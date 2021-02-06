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Сегодня именины: 6 февраля отмечается 8 именин по церковному календарю

07:10 06.02.2021 Фото: pixabay
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По святцам 6 февраля отмечается 8 именин: 6 мужских и 2 женских.

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Поздравляем с именинами!

Мужчины

Денис от древнегреческого имени Дионисиос - «принадлежащий богу Дионису»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
Тимофей от греческого имени Тимотеос - «почитающий Бога»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Женщины

Ксения чужестранка, гостья, гостеприимная
Оксана от древнегреческого ксенос или ксениа - «гостеприимная», «гостья», «странница», «чужая», «чужестранка»
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