ко Престо́лу милосе́рднаго Отца́ Небе́снаго, я́ко дерзнове́ние к Нему́ иму́щая; испроси́ притека́ющим к тебе́ ве́чное спасе́ние, на блага́я дела́ и начина́ния на́ша ще́дрое благослове́ние, от вся́ких бед и скорбе́й избавле́ние. Предста́ни святы́ми твои́ми моли́твами пред Всеми́лостивым Спаси́телем на́шим о нас, недосто́йных и гре́шных. Помози́, свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние, младе́нцы све́том свята́го Креще́ния озари́ти и печа́тию да́ра Ду́ха Свята́го запечатле́ти, ю́ныя в ве́ре, че́стности, богобоя́зненности и целому́дрии воспита́ти и успе́хи в уче́нии им стяжа́ти. Боля́щия и неду́гующия исцели́, супру́гом любо́вь и согла́сие ниспосли́, мона́шествующих по́двигом до́брым подвиза́тися помози́ и от поноше́ния огради́, па́стыри в кре́пости ду́ха утверди́, Це́рковь и страну́ на́шу сохрани́, и всех боголюби́вых чад в предсме́ртный час причаще́ния Святы́х Христо́вых Та́ин сподо́би, ты бо еси́ на́ше ско́рое услы́шание и избавле́ние, тебе́ благодаре́ние воссыла́ем и с тобо́ю сла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Источник: omolitvah.ru