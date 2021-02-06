1 января 2021 года новые законы для дачников вступили в силу. Что изменилось?

«Дачную амнистию» распространили на дома, которые начали строить до 4 августа 2018-го.

«Дачную амнистию» распространили на дома, которые начали строить до 4 августа 2018-го

С 1 января 2021-го в силу вступили новшества законодательного уровня, изменившие жизнь, привычную для дачников. О чем должны знать россияне, читайте в материале информационного портала «Пронедра».

Прежде всего, отметим, что так называемая «дачная амнистия» продлена – теперь правительство пролонгировало ее на пять лет, то есть до 1 марта 2026-го. Этот момент регламентирован законом № 404, датированным 8 декабря 2020 г.

Обновленный вариант «дачной амнистии» распространил ее действие, в том числе, и на участки для ЛПХ и ИЖС. Это напрямую связано с тем с градостроительными требованиями к домам в СНТ, а также на территориях населенных пунктов – они отныне одинаковые.

Суть «дачной амнистии»

«Дачную амнистию» распространили на дома, которые начали строить до 4 августа 2018-го. Именно с указанной даты действует уведомительный порядок получения разрешительной документации на строительство жилья. О старте и о завершении строительных работ должна быть проинформирована местная администрация.

В строительстве могут отказать, а если выяснится, что строение не соответствует градостроительным положениям, муниципальная администрация вправе обязать дачника что-либо переделать.

«Дачная амнистия» предполагает и ограничение – она касается исключительно тех домов, в которых не больше трех надземных этажей при общей высоте здания до 20 метров.

Итак, амнистия действует в том случае, если дом начали строить до 4 августа 2018-го. Упрощенный порядок регистрации жилого дома предусматривает следующие моменты:

не требуются никакие уведомления, и не нужно согласовывать строительство с местной администрацией;

необходимо вызывать кадастрового инженера – он должен составить техплан здания;

при необходимости проводится межевание;

следует обратиться в МФЦ с техпланом и диском;

последний шаг – получение документа о регистрации права собственности на жилой дом.

Обновленные Правила противопожарного режима: что нельзя делать на даче по новому закону с 2021 года

С начала 2021 года в России действуют обновленные Правила противопожарного режима. Жечь костры и готовить шашлык на дачном участке можно, однако, появились оговорки. Жарить мясо разрешается исключительно с использованием мангалов или других приспособлений, которые для этого предназначены.

До любой из построек, имеющихся на участке, должно быть при этом не меньше пяти метров, а до горючих материалов – минимум два.

Разводить костры дачники должны в ямах шириной не больше одного метра. Для сжигания мусора, травы или листы необходимо использовать отныне металлические бочки либо какие-то другие негорючие емкости.

Общие собрания – по новым правилам

С 2021 года в силу вступил закон № 369, датированный 9 ноября 2020 г. Уведомление всех членов СНТ о предстоящем общем собрании – условие отныне необязательное.

Даты ежегодных общих собраний можно указывать в уставах товариществ. Между тем, это разрешается делать лишь в тех случаях, когда на обсуждение планируется вынести вопросы, которые прописаны в уставе СНТ. При наличии в повестке сторонних вопросов о собрании нужно информировать каждого члена СНТ, как было и раньше.

Источник: pronedra