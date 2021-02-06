Прощеное воскресенье 2021: забыть обиды и простить врагов, когда будет этот день?

В Прощеное воскресенье ходят на кладбище, чтобы убрать на могилке, оставить блины, помолиться, поклониться усопшим и попросить у них прощения.

Издревле христиане считали: если не отпустить обиды и не получить прощение, то Великий пост перед Пасхой бессмысленный

Издревле христиане считали: если не отпустить обиды и не получить прощение, то Великий пост перед Пасхой бессмысленный, и станет простым воздержанием от пищи, утратив свой сакральный смысл. Православные постятся 7 недель, и все лишения, аскетизм за это время не будет засчитан Богом как покаяние и истинная вера в него. Поэтому нужно простить близких людей, попросить у них прощения. Это нужно сделать в Прощеное воскресенье.

Утро Прощеного воскресенья начинается с торжественной службы. В храмах священнослужители или дьяконы зачитывают отрывок из Евангелия от Матфея:

Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.

Когда будет Прощеное воскресенье в 2021 году

Прощеное воскресенье – последний день Масленичной недели, а на следующий день начинается самый строгий многодневный пост – Великий.

В 2021 году дата Прощеного воскресенья приходится на 14 марта. Она не фиксированная, зависит от даты празднования Пасхи. Великий пост будет длиться с 15 марта по 1 мая включительно, а 2 мая православные христиане отметят Светлое Воскресение Христово.

14 марта 2021 года в Прощеное воскресенье нужно сказать друг другу:

— Прости меня! — Бог простит, и я прощают.

История появления праздника Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье – это 7-е воскресенье перед Пасхой.

В храмах Египта перед Великим постом было практически безлюдно. У монахов принято было на 40 дней уединяться в пустынях, чтобы морально подготовиться к Светлому Воскресению Христову. Они ежедневно молились. Живя в пустыне, монахи всегда были в опасности, поскольку обитали рядом с голодными зверями, со змеями. Не каждому было суждено вернуться домой.

Все члены религиозной общины понимали, что через 40 дней не все останутся живы. Они решили перед уединением просить друг у друга прощения за все плохое, неосторожное слово. С годами традицию переняли христиане, и появился праздник — Прощеное воскресенье.

Прощения просят у всех, кого когда-либо обидели неосторожным словом, необдуманным действием. Обязательно прощали своих обидчиков, отпускали злость на них. Покаяние и милость к ближнему – суть Прощеного воскресенья.

Как надо просить прощения в Прощеное воскресенье

В Прощеное воскресенье в православных храмах проходит вечерняя литургия. Во время нее звучит песнопение об изгнании Адама их Рая, поскольку он нарушил Божьи заповеди. Священнослужители призывают плакать о своих грехах так, как это делал Адам. Затем после прочтения отрывка Евангелия от Матфея начинается чин прощения: настоятелем зачитывается молитва. Также он просит прощения у прихожан, они – друг у друга. После этого миряне раздают милостыню.

В Прощеное воскресенье никто не должен остаться без прощения. Главное в этот день – признать свою вину и отпустить ее другим. Делать это нужно лично при встрече, но если такой возможности нет, то можно позвонить по телефону, написать сообщение. Прощение – это очищение и облегчение души, покаяние, исправление.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье

В Прощеное воскресенье недопустимы:

отказы в прошении; плохие мысли; конфликты; сквернословие; обсуждение и осуждение; тяжелый физический труд; употребление алкоголя; венчание.

В Прощеное воскресенье ходят на кладбище, чтобы убрать на могилке, оставить блины, помолиться, поклониться усопшим и попросить у них прощения.

Источник: pronedra