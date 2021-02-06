Детальный гороскоп на воскресенье 7 февраля 2021 года для каждого знака зодиака отдельно

Гороскоп на 7 февраля 2021 года

Гороскоп на 7 февраля 2021 года

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)

День благоприятен для любви, семейных отношений, зачатия, воплощения творческих замыслов. Нежелательно начинать новые дела — скорее всего, они будут обречены на провал. Будьте готовы к серьезным проблемам с друзьями или близкими людьми. Избегайте любовных приключений: романтичность в проявлении чувств может превратить вас в мишень для насмешек.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)

День обманов, иллюзий, недоразумений. Придерживайтесь характерного для вас некоторого отстранения от окружающих. Никого не следует посвящать в свои проблемы или планы. Как можно меньше доверительных бесед с малознакомыми людьми. Однако внимательнее отнеситесь к своим домочадцам. Не ссорьтесь по мелочам — ваше великодушие и равновесие чувств помогут сохранить покой и уют в семье.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)

Вас ждет напряженный рабочий день. Большой объем работы и некоторые осложнения заставят вас окунуться с головой в профессиональные проблемы. Выполнение обычных обязанностей потребует больших усилий, свежего взгляда и новых решений. Богатая фантазия и воображение Рыб могут привести к успеху. Четко и обстоятельно продумайте план действий на этот день. Главное — не делать грубых профессиональных ошибок.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)

Напряженный день. Пренебрежение дипломатией, умением проявлять гибкость в зависимости от ситуации негативно скажется на отношениях с партнером. Избегайте любовных приключений: они принесут разочарование или повлекут за собой неоправданные финансовые потери.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)

Первая половина дня благоприятна для профессиональной деятельности. Успешными окажутся даже рискованные предприятия. Однако новые планы и замыслы нужно держать при себе, иначе во второй половине дня они могут быть перечеркнуты. Не рекомендуется взваливать на себя слишком много проблем. Сосредоточьтесь на основных направлениях и действуйте с присущим вам упорством и тщательностью.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)

День начала любого важного дела. Благоприятен для активной профессиональной деятельности. Успешными окажутся даже рискованные предприятия. Однако вам совершенно не стоит портить отношения с начальством: это может помешать вам осуществить свои планы, связанные либо с получением нового места, либо с новой интересной работой. Сосредоточьтесь на основных направлениях и действуйте с присущим вам упорством.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)

Самое время постараться как можно быстрее забыть о том, что не удалось осуществить. Не рекомендуется взваливать на себя слишком много проблем. Больше внимания уделите настроению своих близких. Новые предложения от коллег по бизнесу не должны остаться без внимания. Попробуйте сделать явью самую смелую мечту. День благоприятен для любви, зачатия, творческих начинаний, закладки дома.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)

Пренебрежение дипломатией, стремление настоять на своем мнении негативно скажется на отношениях с партнером. Постарайтесь носить свою корону с большей скромностью. Избегайте любовных приключений: они принесут разочарование или истощат энергию в пустых разговорах.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)

День благоприятен для любви, семейных отношений, зачатия, воплощения творческих замыслов. Нежелательно начинать новые дела — результат окажется более чем сомнителен. Избегайте риска при заключении коммерческих сделок. Не ставьте перед собой глобальных задач — сосредоточьтесь на главном и действуйте активно и целеустремленно. В личной жизни предвидится приятное событие. Не исключено, что вам удастся успешно решить возникшие любовные проблемы.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)

День благоприятен для рискованных предприятий, новых знакомств и планирования деятельности на далекую перспективу. Вам сможет помешать только излишний оптимизм и откровенное потребительское отношение к любящим вас людям.

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)

День обманов и иллюзий. Возможны заблуждения в оценке партеров. Откажитесь от их заманчивых предложений, которые принесут только убытки. Профессиональная деятельность потребует больших усилий, чем обычно. Четко и обстоятельно продумайте план и тактику действий на этот день. В личной жизни ничего критического звезды вам не пророчат.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)

Первая половина дня благоприятна: сулит покровительство Высших сил. Низкий жизненный потенциал отрицательно скажется на деловой активности, однако хорошее чутье на опасность, реалистичность и здравый смысл помогут выполнить самые рискованные операции и найти выход из безнадежной ситуации. Не исключено, что сегодня у вас появится возможность выявить своих недоброжелателей.

Источник: supercook.ru