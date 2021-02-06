Молитва Ксении Петербургской о хорошей работе мужу в праздник святой 6 февраля 2021 года

Даже после смерти своей она помогает женам, которые приходят к ней с просьбами о хорошей работе для своих мужей. Совершать молебен лучше в церкви возле иконы святой Ксении Петербургской.

Овдовев в 26 лет, Ксения, после кончины мужа своего объявила всем, что для этого мира она умерла

Святая прошла сложный жизненный путь. Овдовев в 26 лет, Ксения, после кончины мужа своего объявила всем, что для этого мира она умерла. Затем блаженная раздала все нажитое людям и церкви, во искупление грехов своего мужа, не успевшего получить перед смертью отпущения грехов.

Она пошла своим путем, полным чудес и помощи ближним и всем нуждающимся. И даже после смерти своей она помогает женам, которые приходят к ней с просьбами о хорошей работе для своих мужей. Совершать молебен лучше в церкви возле иконы святой Ксении Петербургской.

Молитва

О святая угодница Божия блаженная Ксения! Призри милостиво твоим оком на нас, раб Божиих (имена), честной твоей иконе умильно молящиеся и просящие у тебе помощи и заступления. Простри ко Господу Богу нашему теплыя твоя молитвы и испроси душам нашим оставление прегрешений. Се бо мы сердцем сокрушенным, и духом смиренным тебе ходатаицу милостивую ко Владыце и молитвенницу за ны, грешныя, призываем, яко ты прияла еси от Него благодать молитися за ны и от бед избавляти. Тебе убо просим, не презри нас недостойных, молящихся тебе и твоей помощи требующих, и исходатайствуй всем вся ко спасению полезная, яко да твоими ко Господу Богу молитвами получивши благодать и милость прославим всех благих Источника и Дароподателя и Бога Единаго, в Троице Святей славимаго. Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Молиться можно и дома. Для этого нужно приобрести свечи и зажечь свечи, и оставшись дома, в тишине, поставить образ святой перед собой. Затем со смирением в душе нужно приступить к чтению молитвенных слов. По окончании молитвы, перекрестившись, нужно задуть свечи, и не забыть поблагодарить святую и Всевышнего, за то что слышат нас, прощают и помогают в нуждах всяких.

Источник: omolitvah.ru