Прощеное воскресенье 2021: забыть обиды и простить врагов, когда будет этот день?

Издревле христиане считали: если не отпустить обиды и не получить прощение, то Великий пост перед Пасхой бессмысленный, и станет простым воздержанием от пищи, утратив свой сакральный смысл. Православные постятся 7 недель, и все лишения, аскетизм за это время не будет засчитан Богом как покаяние и истинная вера в него. Поэтому нужно простить близких людей, попросить у них прощения. Это нужно сделать в Прощеное воскресенье.
Утро Прощеного воскресенья начинается с торжественной службы. В храмах священнослужители или дьяконы зачитывают отрывок из Евангелия от Матфея:
Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.
Когда будет Прощеное воскресенье в 2021 году
Прощеное воскресенье – последний день Масленичной недели, а на следующий день начинается самый строгий многодневный пост – Великий.
В 2021 году дата Прощеного воскресенья приходится на 14 марта. Она не фиксированная, зависит от даты празднования Пасхи. Великий пост будет длиться с 15 марта по 1 мая включительно, а 2 мая православные христиане отметят Светлое Воскресение Христово.
14 марта 2021 года в Прощеное воскресенье нужно сказать друг другу:
— Прости меня!
— Бог простит, и я прощают.
История появления праздника Прощеное воскресенье
Прощеное воскресенье – это 7-е воскресенье перед Пасхой.
В храмах Египта перед Великим постом было практически безлюдно. У монахов принято было на 40 дней уединяться в пустынях, чтобы морально подготовиться к Светлому Воскресению Христову. Они ежедневно молились. Живя в пустыне, монахи всегда были в опасности, поскольку обитали рядом с голодными зверями, со змеями. Не каждому было суждено вернуться домой.
Все члены религиозной общины понимали, что через 40 дней не все останутся живы. Они решили перед уединением просить друг у друга прощения за все плохое, неосторожное слово. С годами традицию переняли христиане, и появился праздник — Прощеное воскресенье.
Прощения просят у всех, кого когда-либо обидели неосторожным словом, необдуманным действием. Обязательно прощали своих обидчиков, отпускали злость на них. Покаяние и милость к ближнему – суть Прощеного воскресенья.
Как надо просить прощения в Прощеное воскресенье
В Прощеное воскресенье в православных храмах проходит вечерняя литургия. Во время нее звучит песнопение об изгнании Адама их Рая, поскольку он нарушил Божьи заповеди. Священнослужители призывают плакать о своих грехах так, как это делал Адам. Затем после прочтения отрывка Евангелия от Матфея начинается чин прощения: настоятелем зачитывается молитва. Также он просит прощения у прихожан, они – друг у друга. После этого миряне раздают милостыню.
В Прощеное воскресенье никто не должен остаться без прощения. Главное в этот день – признать свою вину и отпустить ее другим. Делать это нужно лично при встрече, но если такой возможности нет, то можно позвонить по телефону, написать сообщение. Прощение – это очищение и облегчение души, покаяние, исправление.
Что нельзя делать в Прощеное воскресенье
В Прощеное воскресенье недопустимы:
- отказы в прошении;
- плохие мысли;
- конфликты;
- сквернословие;
- обсуждение и осуждение;
- тяжелый физический труд;
- употребление алкоголя;
- венчание.
В Прощеное воскресенье ходят на кладбище, чтобы убрать на могилке, оставить блины, помолиться, поклониться усопшим и попросить у них прощения.
Источник: pronedra