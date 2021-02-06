Сегодня именины: 6 февраля отмечается 8 именин по церковному календарю

Мужчины
|Денис
|от древнегреческого имени Дионисиос - «принадлежащий богу Дионису»
|Иван
|от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
|Николай
|от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
|Павел
|от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
|Тимофей
|от греческого имени Тимотеос - «почитающий Бога»
|Ян
|польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
Женщины
|Ксения
|чужестранка, гостья, гостеприимная
|Оксана
|от древнегреческого ксенос или ксениа - «гостеприимная», «гостья», «странница», «чужая», «чужестранка»