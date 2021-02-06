Что можно и нельзя делать в Григорьев день 7 февраля 2021 года: Все, сказанное в этот день, сбывается

На Григория Богослова нельзя стричь волосы и ногти, это может привести к проблемам, ре-шить которые будет непросто.

Сильный снегопад — признак того, что будет ранняя осень

Верующие православной церкви 7 февраля отмечают День святителя Григория Богослова, которого считают одним из прародителей христианства, живший в III веке нашей эры.

В народе говорили, что пришло Григорьев день или пришел Григорий-зимоуказник. Именно в этот день предусматривали погоду в следующем году.

Что нужно делать в Григорьев день

Григорьев день принято посвящать добрым делам и благодарить других за оказанное добро. О своей благотворительности никому не рассказывали.

В этот день нужно быть поаккуратнее со словами — все, сказанное в этот день, сбывается.

Если 7 февраля подарить женщине цветы — это к счастью.

Что нельзя делать в Григорьев день

На Григория Богослова нельзя стричь волосы и ногти, это может привести к проблемам, ре-шить которые будет непросто.

Нельзя плеваться — кто плюнет себе под ноги, не будет удачного пути.

Также нельзя выходить из дома без нужды и тяжело работать.

Народные приметы на 7 февраля

Какой будет погода до обеда, такой будет декабрь. По погоде после обеда судили о феврале следующего года.

Снег выпал в день Григория — очередная зима придет нескоро.

Если синицы 7 февраля весело щебечут на дворе — жди сильных морозов.

Каков день до полудня, такой будет декабрь и январь следующего года. После полу-дня можно увидеть, каким будет январь и февраль.

Сильный снегопад — признак того, что будет ранняя осень.

Источник: ysia.ru